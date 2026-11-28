

FOTOGRAFÍA: C.D. ATLÉTICO GRAN CAPITÁN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. ATLÉTICO GRAN CAPITÁN

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán celebró el pasado domingo la primera edición del Cross Gran Capitán, una competición interna que tuvo lugar en el Pico Cigarral y que reunió a corredores de la entidad en una jornada marcada por la adaptación de última hora del recorrido. La prueba, que se planteó inicialmente como una experiencia piloto, contó con clasificaciones masculina y femenina, además de la participación de un atleta infantil.La organización tuvo que modificar de manera improvisada el circuito poco antes de la celebración de la carrera, una circunstancia que no impidió el desarrollo de la competición. Según destacó el propio club, el recorrido finalmente habilitado resultó del agrado de los participantes, que pudieron completar esta primera edición gracias también a la colaboración de las personas que se implicaron en los preparativos.En la clasificación masculina, Javier Torres Sánchez consiguió la primera posición con un tiempo de 18 minutos y 20 segundos, convirtiéndose en el corredor más rápido de la jornada. El segundo puesto correspondió a David Algaba Ruz, que completó el recorrido en 19 minutos y 29 segundos, mientras que Javier Algaba Lucena cerró el podio masculino con un registro de 19 minutos y 38 segundos.La cuarta posición fue para Ángel Salas Olaya, que terminó la prueba en 20 minutos y 15 segundos, seguido de David Moreno García, quinto clasificado con 20 minutos y 21 segundos. A continuación, Manuel Sillero Pérez ocupó el sexto puesto con una marca de 20 minutos y 31 segundos, mientras que David Torres Sánchez y Luis Camona Molina finalizaron séptimo y octavo, respectivamente, con un tiempo de 20 minutos y 47 segundos.Por su parte, Juan Manuel Cano alcanzó la novena posición con un registro de 21 minutos y 33 segundos. David Panadero ocupó el décimo puesto con 21 minutos y 53 segundos, el mismo tiempo que figura para Luida Barranco, undécimo en la clasificación. Juanma Blanco Gómez terminó duodécimo con 22 minutos y 13 segundos, por delante de Manuel López Jiménez, que registró 22 minutos y 40 segundos.La clasificación masculina continuó con Nicolás Córdoba, decimocuarto con 22 minutos y 48 segundos, y Manuel González, que ocupó el decimoquinto puesto con una marca de 23 minutos. Francisco J. López terminó decimosexto con 23 minutos y 8 segundos, seguido de Jorge Vallejo García, que completó el recorrido en 24 minutos y 21 segundos.Los últimos puestos de la clasificación masculina correspondieron a Luis Navarro Espejo, decimoctavo con un tiempo de 25 minutos y 45 segundos; Pablo García Marqués, decimonoveno con 27 minutos y 39 segundos; y Rafael Rodríguez Zamorano, que figuró en la vigésima posición sin registro de tiempo.En la competición femenina, Milagros Casado se proclamó vencedora del primer Cross Gran Capitán después de completar el circuito en 18 minutos y 28 segundos, una marca que la situó al frente de la clasificación de mujeres y que quedó a solo ocho segundos del mejor registro masculino.El segundo puesto fue para Belén Navarro López, que detuvo el cronómetro en 21 minutos y 11 segundos, mientras que Piedad Riobóo consiguió la tercera posición con un tiempo de 24 minutos y 13 segundos. De esta forma, las tres corredoras ocuparon las plazas del podio femenino de esta primera edición.Rosa Moyano terminó cuarta con 24 minutos y 21 segundos, idéntico registro al de Eva Gómez López, que ocupó el quinto puesto. La clasificación femenina se completó con Aurora Salina y Mari Sierra Villatoro, sexta y séptima, respectivamente, aunque sin tiempos consignados en los resultados de la competición.Uno de los participantes que recibió una mención especial por parte del Club Deportivo Atlético Gran Capitán fue Manuel González Alcaide, el único corredor de la categoría infantil que tomó parte en la jornada. El joven deportista completó una vuelta al circuito, una participación que la entidad quiso reconocer expresamente junto a los resultados de las clasificaciones masculina y femenina.Tras la celebración de esta primera edición, el club agradeció la implicación de las personas que colaboraron con la organización, de los deportistas que participaron en la carrera y de quienes se acercaron al Pico Cigarral para presenciarla. La entidad también felicitó a los corredores y a los integrantes de ambos podios, al tiempo que expresó su satisfacción por haber podido sacar adelante una competición que comenzó como prueba piloto y que terminó con la intención de repetir la experiencia.