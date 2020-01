La Policía Autonómica de la Junta interviene hasta 13 talleres mecánicos ilegales en la provincia de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Policía Autonómica de la Junta de Andalucía ha denunciado a un total de trece talleres clandestinos a lo largo de la provincia de Córdoba, alguno de ellos en el municipio de Montilla, como consecuencia de la campaña de control realizada durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año 20919, en los que se detectaron numerosas infracciones, además de incumplir con las normativas vigentes para este tipo de establecimientos.Según una nota de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, difundida por Europa Press , los agentes del Área de Medio Ambiente de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Córdoba detectaron un total de 43 infracciones por la existencia de instalaciones potencialmente irregulares a través de la treintena de inspecciones realizadas.Asimismo, durante el desarrollo de esta campaña de control, se corroboró el incumplimiento de la normativa ambiental, industrial, de consumo y municipal, además de carecer de las licencias municipales o registros necesarios para ejercer su actividad, por parte de estos talleres ilegales ubicados en las localidades de Córdoba, Fernán Núñez, Almodóvar del Río, Carcabuey, Montalbán, Montemayor y Montilla.De esta forma, la Policía Autonómica detectó que, si bien estos establecimientos realizaban labores de reparación de vehículos y contaban con maquinaria, piezas de repuestos y herramientas propias de este tipo de establecimientos, carecían de los requisitos legales para ello, ni acreditaban la correcta gestión de los residuos tóxicos peligrosos que genera esta actividad.Una actividad fraudulenta que, como recuerda la Consejería de la Presidencia, además de carecer de licencias y no aportar el alta de la Seguridad Social, causan un grave prejuicio económico al no asumir impuestos o tasas. Además, incurren en competencia desleal con los talleres que sí cumplen con la normativa vigente y no respetan los derechos de los consumidores.