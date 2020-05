La Real Federación Andaluza de Fútbol acuerda la celebración del 'play-off' de ascenso a División de Honor

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.L. GÁLVEZ (ARCHIVO)

Fumata blanca en el fútbol autonómico. Como, tras una larga espera, el Montilla C.F. ya conoce su futuro más inmediato de cara al posible ascenso a División de Honor. En la tarde de hoy, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha mantenido una reunión telemática con representantes de los cuatro primeros clasificados de los cuatro grupos provinciales pertenecientes a la Primera Andaluza en la zona occidental para exponer sus argumentos y señalar el camino que se va a seguir en los próximos meses.Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz contemplaban en sus reglamentos a principio de temporada la celebración de unde ascenso con distintas modalidades según la zona. En el caso del grupo cordobés, primer clasificado contra cuarto y segundo contra tercero se enfrentarían en unas semifinales a ida y vuelta en el feudo de cada equipo, disputándose la final entre los vencedores a un solo partido y en campo neutral.Sin embargo, la llegada del Covid-19 ha modificado esta idea originaria. En el caso de los descensos y como ha ocurrido en Segunda División B y Tercera, ante las circunstancias actuales, ningún club sufrirá la pérdida de categoría.En la zona alta de la clasificación y debido a la situación sanitaria actual, el organismo presidido por Pablo Lozano ha contemplado todas las posibilidades existentes y, finalmente, determinó junto a los clubes la necesidad de cumplimentar el reglamento ya existente y celebrar dichosNo obstante, estos encuentros sufrirán modificaciones para alcanzar las medidas de seguridad sanitaria marcadas desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.En la provincia de Córdoba, tanto semifinales como la gran final se jugarán a partido único y en campo neutral, todo ello asentado en la necesidad de minimizar los posibles riesgos de contagio y exponer lo menos posible a los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de cada club. En caso de empate durante los noventa minutos, el equipo mejor clasificado durante el campeonato pasaría a la final.Ya en la final, ambos contendientes no tendrán ventajas, celebrándose prórroga y penaltis en caso de mantenerse un hipotético empate durante el encuentro. En lo que respecta al aspecto económico, clave en estas categorías regionales, la RFAF se ha comprometido a correr con una serie de gastos en lo que concierne a servicios médicos durante los encuentros, desinfección de los recintos donde se celebren las contiendas y, al menos, dos revisiones médicas a todos los integrantes de las plantillas y cuerpos técnicos en las diferentes clínicas pertenecientes a la RFAF. Con esta medida, el organismo andaluz busca alcanzar una simbiosis entre deporte y economía, perjudicando lo menos posible las arcas de cada entidad.Por otro lado, las fechas para la disputa de los encuentros no han sido fijadas, aunque se deberán jugar antes del 30 de junio y a la vez en todas las provincias. En el caso de Córdoba, la Federación Cordobesa de Fútbol deberá escoger las instalaciones deportivas que albergarán dichos encuentros, siendo las opciones prioritarias el Estadio "Ciudad de Lucena" y el Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil.Montilla, Priego, Almodóvar y Palma del Río lucharán por el ascenso en un panorama atípico y alejado del deseo de todas las entidades. Los más perjudicados serán, junto a jugadores y cuerpos técnicos, las aficiones, que no podrán disfrutar de un posible ascenso de categoría en las gradas al celebrarse los partidos, como era de esperar, a puerta cerrada.De este modo, finalizó una reunión que ha dado por cerrada, por ahora, la incertidumbre generada en los clubes en torno a la finalización de las competiciones. El Montilla C.F., líder de la categoría y con los deberes hechos durante las 24 jornadas disputadas, se ha ganado el derecho a soñar con el ascenso y, con esta decisión, ve más cerca que nunca el retorno a División de Honor, dos años después de abandonar dicha categoría al descender en la temporada 2017/2018.