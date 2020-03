El Ayuntamiento limita los horarios y la distancia para pasear las mascotas durante el Estado de alarma

Compras "de primera necesidad"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla continúa tomando medidas como consecuencia de la alerta sanitaria por el coronavirus. La última de ellas, que se hizo pública ayer, busca poner fin a la picaresca de algunos ciudadanos que, con la excusa de pasear a sus mascotas, rompen de manera reiterada el confinamiento que lleva aparejado la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno de España.De este modo, "ante la evolución que se está produciendo en la propagación de la pandemia del coronavirus Covid-19, y en aras a incrementar la protección" de todos los ciudadanos, el Ayuntamiento de Montilla ha establecido que la "distancia máxima" que podrán recorrer los dueños de los perros junto a sus mascotas será de 200 metros "desde el lugar de residencia de la persona titular" del animal.Por ello, y a los efectos de poder acreditar el lugar de domicilio, la persona que pasee al perro deberá aportar documentos que identifiquen al animal y, también, su propio Documento Nacional de Identidad "al objeto de determinar la distancia permitida a la que podrá pasear el perro". A su vez, el Consistorio montillano ha establecido que esta actividad solo podrá realizarse de 7.00 a 9.00 de la mañana; de 14.00 a 16.00 de la tarde; y de 21.00 a 23.00 de la noche."Los perros no podrán tener contacto con otros animales ni con personas", precisó ayer el Ayuntamiento, toda vez que resaltó que los propietarios deberán llevar una botella de agua con detergente para limpiar la orina y bolsas para las heces.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha querido "poner orden" en las compras "de primera necesidad" en farmacias o tiendas de alimentación, con el objetivo de "limitar al máximo las salidas" del hogar y, de este modo, evitar que algunas personas hagan compras cada día para poder abandonar el confinamiento. En ese sentido, se insta al vecindario a "planificar" bien los productos que se necesitan para que solo haya que salir de casa una vez por semana como máximo."Las compras las realizará una sola persona por familia y, en el caso de las personas mayores de 65 años (impedidas o que no tengan otros medios), personas dependientes, o personas con discapacidad, podrán hacer uso del servicio de entrega a domicilio" que prestan los Servicios Sociales Comunitarios (en horario de mañana) o la Policía Local (en horario de tarde)."El servicio de entrega a domicilio debe solicitarse, como mínimo, con un día de antelación", recalcaron ayer desde el Consistorio que, a su vez, hicieron públicas las limitaciones para las personas que tengan animales o cuenten con huertos en parcelas distintas al domicilio habitual, permitiéndose un único traslado al día."Los mayores de 65 años no tienen prohibido salir de casa pero las recomendaciones para todos los ciudadanos son permanecer en casa y salir solo a lo imprescindible, como compra de alimentos o medicamentos", insistieron desde el Ayuntamiento, para añadir que el servicio a domicilio facilitado por Servicios Sociales solo debe ser utilizado por "personas que estén impedidas y que no tengan otros medios para hacer sus compras".Por último, el Ayuntamiento de Montilla recordó ayer que las sanciones que acarrea el incumplimiento de estas indicaciones podrán oscilar entre los 100 y los 30.000 euros, conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.