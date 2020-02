Cerca de 3.900 personas inscribieron su Voluntad Vital Anticipada en Andalucía a lo largo del pasado año

Ciudadanía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Un total de 3.886 personas inscribieron su Voluntad Vital Anticipada en Andalucía durante 2019, lo que supone un incremento del 20,7 por ciento (667) respecto a 2018. En concreto, durante 2018 ejercieron este derecho 3.219 personas, lo que supuso una bajada del 6,2 por ciento en relación con el año anterior, en que se registraron 3.435 documentos de voluntades anticipadas. Así, el año 2019 se convierte en el año en el que más inscripciones han realizado los ciudadanos desde 2004.En Andalucía 44.102 personas han registrado su Voluntad Vital Anticipada desde el reconocimiento de este derecho, regulado por la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003 y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019. Las mujeres son las que más lo han realizado (60,3%) y, por edad, son los mayores de 65 años (41,7%).El ejercicio de este derecho permite a la ciudadanía expresar su voluntad sobre sus valores, la asistencia sanitaria y los tratamientos que se desea o no recibir en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de la vida. Además, la persona puede también decidir el destino de sus órganos e indicar quiénes serán sus representantes.Andalucía cuenta con un total de 56 puntos del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, por lo que todos los municipios andaluces están a menos de una hora de las sedes distribuidas por todas las provincias y el 80 por ciento a menos de 30 minutos, cumpliendo así con el compromiso de mejorar la accesibilidad y el ejercicio de este derecho.A los ocho puntos habilitados en las delegaciones territoriales de Salud en 2004, se han sumado paulatinamente en los centros sanitarios públicos el resto de sedes: 28 en hospitales, 14 en centros de salud, cuatro en distritos sanitarios y dos en centros de atención especializada.Por provincias, Almería tiene un total de 6 puntos de registro operativos (1 Delegación, 3 hospitales, 1 Centro de Especialidades y 1 Distrito de Atención Primaria) y en total se han registrado 3.528; mientras que Cádiz dispone de 6 sedes habilitadas (1 Delegación, 4 hospitales y 1 centro de salud) y se han registrado 6.162.En el caso de Córdoba, tiene 4 puntos (1 Delegación y 3 hospitales) y se han registrados 4.122 declaraciones; Granada 6.162 voluntades inscritas y dispone de 7 (1 Delegación, 4 hospitales, 1 Distrito de Atención Primaria y 1 centro de salud); Huelva tiene 6 sedes (1 Delegación, 4 hospitales y 1 centro de salud) con 2.172 documentos registrados; y Jaén tiene en funcionamiento 10 puntos habilitados (1 Delegación, 3 hospitales, 1 Distrito de Atención Primaria y 5 centro de salud) y registrados 2.530.Por su parte, Málaga dispone de 7 puntos (1 Delegación, 3 hospitales, 1 Centro Periférico de Especialidades, 1 Distrito de Atención Primaria y 1 Centro de Salud) con 10.368 declaraciones registradas, y Sevilla cuenta con 10 sedes habilitadas (1 Delegación, 4 hospitales y 5 Centros de Salud) con 9.058 voluntades inscritas.La cita previa para poder inscribir el testamento vital se puede solicitar en los puntos de Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía habilitados para tal efecto. También se puede solicitar la cita a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60). Además, si la persona interesada no puede desplazarse hasta el Registro, podrá solicitar la cita a través de Salud Responde y se realizará en su propio domicilio.Laofrece toda la información que requiera la persona interesada sobre la voluntad vital anticipada y los documentos relacionados, y contribuye a resolver todas las dudas relacionadas con el registro del testamento vital a través de una serie de preguntas frecuentes. Se encuentra disponible en internet.Actualmente, hay dados de alta en la aplicación del Registro de Voluntades Anticipadas 237 profesionales de la sanidad privada gracias al Convenio de 3 de noviembre del 2014 con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos para facilitar la consulta al Registro de Voluntades Vitales de Andalucía de médicos que realizan su trabajo profesional fuera del sistema sanitario público de Andalucía.En noviembre de 2019 se realizaron las II Jornadas de RVA en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, y a ellas acudieron registradores de todos los puntos habilitados de Andalucía.