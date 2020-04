El PP critica la "falta de sensibilidad" del Gobierno con la viticultura "por no reducir los módulos por IRPF"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Inmaculada Luque, ha criticado la "falta de sensibilidad" del Gobierno de España por "no incluir las producciones de uva en la zona de Montilla-Moriles en la reducción de los módulos del IRPF al igual que el olivar, el maíz o los productos hortofrutícolas afectados en otras zonas".Tal y como adelantó, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 9 de abril la Orden ministerial de Hacienda por la que se reducen los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2019 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos), que beneficia a agricultores y ganaderos afectados por diversas circunstancias excepcionales. Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de minoración de dichos índices. Para aplicar la rebaja, se han tenido en cuenta daños climáticos y otro tipo de adversidades, como los derivados de problemas de mercado.En ese sentido, Inmaculada Luque ha lamentado que los responsables de Agricultura "no hayan tenido sensibilidad con la crisis que atraviesa el campo y, en especial, la producción de uva en nuestro marco" y ha calificado de "incomprensible" que "no se hayan tenido en cuenta los "problemas del campo cordobés y, en especial, del marco Montilla-Moriles.Para la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Montilla, "los últimos años han provocado importantes pérdidas económicas relacionadas con la falta de lluvia", a lo que ha añadido que "la sequía del año pasado afectó a todos los cultivos de secano, como el olivar, los cereales o la vid".Luque ha recordado que el aforo final de la vendimia en Montilla-Moriles se situó en 37 millones de kilos de uva el pasado año, lo que supuso una merma de un 20 por ciento con respecto a la campaña anterior. "Es insostenible que con una bajada de la producción se mantengan los precios de compra, lo que sumado al aumento de los costes, supone la ruina para muchos pequeños agricultores", apuntó."No hay rentabilidad ya que los precios de estas producciones se mantienen o bajan mientras los costes suben cada año", señaló Inmaculada Luque, quien aseguró no entender que no se haya aprobado una reducción en el tramo de IRPF, una medida que la edil popular calificó de "necesaria" para "apoyar a uno de los sectores más castigados como es el campo".