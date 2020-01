Dulce agonía

La Rambla C.F. 1--2 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

Sufrido triunfo del Montilla C.F. ante La Rambla en la matinal del domingo. Los de Jesús Fernández, perdonaron a su rival en el primer acto, dando vida a un cuadro rambleño que fue de menos a más en la contienda y tuvo sus opciones de victoria. Sin embargo, una recta final de empuje vinícola, permitió a Pedro Caballero dar el tanto del triunfo a los montillanos.Así, el encuentro comenzó con un tanto anulado a Juan Gordón al minuto de juego por fuera de juego. El plantel vinícola dominó el esférico en estos primeros compases, controló la medular y movió el esférico con criterio. Fruto de ello, los visitantes daban el primer golpe de la contienda a los 15 minutos de juego.Una brillante jugada combinativa en la zona de creación auriverde permitió a Carraña conectar al hueco con Pedraza, anotando el montillano en el mano a mano ante el guardameta local. Un gol de bella factura de un Pedraza participativo y con protagonismo en el encuentro, al igual que su asistente, Carraña.Cuatro minutos después, La Rambla tuvo su primera oportunidad en un disparo de Edu desde la frontal que mandó a córner José Rodríguez con una gran estirada. Tras dicha ocasión, el Montilla retornó al mando del encuentro y pudo ampliar su ventaja con un disparo de Juan Gordón que se marchó por encima del larguero.Las sensaciones eran evidentes, viéndose al Montilla cómodo dentro del terreno de juego y merodeando el área rambleña. No obstante, faltó contundencia en los metros finales y La Rambla fue capaz de igualar el marcador. Una falta al borde del área fue aprovechada por Gonzalo para mandar el balón al fondo de las mallas con un lanzamiento certero. Corría el minuto 44 de juego. Quién perdona termina pagándolo y esta premisa se visualizó en esta primera mitad. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, la presión por parte de los montillanos fue en aumento en la primera fase del segundo acto, aun así, La Rambla solventó las dificultades y mejoró sus registros. Gonzalo pudo adelantar al cuadro local en un mano a mano que solventó José Rodríguez con una parada por bajo. Los hombres de Carraña creían en sus posibilidades mientras, el Montilla buscó soluciones desde el banquillo con varios cambios.Uno de los hombres de refresco, Chechu Córdoba, dio nuevos aires al ataque convirtiéndose en el jugador desequilibrante que necesitaban los montillanos. Un centro medido de éste fue rematado por Carraña con la testa, marchándose el balón al lateral de la red. A los 83 minutos de juego, de nuevo Chechu Córdoba llevó peligro a la meta local con un disparo dentro del área que se marchó rozando la escuadra.El arreón vinícola concentró las acciones de peligro en el lado rambleño y el premio del gol llegó a los 89 minutos de juego. Maleno centró, rechazó la defensa y Pedro Caballero en el corazón del área, disparó con el alma para mandar el balón al fondo de la portería. La alegría en la expedición montillana era más que evidente, viéndose numerosas muestras de afecto entre los jugadores y el banquillo tras un largo sufrimiento.Para mayor éxtasis, José Rodríguez salvó la victoria en la última acción del partido en una espectacular parada en la misma escuadra ante el lanzamiento de un atacante local. Pasados cinco minutos del tiempo reglamentario, el colegiado señaló el final del encuentro.Esta victoria deja al Montilla C.F. con 42 puntos, líder una jornada más y con el objetivo de jugar el play-off de ascenso un poco más cerca. La próxima cita para los de Jesús Fernández será en el Estadio Municipal ante el Atlético Palma del Río C.F., a las 12.30 de la tarde del domingo 26 de enero.Nando, Maguillo, Carlos Torres, Charli, Emilio, Carrasco, José, José Carlos, Edu, Gonzalo y Faly. También jugaron, Chema, Ismael, Migueli, Manolete, Adame y Roldán.José Rodríguez, Antonio Luque, Rafa Castillo, Pedro Caballero, Javi Castilla, Javi Guerrero, Soto, Maleno, Carraña, Pedraza y Juan Gordón. También jugaron, Jesús Robles, Santi, Chechu García, Chechu Córdoba y Luis García.Pedraza (m. 15);Gonzalo (m. 44);Pedro Caballero (m. 89).Criado Portero, del colegio cordobés. Amonestó por parte local a Maguillo, Edu, al entrenador, Andrés Luque 'Carraña' y al delegado de equipo, Francis Galán. En el lado visitante, los amonestados eran Rafa Castillo, Maleno y Chechu García.Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera Andaluza cordobesa, disputado en el Polideportivo Municipal Alfonso Cabello de la localidad de La Rambla, ante unos 200 espectadores.