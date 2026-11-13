San Francisco Solano recorrerá mañana las calles de Montilla en una salida extraordinaria

El Taumaturgo del Nuevo Mundo

Montilla celebrará mañana, a partir de las 18.00 de la tarde, una salida extraordinaria de San Francisco Solano, patrón de la localidad, con motivo del tercer centenario de su canonización. La procesión, organizada en el marco del, partirá de la Parroquia de El Santo y recorrerá el casco histórico, con dos paradas especiales ante la Basílica Menor de San Juan de Ávila y el Ayuntamiento de Montilla, donde tendrá lugar un acto institucional de renovación del patronazgo y del título de alcalde perpetuo de San Francisco Solano.La Franciscana Hermandad de los Patronos, junto a la Parroquia de San Francisco Solano, ultima los preparativos de esta celebración, que tendrá como antesala un triduo dedicado al patrón de Montilla. Los cultos comenzaron el pasado miércoles 11 de noviembre, continuaron ayer jueves y finalizarán hoy viernes, a las 20.00 de la tarde, en el templo de San Francisco Solano, con el propósito de preparar espiritualmente a los fieles para la procesión extraordinaria, que contará con el acompañamiento de la Agrupación Musical La Unión de Montilla.La salida de mañana está prevista a las 18.00 horas desde la Parroquia de San Francisco Solano. A partir de ese momento, la imagen del patrón recorrerá las calles San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas y Beato Juan de Ávila, para continuar por la Plaza de la Rosa y La Corredera hasta alcanzar la Basílica Menor de San Juan de Ávila.Ante este templo tendrá lugar una breve parada concebida como un saludo de San Francisco Solano a su maestro, San Juan de Ávila, en uno de los momentos previstos dentro del recorrido conmemorativo. Posteriormente, el cortejo continuará por la Corredera en dirección a la calle Puerta de Aguilar, donde se desarrollará otro de los actos destacados de la jornada.En concreto, ante el Ayuntamiento de Montilla se celebrará una parada institucional para renovar el patronazgo de San Francisco Solano sobre la localidad y su título de alcalde perpetuo. Una vez concluido este acto, la procesión reanudará su itinerario por las calles Médico Cabello, Fuente Álamo y San Francisco Solano, hasta regresar a la parroquia desde la que habrá partido.La Hermandad de los Patronos desea que esta salida extraordinaria sea una procesión solemne y abierta a la participación de todos los montillanos. Con este objetivo, ha preparado una credencial conmemorativa que puede adquirirse mediante un donativo de cinco euros y en la que quedará reflejada la forma en que cada persona haya participado en la celebración.Una de las posibilidades que ofrece la organización consiste en portar directamente el paso de San Francisco Solano durante su recorrido por Montilla. Las personas interesadas podrán incorporarse a esta labor durante toda la procesión o únicamente a lo largo de uno de sus tramos, de manera que la participación no estará limitada a quienes formen parte de la cuadrilla encargada de trasladar la imagen.En este sentido, el capataz del paso, Juan Luis García, explicó que ya se ha preparado una cuadrilla para la salida extraordinaria, aunque se mantiene abierta la posibilidad de que otras personas interesadas puedan sumarse y colaborar portando al patrón. La iniciativa pretende facilitar la implicación directa de los vecinos en una celebración vinculada al tercer centenario de su canonización.Otra de las modalidades de participación consiste en formar parte del cortejo que acompañará a San Francisco Solano durante su recorrido por las calles de Montilla. Para esta ocasión se ha preparado una vela conmemorativa que podrán portar las personas que deseen integrarse en la comitiva procesional.La hermandad también ha previsto una fórmula de colaboración para quienes no puedan participar presencialmente en la salida extraordinaria. Las personas que se encuentren enfermas, residan temporalmente fuera de Montilla o tengan cualquier otra circunstancia que les impida realizar el recorrido podrán contribuir económicamente a sufragar los gastos de la celebración y obtener igualmente su credencial conmemorativa.Este recuerdo ya se encuentra disponible en la Parroquia de San Francisco Solano, donde también se facilita información sobre las distintas formas de participar. Además, quienes se encuentren fuera de Montilla y deseen conseguirlo pueden ponerse en contacto con la Hermandad de los Patronos a través del correo electrónicoo en sus perfiles de redes sociales.El hermano mayor de la Hermandad de San Francisco Solano y Nuestra Señora de la Aurora, Pedro Repiso, destacó durante la presentación del cartel anunciador que la procesión está concebida como una celebración solemne en la que pueda implicarse el conjunto de la población. Asimismo, la credencial conmemorativa permitirá conservar un recuerdo de esta salida extraordinaria y contribuir a sufragar los gastos de las actividades organizadas durante el semestre jubilar.Por su parte, el párroco de San Francisco Solano, Florencio Muñoz, invitó a los vecinos a recibir al patrón en sus calles y en sus hogares y a vivir esta salida extraordinaria como una ocasión de encuentro y celebración para la ciudad. «Durante muchos años somos nosotros los que lo visitamos en el templo. Ahora es él, el vecino, el mejor de los montillanos, el que nos visita a cada uno de nosotros», señaló el sacerdote, que animó a los montillanos a participar en la procesión.La celebración cuenta también con un cartel anunciador realizado por el artista montillano Jaime Luque, que representa a San Francisco Solano saliendo de la parroquia que lleva su nombre. El autor explicó que quiso plasmar precisamente ese momento, con el patrón abandonando «su casa» para recorrer las calles de la ciudad, mediante una composición de carácter novedoso en la que ha recurrido a técnicas más actuales.Jaime Luque agradeció a la Hermandad de los Patronos la confianza depositada en él y expresó su deseo de que la obra resulte del agrado de los montillanos y contribuya a fomentar la participación ciudadana en esta salida extraordinaria. Florencio Muñoz también agradeció el trabajo del artista y destacó su especial vinculación con la figura de San Francisco Solano.La procesión de mañana constituye uno de los momentos destacados del semestre jubilar impulsado por la Franciscana Hermandad de los Patronos, junto a la Parroquia de San Francisco Solano y su párroco, Florencio Muñoz. Este periodo conmemorativo tiene como principales referencias dos efemérides vinculadas directamente con la trayectoria del religioso: el 450.º aniversario de su ordenación como presbítero, que se cumplió el pasado 4 de octubre, y el tercer centenario de su canonización, que se celebrará el próximo 27 de diciembre.Durante este semestre se están desarrollando actividades de oración, formación y adoración eucarística, entre otras iniciativas destinadas a profundizar en el conocimiento de la figura y el legado del patrón de Montilla. La programación también pretende favorecer la participación de las comunidades parroquiales de la Diócesis de Córdoba, especialmente de aquellas localidades por las que pasó San Francisco Solano, como Córdoba, Adamuz, El Carpio, Villafranca y Montoro.En este marco, representantes de la Franciscana Hermandad de los Patronos y de la parroquia mantuvieron una, Jesús González, en el Palacio Episcopal, donde le presentaron el programa de actividades. Asimismo, se difundió un comunicado dirigido a los distintos arciprestazgos y al conjunto de la Diócesis de Córdoba para dar a conocer la figura del santo montillano y promover las peregrinaciones a su casa natal, sobre cuyo solar se levanta actualmente la parroquia dedicada al patrón.San Francisco Solano nació en Montilla el 10 de marzo de 1549, en una vivienda situada en la antigua calle del Sotollón. Su trayectoria religiosa estuvo estrechamente vinculada al continente americano y, especialmente, al territorio del actual Perú, donde falleció, en Lima, el 14 de julio de 1610. Su fama de santidad se extendió rápidamente tanto por su ciudad natal como por distintos territorios de Hispanoamérica, hasta el punto de que los franciscanos peruanos promovieron la apertura de su causa apenas quince días después de su muerte.La devoción hacia quien llegaría a ser conocido como Taumaturgo del Nuevo Mundo también arraigó en Montilla, donde ya era considerado protector de la localidad antes de su beatificación oficial. El 25 de marzo de 1647, a instancias de los sextos marqueses de Priego, Luis Fernández de Córdoba y Mariana de Córdoba, se acordó su nombramiento como patrono de la ciudad. Este patronazgo obtuvo el reconocimiento eclesiástico definitivo en 1745 mediante una bula promulgada por el papa Benedicto XIV.La vinculación de San Francisco Solano con Hispanoamérica se refleja igualmente en la devoción que mantiene en ciudades como Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile y La Habana. Su trayectoria misionera también forma parte de los contenidos que se pretenden dar a conocer durante el semestre jubilar, en conexión con la presencia de la Misión diocesana de Picota, situada en la Prelatura territorial de Moyobamba, en Perú.