Un mal trago sin consecuencias

Montilla C.F. 1--0 C.D. Castro del Río

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F./ J.L. GÁLVEZ

Victoria por la mínima del Montilla C.F. ante el C.D. Castro del Río en un encuentro alejado de la excelencia. Los de Jesús Fernández no fueron de capaces de mostrar su potencial y solo un penalti en el ecuador del segundo tiempo salvó a los montillanos de ceder los primeros puntos en casa.Así, el encuentro comenzó con dominio local y dos ocasiones consecutivas, destacando la segunda acción. Un balón en largo fue recogido por Maleno en el pico del área, realizando el jugador un centro al corazón del área que remató a bocajarro Chechu García, su remate de cabeza, lo blocó con una gran intervención el cancerbero visitante.Con el paso de los minutos, el dominio local se difuminó y el plantel castreño mostró un gran desparpajo en su juego. Con firmeza atrás y moviendo con rapidez el esférico, los de Fran Conde llegaban al área rival con frecuencia. Luis de Haro tuvo el cero a uno en un mano a mano con José Rodríguez que el portero auriverde atrapó con dificultad. El Montilla vio cómo su rival tenía dominado el centro del campo y dificultaba cualquier salida de balón.En líneas generales, los visitantes visualizaban mejores sensaciones que su rival y solo en momentos puntuales, el cuadro montillano consiguió hilvanar juego combinativo. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, el banquillo local se movió en busca de alternativas. Varios cambios tanto en el descanso como en los primeros minutos buscaban surtir efecto en el choque, pese a ello, el panorama no era esperanzador. El tiempo corría en contra de los intereses vinícolas, mientras, el Castro del Río seguía fiel a su idea y esperando su oportunidad. Llegados al ecuador del segundo acto, un arreón local cambio el devenir de la contienda.Dos acciones consecutivas en ataque eran el prolegómeno del penalti que cambió el signo del choque. En dicha acción, Javi Castilla realizó una excepcional jugada por banda que trajo un centro al área donde Carraña fue derribado por un contrario, señalando el colegiado el punto fatídico. Chechu García transformó el lanzamiento a los 71 minutos de juego.El tanto de García dio oxígeno a los montillanos, manejando de ahí al final del encuentro el esférico y protegiendo su portería en los últimos intentos visitantes por alcanzar la igualada. Pedraza y Santi tuvieron en sus botas la sentencia, sin embargo, sus disparos no alcanzaron el gol y el marcador no se movió.Como nota a destacar, el jugador juvenil del C.D. Apedem, Terán, debutó con la elástica auriverde. Minutos y oportunidades para la cantera que agradeció la afición con una amplia ovación. Tres minutos por encima del tiempo reglamentario, el árbitro señaló el camino de vestuarios.Este triunfo deja al Montilla con 39 puntos, tres por encima del segundo clasificado. La distancia con el tercer clasificado y cuarto es aún mayor, con siete y trece puntos de ventaja, respectivamente. La próxima cita para los vinícolas será en el derbi comarcal ante La Rambla C.F., en el Polideportivo Municipal Alfonso Cabello, de la localidad rambleña.José Rodríguez, Antonio Luque, Pedro Caballero, Rafa Castillo, Javi Castilla, Javi Guerrero, Nacho, Santi, Maleno, Chechu Córdoba y Chechu García. También jugaron, Jesús Robles, Pedraza, Sillero, Carraña y Terán.César, Paquito, Pedro, Sergio Romero, Pepe Cubero, Fran, Antonio Cubero, Bibi, Adri, Cantero y Luis de Haro. También jugaron, Pepe Garrido, Cañas, Canela, Pepe Millán, Antonio Carlos y Dominichi.Chechu García, de penalti (m. 71).Gutiérrez Jiménez, del colegio cordobés. Amonestó por parte local a Rafa Castillo, Javi Guerrero y Sillero. En el lado visitante, los amonestados eran Paquito, Pedro, Fran, Bibi, Adri, Cañas y el entrenador, Francisco Conde.Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Primera Andaluza de Córdoba, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 250 espectadores. En los prolegómenos de la contienda, la entidad vinícola homenajeó a su delegado de equipo, Francisco José Requena 'Kiki', por la labor desinterada y constante que éste lleva realizando en la entidad desde hace quince años.