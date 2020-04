El Hospital de Montilla lanza una campaña para enviar mensajes de ánimo a sanitarios y pacientes ingresados

Recomendaciones en los mensajes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Hospital Comarcal de Montilla ha lanzado una "campaña de humanización sanitaria" que lleva por nombrea través de la que se pretende canalizar todos los mensajes de ánimo, apoyo y esperanza que la ciudadanía quiera trasladar tanto a los pacientes ingresados por Covid-19 como a los profesionales que incansablemente les atienden. Para ello, se ha habilitado dos vías de recepción de mensajes, que pueden ser tanto escritos como vídeos o audios: el correoy el teléfono 682 004 956 (vía WhatsApp).Según apunta el director gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG), Pedro Manuel Castro, “las muestras de solidaridad y apoyo que están llegando por distintas vías son inmensas, algo que nos emociona muchísimo y que agradecemos de todo corazón. Nuestro objetivo con la campaña ‘Mi corazón está contigo’ es asegurarnos de que esos mensajes lleguen realmente, y con rapidez, a las personas a las que van dirigidas, ya sea pacientes como profesionales, porque además de la necesidad asistencial actual que existe creemos que es imprescindible que podamos reforzar su ánimo, su autoestima y motivación en el momento tan duro que se está viviendo”.La iniciativa de humanización se está coordinando desde el Área de Comunicación y Participación Ciudadana, perteneciente a la Comisión de Humanización de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, la cual está teniendo la colaboración de distintas áreas, tanto asistenciales como no asistenciales. Parte de estos materiales se compartirán en las redes sociales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en su cuenta de Twitter y de YouTube.Se anima a las personas que quieran colaborar en la campaña que ofrezcan un enfoque positivo y respetuoso, tanto en los mensajes de ánimo como a la hora de trasladar alguna experiencia con el Covid-19 que se haya superado con éxito. A la hora de enviar el escrito, audio o vídeo es importante que no se incluyan datos personales del autor, más allá del nombre de pila, el lugar desde donde se realiza la comunicación y la edad, si se desea. Puede estar hecha por varias personas.La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ya ha comenzado a recibir mensajes en esta línea, algunos de forma particular y otros canalizados por la campaña que ha puesto en marcha el Mercado de la Victoria de Córdoba, a la que se han sumado todos los hospitales de esta provincia.Desde la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir se hace un agradecimiento público a los profesionales por su implicación y entrega en estos momentos. Del mismo modo, se sigue solicitando la colaboración del conjunto de la ciudadanía, cumpliendo las indicaciones realizadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y evitando acudir al centro hospitalario, salvo en caso de estricta necesidad