Las medidas preventivas ante el coronavirus envían a casa a dos empleados de la planta de UTC en Montilla

El IES Inca Garcilaso aplaza su viaje

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El temor a una posible extensión del coronavirus en España, especialmente tras su propagación por el norte de Italia, comienza a tener sus primeras consecuencias en Montilla. La empresa United Technologies Corporation, ubicada en el polígono industrial de Llanos de Jarata, ha enviado a casa a dos de sus empleados tras estar en contacto con un responsable europeo de la compañía que en los últimos días había estado en Lombardía, una de las regiones del norte de Italia en las que se han detectado varios casos del virus.Según han explicado fuentes consultadas por, si bien los dos trabajadores enviados a casa no muestran ninguna sintomatología, la puesta en marcha de esta medida preventiva está motivada por el proceso catarral que presentaba el directivo de la compañía, sin que se haya confirmado que pudiera tratarse del virus cuyo foco de origen se sitúa en la ciudad de Wuhan (China).Estos dos trabajadores se suman a otros tres empleados de la planta montillana que hace unas semanas, y siguiendo las directrices marcadas por la firma estadounidense, fueron puestos "en cuarentena" durante 14 días. En aquella ocasión, la puesta en marcha del protocolo preventivo estuvo motivada por la asistencia de parte de sus familiares a una boda en China continental.Entonces, al igual que ahora, si bien ninguno de los trabajadores presentaba síntomas, fueron derivados a su médico de cabecera para que pusieran en conocimiento la situación. En este caso, según han señalado las mismas fuentes, todos ellos ya se han incorporado a su puesto de trabajo.Por su parte, la comunidad educativa del IES Inca Garcilaso de Montilla, que desde hace unos años elige el país alpino como destino de viaje de fin de estudios de su alumnado, decidió este lunes retrasar el desplazamiento previsto para el 4 de marzo al norte de Italia –donde preveían visitar las ciudades de Milán y Venecia–, a la espera de estudiar nuevas fechas u otros destinos alternativos.En este sentido, desde el centro señalan que, si bien no existe ningún tipo de recomendación por parte del Ministerio de Educación sobre si se deben cancelar o no este tipo de viajes de estudios o intercambios educativos más allá de las indicaciones sobre medidas higiénicas de prevención, "el cierre de museos y las dificultades para llevar a cabo el programa previsto han favorecido que se tome la decisión de aplazar el viaje y estudiar todas las alternativas".