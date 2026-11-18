El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta mañana el nombramiento de Rosauro Varo Rodríguez como presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. El empresario sevillano mantiene una estrecha vinculación familiar con Montilla, ya que es hijo del epidemiólogo montillano Rosauro Varo Baena.Nacido en Sevilla el 1 de febrero de 1979, Rosauro Varo Rodríguez es también hijo de la cacereña Juana Amalia Rodríguez Hernández, que ha desarrollado parte de su trayectoria política como diputada del Grupo Parlamentario Socialista tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados.Durante su etapa en la Cámara Baja, Rodríguez Hernández llegó a ejercer como portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, además de ocupar las vocalías de la Comisión de Empleo y Seguridad Social y de la Comisión de Cultura.En el ámbito empresarial, Rosauro Varo Rodríguez es presidente de GAT Inversiones, una responsabilidad que compagina con su actividad académica como profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, institución a cuyo Consejo Social accede ahora como presidente. Asimismo, participa como ponente en el Programa de Alta Dirección de San Telmo Business School, donde aborda materias relacionadas con las fusiones y adquisiciones empresariales, así como con la economía digital.Su trayectoria también comprende la participación en distintas instituciones culturales y sociales. En este sentido, Rosauro Varo es patrono del Teatro Real, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo y de la Fundación Alalá, una entidad dedicada al desarrollo de proyectos de integración social de colectivos en riesgo de exclusión en el sur de España.La vinculación de Rosauro Varo con la comarca de Montilla-Moriles también se refleja en su relación con el sector vitivinícola. De hecho,, concedida por la Cofradía de la Viña y el Vino, un colectivo fundado en 1990 que desarrolla una labor de promoción y defensa de los vinos elaborados en esta zona vitivinícola.A lo largo de su trayectoria profesional, el empresario sevillano ha recibido diversos reconocimientos. Uno de ellos fue el, que le fue concedido el 22 de junio de 2022 por la firma Ernst & Young Global Limited (EY), en el marco de unos galardones que cuentan con el patrocinio de BNP Paribas y con la colaboración de IESE Business School.Un año más tarde, Rosauro Varo Rodríguez también recibió una de las medallas concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Día de San Fernando, unos reconocimientos municipales destinados a distinguir la labor de personas y entidades que han contribuido a la convivencia y al progreso de la capital hispalense en distintos ámbitos.La distinción le fue entregada durante una gala celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), bajo la presidencia del entonces alcalde en funciones, Antonio Muñoz. En aquella edición, el Consistorio hispalense concedió un total de 29 medallas, una de las cuales recayó en Rosauro Varo Rodríguez.