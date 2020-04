La Fundación Cuidar y Curar se incorpora a "colaborar" en la gestión de la Residencia-Hogar "San Rafael"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Fundación Cuidar y Curar, que gestiona centros sociosanitarios en las provincias de Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla y Cádiz, se incorpora desde esta tarde a colaborar en la gestión de la Residencia-Hogar para Mayores "San Rafael" de Montilla, al frente de la cual están las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.La medida, que según la entidad se adopta "a petición de la Superiora Provincial de la Congregación", pretende hacer frente a la situación generada por el coronavirus, que se ha cobrado ya la vida de tres personas vinculadas al centro y que habría podido infectar a más de medio centenar de personas, tal y como ha venido informando en primiciaCuidar y Curar es una fundación sanitaria y de inclusión social que viene trabajando desde 2014 en diferentes campos de la atención e innovación sociosanitaria. Actualmente, además de incorporarse a colaborar con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para ayudar a solucionar el difícil momento por el que atraviesa el Centro San Rafael de Montilla, está colaborando con otra entidad en la provincia de Jaén en un proceso similar.La Residencia-Hogar para Mayores "San Rafael" de Montilla acoge a unos noventa residentes que, "al verse afectadas en un importante número por el Covid-19, a día de hoy precisan de una mayor intensidad de cuidados", según precisan desde la entidad."Las circunstancias de la grave crisis sanitaria que viene padeciendo España han afectado al funcionamiento ordinario del centro", añaden desde Cuidar y Curar, toda vez que indican que "hasta la fecha, las religiosas y trabajadores del centro han desplegado sus mejores esfuerzos, dando lo mejor de sí mismos, prestando servicios incluso fuera de sus jornadas laborales".No obstante, la fundación reconoce que "la situación actual de la comunidad religiosa requiere la colaboración que hoy se inicia para cooperar en la mejor gestión del centro mientras dure esta situación extraordinaria".De este modo, tanto la congregación como la fundación "entienden esta colaboración enfocada al mejor cuidado y bienestar de los residentes en estas difíciles circunstancias, así como a la seguridad y salud laboral de cuantos profesionales los atienden en unas instalaciones que no son las de un equipamiento sanitario, sino residencial, y que se van adaptando en la medida de lo posible a las necesidades actuales del centro y sus residentes". En esta línea, continúa la entidad, "se viene trabajando desde hace días en colaboración con la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía"."Todos los residentes y profesionales que prestan servicios en el centro han sido sometidos a las pruebas correspondientes para conocer su afección o no y, a la vista de dichos resultados, será posible ajustar los cuidados a las necesidades específicas de cada uno de los distintos grupos de residentes existentes hoy en el centro en función de sus particulares necesidades", señalan desde la fundación.Fuentes próximas al centro que gestiona la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados sitúan en "más de cincuenta" el número de casos positivos por coronavirus en las instalaciones, tras los últimos test practicados a la totalidad de los usuarios, de los empleados y de las monjas.Según las mismas fuentes, los nuevos positivos por Covid-19 corresponderían a unos cuarenta residentes –38 según apuntan desde estamentos no oficiales– y "alrededor de 17" entre trabajadores y monjas de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que este sábadoIgualmente, el centro ha registrado los decesos de dos residentes –eleste domingo–, tal y como ha venido informando en primicia este periódico. Los dos primeros fallecimientos que afectaron de lleno a la Residencia-Hogar para Mayores "San Rafael" tuvieron lugar tan solo nueve días después de detectar entre sus usuarios el primer positivo por Covid-19.