El rock montillano se reunirá el 21 de diciembre en un concierto-homenaje en recuerdo de Paquillo Almansa

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Seguidor incansable de muchos de los grupos de rock surgidos en Montilla en las últimas décadas, la figura de Paco Márquez Almansa, conocido cariñosamente como Paquillo Almansa, ha conseguido reunir a algunas de las míticas bandas de la ciudad en un festival que recordará a este gran amante de la música fallecido el pasado mes de mayo a causa de un cáncer. La cita, que comenzará el próximo 21 de diciembre en las instalaciones de Envidarte a partir 21.30 de la noche, contará con carácter benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).Segundo Premio, Oveja Negra, Si Señor, Absenta y Arkada subirán al escenario para recordar a este montillano "que supo despertar el amor por la música entre personas de todas las generaciones". "La idea de hacer un festival en honor a Paquillo surgió en el mismo tanatorio porque creímos que era la mejor manera de homenajearlo. Para ello hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento y queremos que toda la recaudación sea para la AECC porque es la enfermedad que se llevó a nuestro amigo", explicó José Alfonso Bellido, representante del colectivo La Abuela Rock.De esta forma, el concierto del próximo 21 de diciembre tendrá "un marcado carácter rockero, el estilo que le gustaba a Paco" de la mano de los grupos montillanos que él seguía –y que en el caso de Oveja Negra se reúnen casi una década después de su disolución–, además de la banda Si Señor, un tributo a Leño "el grupo emblema de Paco"."Será el festival más cañero que se va a hacer en muchos años", aseguró Ramón de Miguel, cantante de Absenta y miembro de la sala AC/DC, quien señaló que este festival permitirá reunir a grupos cuyos miembros, en muchos casos, se encuentran fuera de Montilla y por tanto son pocas las ocasiones de disfrutar de ellos sobre el escenario. Así, Miguel Sánchez, miembro de Oveja Negra y autor del cartel del concierto de homenaje, destacó que "será una noche especial para homenajear a un 'personaje' dentro de la música de Montilla".Por su parte, Prudencio Márquez, hermano de Paco y miembro de Segundo Premio, agradeció la iniciativa surgida de los colectivos La Abuela Rock y la Sala AC/DC, así como a "todos los rockeros montillanos de todas las edades que mantienen vivo a mi hermano en su memoria". "Desde la familia no podemos más que estar más que agradecidos con esta iniciativa", aseveró.Una iniciativa a la que el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, invitó a mantener en el tiempo porque "no hay mejor homenaje que el que te hacen las personas que te quieren". "Las ciudades las hacen las personas que viven en ella y en este caso Paco puso su grano de arena en la música, su gran pasión, por eso lanzo el reto de que este festival tenga una continuidad", señaló el primer edil.El concierto es de entrada libre, no obstante, se podrán hacer donaciones de tres euros para entradas de fila cero y huchas dentro del recinto, cuya recaudación irá destinadas a la AECC. "Todos los fondos se destinarán a la investigación porque es fundamental para la erradicación de esta enfermedad", concluyó la presidenta de la junta local de AECC, Concepción Jiménez.