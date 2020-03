Montilla suma ya 36 casos positivos en coronavirus

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El coronavirus afecta ya a 36 vecinos de Montilla, catorce de los cuales se han detectado en los últimos días en la Residencia-Hogar para Mayores "San Rafael". No obstante, el Ayuntamiento de Montilla está a la espera de conocer los test que se le han practicado en la mañana de hoy a 27 auxiliares del centro y a cinco de los quince residentes que presentan síntomas compatibles con el virus.Aunque los nuevos casos declarados están pendientes de confirmación por parte del Centro Nacional de Microbiología, desde el Ayuntamiento se ha precisado a este periódico que "se trata de vecinos de Montilla", por lo que no se descarta que en el Hospital Comarcal ubicado en La Retamosa "haya ingresada alguna persona más, oriunda de cualquier otra localidad de la comarca, que también esté afectada por Covid-19". En ese sentido, desde el Consistorio recalcan que "los 36 positivos por coronavirus se refieren a vecinos de Montilla y en ellos están incluidos los 14 confirmados en el Hogar San Rafael".“No entendemos que ante la situación tan delicada que vive la residencia, la Junta no haya practicado hoy los test a todos los residentes con síntomas”, ha asegurado, en declaraciones a, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, quien se ha mostrado confiado en que las pruebas que se han llevado a cabo esta mañana en el centro que gestiona la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “no resultan positivas” y que “la situación en el centro se estabilice a la mayor brevedad”.Con todo, Rafael Llamas ha censurado la “falta de diligencia” mostrada por las autoridades sanitarias andaluzas. “La mañana del sábado comenzamos a reclamar que se le practicasen los test a todos los auxiliares que trabajan en la residencia, algo que resultaba esencial ya en esos momentos, pues estos trabajadores están en contacto directo y permanente con los residentes, que son población de riesgo elevado”, ha rememorado el alcalde, quien ha criticado que “sin embargo, esos análisis no se han hecho hasta hoy”. En ese sentido, Llamas ha asegurado “no entender que no se hagan hoy unas pruebas que, con toda probabilidad, y ojalá me equivoque, habrá que hacer dentro de varios días con resultados previsiblemente peores”.