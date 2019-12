¡Fuera las penas, viva la alegría!

Montilla C.F.9--1 F.C. Aguilarense

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.L. GÁLVEZ

Goleada histórica del Montilla C.F. por nueve tantos a uno al F.C. Aguilarense. Los de Jesús Fernández, en un segundo tiempo arrollador, daban buena cuenta de un rival que dio una buena imagen en el primer acto pero se derrumbó con la llegada del segundo período.Así, el encuentro comenzó con el tanto de Maleno a los cinco minutos de juego. La primera acción de ataque sirvió para ver un pase al espacio de Carraña que permitió a Maleno anotar a puerta vacía el uno a cero. Instantes después, Juan Gordón remató de cabeza un centro lateral, atajando por alto el cancerbero. Repitió Gordón con un disparo desde la frontal que atrapó por bajo Camacho.Tras dicha oportunidad, llegaron quince minutos de relajación vinícola que provocaron dos acciones de peligro para los visitantes. Un centro al área fue rematado por Casti de cabeza, marchándose el esférico rozando el poste. Posteriormente, Davilillo recogió un balón en el corazón del área y estrelló su remate en el larguero.No podía permitirse el plantel vinícola ninguna concesión y el juego combinativo se activó para volver a tomar el mando del encuentro. Fruto de ello, Maleno fue derribado dentro del área, señalando el colegiado la pena máxima. Juan Gordón fue el encargado de anotar el penalti a los 34 minutos.El partido entró en una fase de control por parte local, volviendo Maleno a ser protagonista con un disparo que se marchó por poco. No obstante, el Aguilarense hizo dudar nuevamente a los montillanos, acortando distancias en el marcador.Un penalti de Antonio Luque sobre un atacante visitante fue anotado por Varo. El tanto llegó en segunda instancia, al blocar José el lanzamiento pero caer el balón en las botas de Varo y esta vez sí anotar el tanto.Todo ello a los 44 minutos de juego. Santi pudo devolver la tranquilidad a los montillanos en la última acción del primer acto, sin embargo, un disparo en boca de gol con todo a favor lo mandó fuera. Sin tiempo para más, llegó el descanso.Tras el paso por vestuarios, la consigna vinícola fue clara. Los pupilos de Jesús Fernández debían cerrar la contienda e ir a por el partido. Maleno aprovechó una gran jugada de Juan Górdon por banda para recoger un pase y mandar al fondo de las mallas el esférico.El tres a uno en el marcador fue el preludio del festival goleador venidero. Maleno, en estado de gracia durante esta temporada, sirvió un pase en profundidad a Nacho que el extremo no desperdició para batir al guardameta. Era el cuatro a uno. Tanto Maleno como Nacho manejaron bajo su batuta el compás del encuentro y dieron la estabilidad necesaria a los montillanos.A los 65 minutos, Javi Castilla tuvo el quinto en un mano a mano que atajó el cancerbero. No erró Chechu Córdoba un minuto después, al colar el balón por debajo de las piernas del guardameta aguilarense y llevar el quinto a la cuenta del partido.Ambos banquillos movían piezas, siendo la dinámica del encuentro similar. Un Aguilarense cada vez más desinflado vio cómo su rival atacaba una y otra vez la portería sin poner remedio alguno. Santi obtuvo el seis a uno al driblar al portero y marcar a placer el seis a uno. Llegados al minuto 76, Carraña dio un pase medido a Juan Gordón que con un fuerte disparo dentro del área continuó con el espectáculo goleador de los montillanos.Siete tantos que no iban a quedar ahí, al conseguir Sillero el octavo con un lanzamiento de larga distancia que se introdujo en la red y cerrar Santi el marcador con el definitivo nueve a uno, al conectar dentro del área un sutil centro de Javi Castilla desde el lateral.Entre medias, Adrián fue expulsado por doble amarilla en el bando aguilarense a los 80 minutos. Con todo resuelto, el colegiado, con buen criterio, no quiso ampliar la agonía visitante y daba por concluida la contienda a los 90 minutos.Este abultado triunfo deja al Montilla con 33 puntos, tres por encima de su máximo perseguidor, el Priego C.F. La última cita de la primera vuelta será el viernes 20 de diciembre, a las 21.30 horas, ante el SalermCosmetics Puente Genil B, en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de la vecina localidad pontanesa.José Rodríguez, Antonio Luque, Jesús Robles, Pedro Caballero, Javi Guerrero, Carraña, Soto, Maleno, Nacho, Santi y Juan Gordón. También jugaron, Sillero, Pedraza, Rafa Castillo, Javi Castilla y Chechu Córdoba.Camacho, Ruso, Manu, López, Joselu, Chata, Urbano, Varo, Pablo, Davilillo y Casti. También jugaron, Cris, Pavón, Ayún, Castro y Adrián.Maleno (m. 5);Juan Gordón, de penalti (m. 34);Varo, de penalti (m. 44);Maleno (m. 49);Nacho (m. 54);Chechu Córdoba (m. 66);Santi (m. 75);Juan Gordón (m. 76);Sillero (m. 81);Santi (m. 88).Torralbo Romero, del colegio cordobés. Amonestó al jugador local y Juan Gordón. Por el lado visitante, fueron amonestados Pablo y Manu. En el minuto 80, el jugador visitante Adrián fue expulsado por doble amarilla.Partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de liga de la Primera Andaluza cordobesa, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.