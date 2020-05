La Real Federación Andaluza de Fútbol decidirá en esta semana el posible ascenso de categoría del Montilla C.F.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

Dos meses han transcurrido desde que el balón rodó por última vez para el cuadro de Jesús Fernández. Tras el triunfo ante el Peñarroya C.F. que consolidaba aún más el liderato de los montillanos en el grupo cordobés de la Primera Andaluza, el fútbol, como el resto de competiciones deportivas, echó el cierre con la llegada del virus Covid-19. A partir de ese momento, la incertidumbre sobre el devenir del campeonato liguero ha ido en aumento.Con respecto a las categorías no profesionales seniors pertenecientes al ámbito nacional –Segunda División B y Tercera–, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se pronunciaba hace apenas una semana. En estas categorías, los cuatro primeros clasificados de los distintos grupos que conforman ambas competiciones realizarán unen campo neutral y a partido único para dirimir los ascensos. En el apartado de descensos, y ante las circunstancias actuales, ningún club sufrirá la perdida de categoría.Bajando un escalón, a nivel autonómico se encuentran la División de Honor Andaluza, Primera Andaluza, Segunda Andaluza y, en los casos de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, la Tercera Andaluza. En todas estas competiciones ligueras es la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) la que tiene que tomar las decisiones a la hora de otorgar posibles ascensos, descensos, disputas deo cualquier otra opción.Todo ello se debe a la propuesta de finalización de la temporada realizada por la RFEF el pasado 6 de mayo, cuando el organismo presidido por Luis Rubiales expuso que “de forma unánime por las federaciones territoriales se ha aprobado para las categorías regionales solicitar a las direcciones generales de Deportes de cada Comunidad Autónoma una resolución en los mismos términos que la emitida por el Consejo Superior de Deportes”.Con esta propuesta, cualquier decisión en el fútbol regional pasa a manos de la Federación Andaluza que, en consonancia con la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía, debe realizar un informe que valide jurídicamente las posibles acciones que se deben seguir en cada categoría.Este panorama burocrático deja el posible ascenso vinícola en el aire, a la espera del dictamen que la RFAF dará a conocer, en principio, a finales de esta semana. En lo que concierne a la posible resolución que afecte a Primera Andaluza, el presidente del fútbol andaluz, Pablo Lozano, señaló de manera interna a clubes como el Montilla C.F. que su intención es dar por concluida la fase regular y celebrar las eliminatorias de ascenso entre los cuatro primeros clasificados hasta el momento que se decretó el Estado de alarma.Si esto ocurriera, Montilla, Priego, Almodóvar y Palma del Río serían los equipos en liza para la lucha por el ascenso. No obstante, todo ello queda sujeto a las indicaciones sanitarias y posibles riesgos de contagio que conlleven la celebración de los encuentros de. En caso de no darse las circunstancias óptimas para la disputa de esta fase de ascenso, las únicas perspectivas posibles son el ascenso directo del primer clasificado, el Montilla C.F., o considerar "nulo" el año de competición sin que se registren ascensos o descensos.A tenor de lo decidido en otras federaciones territoriales de España –como es el caso de Madrid, País Vasco o Asturias–, la posibilidad de conceder el ascenso directo al primer clasificado es más que factible, por lo que el conjunto montillano, con los deberes hechos a lo largo de las 24 jornadas disputadas, espera con calma y con la máxima tranquilidad los acontecimientos venideros.En el ámbito estrictamente deportivo, la plantilla vinícola ha seguido un plan específico a lo largo de estos meses, siendo diario el contacto por vía telemática entre el cuerpo técnico y los jugadores. La preparación física y mental han sido claves en este período, promulgando la necesidad de equilibrar ambos aspectos de cara a la posible vuelta a los entrenamientos, si fuera posible.