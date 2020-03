El Grupo Municipal Popular reclama "medidas" ante el "pésimo servicio" de transporte urbano en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla volvió ayer a solicitar al equipo de gobierno y, en especial, al alcalde de la localidad, Rafael Llamas, "que tome las medidas necesarias" ante el "pésimo servicio" de transporte urbano que se presta en la ciudad, tal y como manifestó la edil Cristina Alguacil.Para la portavoz popular, "muchos vecinos de Montilla" y el propio Grupo Municipal del PP llevan tiempo reclamando al Ayuntamiento "que dé solución al incumplimiento reiterado del servicio de transporte" por parte de la empresa adjudicataria."Lo único que encontramos es una actitud de dejadez absoluta tanto de la delegada responsable, Raquel Casado, como del propio alcalde”, denunció ayer Cristina Alguacil, quien reclamó de Rafael Llamas que "haga cumplir lo establecido en el anexo al contrato de este servicio"."Desconocemos el interés que puede tener el PSOE en seguir con esta situación de incumplimiento en un servicio que estamos pagando todos los montillanos", aseveró la concejala popular, quien denunció que el equipo de gobierno "lleva varios meses dando largas a un asunto que está generando trastornos a muchos vecinos de Montilla".El pasado mes de octubre, el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Montilla registró una petición al equipo de gobierno con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de autobús urbano, dotándolo de una frecuencia y horarios adaptados a las necesidades de los usuarios, con especial atención a los centros educativos y el Hospital Comarcal de Montilla.“Casi seis meses después, el alcalde sigue mirando hacia otro lado, saliendo al paso con argumentos de poco peso e improvisados sobre la marcha", denunció Cristina Alguacil, quien recordó que en las últimas semanas, la plataforma ciudadana que reivindica un "servicio de autobús digno para Montilla" ha presentado un escrito acompañado de firmas de ciudadanos que Rafael Llamas "sigue sin atender a día de hoy"."No sabemos si es que su cargo como diputado provincial no le deja tiempo suficiente para atender los asuntos importantes para Montilla", añadió Alguacil, quien recordó al primer edil que "su sueldo lo pagamos los montillanos y debería ser más sensible a las necesidades de sus vecinos, que son los que lo han puesto ahí".Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular ha decidido presentar una moción en el próximo pleno para instar al equipo de gobierno a que propicie el cumplimiento de lo establecido en el contrato de adjudicación del servicio de transporte urbano que, según Alguacil, "está provocando cancelaciones en pruebas diagnósticas en el Hospital Comarcal que se venían realizando los sábados por la mañana, así como tratamientos que se realizan por la tarde"."Personal del hospital nos ha puesto de manifiesto que se han tenido que suspender pruebas de mamografías programadas para los sábados por la mañana debido a que la mayoría de los pacientes no dispone de vehículo para acudir a la cita y tampoco se dispone de servicio de trasporte para el desplazamiento”, aseguró la concejala popular, quien concluyó diciendo que "esto no es cuestión de agilizar más o menos el pliego de licitación del servicio de transporte urbano, algo que es dificultoso y complejo, sino que lo que reclaman los montillanos una y otra vez es que hasta la nueva licitación se lleven a cabo las medidas para no seguir perjudicando a los vecinos que hacen uso de este servicio para cuestiones tan importantes y necesarias como la salud".