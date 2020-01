La solidaridad de los montillanos llega hasta Marruecos de la mano de Juan Adamuz y la ONG Rally Solidario

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Aficionado a participar en rallyes desde hace más de siete años, el montillano Juan Adamuz regresó hace unos días de Marruecos tras participar en una de las iniciativas "más ilusionantes" que ha vivido como amante del motor: un rally solidario por Marruecos. El proyecto, impulsado por la oenegé que lleva el mismo nombre, promueve un extenso recorrido por el país africano en el que, además de disfrutar de la naturaleza de este país, se busca ayudar a sus habitantes.De esta forma, el montillano Juan Adamuz, que ha participado en la edición navideña de esta iniciativa, tomó su coche a finales del pasado mes de diciembre para llevar la magia de la Navidad hasta algunas de las aldeas más recónditas del país africano durante una semana."Me llamó mucho la atención el carácter solidario de este proyecto, además del propio espacio en el que se desarrolla, porque a lo largo del recorrido he podido visitar cerca de cinco pueblos y muchas aldeas o casa aisladas, que no tienen nada y que realmente necesitan estas ayudas", explicó aAsí, gracias a los juguetes, ropa, medicamentos o material escolar recopilado por Juan Adamuz y el resto de sus compañeros que conforman la plantilla de Agrícola Adamuz, este montillano repartió ayuda e ilusión a partes iguales entra las diferentes aldeas. "Sin duda volveré a participar el próximo año", aseguró este aficionado a los rallyes que, además, destacó la importancia de este proyecto de cara a que "la ayuda llega directamente a quien la necesita, sin intermediarios".Para ello, explicó, además de los productos de segunda mano y nuevo material que él mismo pueda ir recaudando a lo largo de todo el año, para su próxima aventura solidaria quiere favorecer la participación de todos los montillanos que así lo deseen."La asociación Rally Solidario dispone de unas naves en Sevilla donde van recogiendo material durante todo el año de quien quiere colaborar, o se puede hacer a través de una recogida puntual antes de una salida, como he hecho en esta ocasión entre gente de Montilla", aclaró Juan Adamuz.Rally Solidario es una asociación con más de 20 años de trayectoria que trabaja durante todo el año recaudando, seleccionado y clasificando ropa, zapatos, juguetes, material escolar, alimentos no perecederos… Con el fin de entregarlo a los más necesitados en tres ediciones anuales: Semana Santa, verano y Navidad.