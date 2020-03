El Hospital Comarcal de Montilla establece un protocolo para canalizar las donaciones ciudadanas de material

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG), que gestiona el Hospital Comarcal de Montilla, ha puesto en marcha un circuito para canalizar todas las iniciativas de colaboración que, de forma desinteresada, están llegando al centro por parte de ciudadanos a título particular, instituciones y entidades de diverso tipo buscando con ello ayudar a los profesionales sanitarios en la situación excepcional que vive el país ante la propagación del Covid-19."El objetivo de este circuito es reconducir dichos esfuerzos y donaciones hacia los canales oficiales, evitando con ello situaciones que puedan generar alarmas injustificadas, donación de material de protección no válido o incluso situaciones de fraude económico", precisan desde la ASAG.De este modo, será la Subdirección de Servicios Generales y Aprovisionamiento de la Agencia la que canalice todas las ayudas. Para ello, se ha habilitado un correo electrónico, de uso preferente, donde los interesados se pueden dirigir (). Igualmente, se puede llamar al teléfono 953 021 400, indicando que el motivo de la llamada es una donación.La Dirección Gerencia de la ASAG "quiere trasladar su más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía que se está volcando con sus centros y con el sistema sanitario en general, instándola a que esa colaboración se pueda realizar de una forma organizada para que realmente llegue a los profesionales con todas las garantías de seguridad", resaltan."Apelando a este sentido de la responsabilidad", la Agencia Sanitaria ha recalcado también que "cualquier iniciativa que previamente no cuente con la autorización expresa de dicha Subdirección no deberá llevarse a cabo ni por los profesionales adscritos a cualquiera de sus centros ni por cualquier otra persona o entidad extrahospitalaria". De igual mondo, el hospital "tampoco recepcionará ningún tipo de material sin tener la citada autorización".Desde la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir también se quiere aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de sus centros hospitalarios por el gran trabajo y el enorme esfuerzo que están realizando en estos momentos tan difíciles.