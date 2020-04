Dorado alerta de la "situación de desprotección" de las trabajadoras afectadas por un ERTE en Monsecor

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Luzmarina Dorado, parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, ha mostrado hoy su "preocupación" por la "situación de desprotección" de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Montilla perjudicadas por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado el pasado jueves por la empresa montillana Monsecor, a raíz de la reducción de las horas de servicio por parte del Ayuntamiento.Tal decisión, ha asegurado Luzmarina Dorado, se ha adoptado "pese a contar con el compromiso de pago de la Junta de Andalucía tras haber entregado la solicitud de ayuda de cotización a la Seguridad Social y las nóminas con el pago correspondiente".En ese sentido, Dorado ha rechazado el ERTE "por el que se verán perjudicadas casi una treintena de trabajadoras" y ha pedido al Ayuntamiento de Montilla –y, en última instancia, a la Junta de Andalucía– que intervengan y “no dejen a las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad y desprotección laboral más acuciante, si cabe, de la que vienen siendo víctimas en los últimos años”.Así, la parlamentaria ha afirmado que esperan que el ERTE no se lleve a término al considerar que “la garantía de pago de la Junta de Andalucía hace que la reducción de las horas de servicio por parte del Ayuntamiento y la aplicación del expediente deje de tener sentido”.“No podemos olvidar que 90 de las 120 trabajadoras de la plantilla se han visto abocadas a una huelga, vigente todavía hoy, porque en Monsecor no se está cumpliendo el convenio de los trabajadores”, ha denunciado Luzmarina Dorado, quien ha aclarado que “existe un informe de la Inspección de Trabajo por incumplimientos normativos en este sentido ya que, entre otras cosas, no se les incluyen en el contrato los trabajos de fin de semana ni se les retribuyen esas horas”.“Tampoco se les incluyen en el contrato los pluses por domingos y festivos, de manera que el salario base está, en términos comparativos globales, 260 euros por debajo del convenio estatal”, asegura la parlamentaria andaluza, quien añade que las empleadas de Monsecor “no tienen acceso al descanso intersemanal y la empresa les aplica 1.800 horas anuales en lugar de las 1.755 reglamentarias”.Luzmarina Dorado ha confirmado "haber recibido denuncias" ha señalado que entre el personal que verá reducido su número de horas de servicio activo se encuentran, entre otras, la secretaria del Comité de Empresa, varias integrantes del Comité de Huelga y buena parte de las empleadas promotoras de la Sección Sindical. A estas circunstancias se une “el reciente despido de una trabajadora fija a raíz de haber criticado la gestión de la empresa en conversaciones privadas en un grupo de WhatsApp”, según sostiene la parlamentaria de Adelante Andalucía.Por último, la formación ha querido mostrar su apoyo a la labor de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), así como su compromiso “de hacer todo lo posible para que la difícil y delicada situación que atraviesan las trabajadoras llegue a término”.“Esperamos que la Junta de Andalucía intervenga y esclarezca la situación y que el Ayuntamiento de Montilla, que tiene convenio con la empresa para la que trabajan y ha reducido recientemente las horas de servicio, asuma su responsabilidad y no deje a estas empleadas en la situación de desamparo”, ha concluido Luzmarina Dorado.