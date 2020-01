Instituto MEDAC abrirá diez nuevos centros de FP para el curso 2020-2021 y empleará a unos 350 profesionales

Un salto a Latinoamérica

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Instituto MEDAC se consolida en el ámbito de la Formación Profesional con la inauguración de diez nuevos centros en el territorio nacional para el curso 2020-2021. La expansión se iniciará por la zona norte y levante de España con la apertura de institutos en Gijón, Fuenlabrada, Albacete, Valencia, Alicante y Murcia. Asimismo, en Andalucía se ampliarán las instalaciones en Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada con un centro más respectivamente.Las nuevas instalaciones generarán 350 contrataciones de profesionales comprometidos con la calidad educativa. Además, para el próximo año académico MEDAC estima llegar a 14.000 alumnos matriculados entre todos sus centros, doblando la cifra de estudiantes que actualmente registra."La generación de estos nuevos empleos de calidad para el curso que viene es, sin duda, un motor clave que nos empuja a seguir creciendo, no solo a nivel nacional sino también internacionalmente", explicó el presidente del Grupo MEDAC, Francisco Ávila.En España la demanda de las titulaciones de Formación Profesional sigue en aumento. Por ello, MEDAC continúa adaptándose a las necesidades de sus alumnos y del mercado laboral. Para el próximo curso educativo se ha apostado por aumentar la línea de estudio de sanidad a tres titulaciones: el grado medio de Emergencias Sanitarias y los grados superiores de Anatomía Patológica y Citología e Imagen para el Diagnóstico. Por otro lado, también se presentará un nuevo ciclo del ámbito económico, el grado superior de Administración y Finanzas.El aumento del catálogo de titulaciones es debido al gran porcentaje de demanda y empleabilidad que tienen el resto de grados ofertados en estas áreas. Por ejemplo, el cien por cien del alumnado de Farmacia ha sido contratado en las empresas donde realizaron las prácticas."Estamos generando y liderando una verdadera revolución educativa en España. La FP es la herramienta educativa clave para transformar y adaptar nuestra sociedad a la cambiante demanda de nuestro mercado de trabajo", aseguró Ávila.Por otro lado, la oferta educativa de modalidadse duplicará para el curso 2020-2021. El Instituto MEDAC impartirá un total de quince grados a distancia, entre los que destacan Auxiliar de Enfermería, Higiene Bucodental, Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.La enseñanzaofrece la oportunidad de continuar con la metodología fundamentada en el concepto "aprender haciendo" que sigue MEDAC. Además, es una buena opción para aquellas personas que no puedan asistir de forma presencial a nuestros centros.Uno de los objetivos de MEDAC es ampliar su oferta educativa a Latinoamérica, expandiéndose así a territorio internacional. El Instituto tiene una línea de formación no reglada (másteres) que está teniendo mucho éxito en España, por lo que se ha optado por cruzar el charco con acuerdos en Chile, Uruguay, Perú, Argentina y Colombia.