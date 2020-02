El PP insta al equipo de gobierno a plantear a la Junta un proyecto para las antiguas instalaciones de la FP

365 días en los barrios

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Partido Popular de Montilla ha reactivado hoy su campañacon el objetivo de, al igual que hicieran durante la pasada campaña electoral municipal, reunir las principales reivindicaciones de los vecinos al objeto de "apostar por una oposición propositiva y darles solución". Una campaña que ha comenzado en el barrio del Gran Capitán donde vecinos y populares reclaman la puesta en uso de las antiguas instalaciones del IES Emilio Canalejo Olmeda, conocido como la FP.La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Montilla, Inmaculada Luque, ha insistido en la importancia de contar con este espacio para la "dinamización y revitalización" del barrio, apostando por convertirlo en un espacio dirigido a las asociaciones y colectivos ciudadanos, así como unas instalaciones deportivas "que complemente a unos espacios municipales colapsados por la gran variedad de actividades existentes".Así, Luque ha señalado que el PP viene reclamando desde el 2015 la puesta en valor de unas instalaciones "que se están dejando abandonadas". "Por parte de la Junta de Andalucía han sido ya en dos ocasiones en las que se ha ofrecido para conceder una cesión de este espacio y lo único que se reclama para realizar una cesión por cincuenta años o más es que exista un proyecto claro", ha explicado Luque.Otras de las cuestiones que plantean los populares en la zona es la necesidad de instalar las vallas de seguridad en la rotonda que da acceso a la barriada de la Toba, "algo que no venía contemplado en proyecto y que pasado el tiempo no se le ha dado solución ninguna por parte de los socialistas"."Han sido muchas veces las que hemos planteado que por seguridad hay que llevar a cabo la instalación de las vallas de seguridad, como están instaladas en el resto de rotondas de Montilla; cada día la afluencia de las personas por las inmediaciones es mayor y el no contar con esas vallas supone un peligro", indicó la portavoz popular.La visita al barrio del Gran Capitán y la reunión con su asociación de vecinos es la primera de las paradas previstas dentro de la nueva campaña del Partido Popular con la que, según ha explicado Inmaculada Luque, se pretende escuchar a los vecinos e involucrar al mayor número posible de ciudadanos en la mejoras necesarias para Montilla."Tenemos como objetivo para esta legislatura hacer una oposición constructiva, salir a la calle, escuchar a los vecinos y con todo lo que nos plantean hacer aportaciones al equipo de gobierno", ha manifestado Luque, quien ha explicado que el PP visitará uno a uno todos los barrios y se reunirá con los diferentes colectivos vecinales.