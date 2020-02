La Asociación "La Pasión" elige la escena del 'Traslado al sepulcro' para anunciar su nueva representación

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ASOCIACIÓN CULTURAL "LA PASIÓN"R

La Asociación Cultural "La Pasión" de Montilla presentó este sábado el cartel de la vigésimo novena edición de su representación dramática. Con un formato renovado, la escena delprotagoniza la imagen anunciadora de esta obra que el próximo 4 de abril, y tras estrenar nuevos textos el pasado año, ofrecerá a los asistentes numerosas novedades en su iluminación, decorado y escenas.El cartel muestra una imagen que, hasta ahora, no había servido para dar a conocer esta representación teatral de La Pasión de Jesucristo pues, como destacó el presidente del colectivo, Antonio Jesús Castilla, la asociación viene apostando desde hace años por difundir diferentes escenas de la representación que hasta ahora no han protagonizado el cartel. Para ello, la asociación cultural ha hecho uso del archivo documental del colectivo.Por otro lado, con respecto a las novedades de este año, además de la mejora de la iluminación y sonido, y la renovación de parte de la tramoya, el colectivo confía en poder retomar la escena de la, un momento de la representación que el pasado año no pudo desarrollarse al carecer de nuevos textos adecuados para ello.Una apuesta por seguir mejorando una obra que de nuevo atraerá a cientos de personas hasta el Pabellón Municipal de Deportes el próximo 4 de abril, con dos sesiones –a las 17.30 y 20.45 de la tarde– y cuyas entradas se pondrán a la venta el 24 de febrero en el local habitual habilitado por la asociación en Puerta Aguilar, número 25.El acto de la presentación del cartel anunciador de la Representación Dramática de La Pasión en la Basílica de San Juan de Ávila sirvió, asimismo, como marco para la conferencia del montillano Salvador Ruiz, director de Cáritas en la provincia de Córdoba.En sus orígenes, lacomenzó ciñéndose a La Divina Tragedia escrita por el jesuita José Julio Martínez. Con todo, el texto ha ido evolucionando hasta el punto de que el 90 por ciento del guión es original. A su vez, muchas de las escenas –como la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena o el Prendimiento del Señor– evocan en su escenografía las estaciones de penitencia de las propias cofradías, guardando un innegable parecido con la Semana Santa montillana.