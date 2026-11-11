Nuevas ofertas de empleo

Peón agrícola (Castro del Río)Se oferta un puesto de peón agrícola para trabajar en el municipio de Castro del Río. La modalidad de contratación es laboral fijo discontinuo, con una jornada laboral completa. Las funciones a desempeñar corresponden a las tareas habituales de dicha ocupación en el sector del campo. El salario bruto mensual es de 1.425 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. El horario detallado de trabajo se desarrolla de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas. El plazo limite para inscribirse en esta oferta finaliza el 18 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/11/2026
Fisioterapeuta (Puente Genil)Se oferta un puesto de fisioterapeuta con contrato laboral indefinido y jornada parcial de treinta horas semanales en Puente Genil. Las funciones principales comprenden la intervención directa con menores de cero a seis años en centro de atención temprana, la gestión de documentación del menor con la administración pública y la coordinación interdisciplinar y con organismos públicos. El horario detallado contempla sesiones de mañana o tarde de lunes a viernes, con un salario bruto mensual de 1.379 euros y pagas extras prorrateadas. Se requiere formación específica en atención temprana y con menores, valorándose doce meses de experiencia en el mismo ámbito. El plazo de inscripción finaliza el 14 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/11/2026
Especialista en imagen comercial (Córdoba)Leroy Merlin selecciona personal de visual merchandising para Córdoba. Se encargará de adaptar campañas y espacios comerciales, mantener la imagen de marca y analizar los resultados de los cambios en tienda. Se valoran sentido estético, organización, creatividad y capacidad de trabajar con distintos departamentos. La empresa prefiere formación en marketing, escaparatismo, interiorismo o herramientas como AutoCAD y SketchUp. La oferta incluye retribución fija y participación en resultados, beneficios y formación; las condiciones concretas de contrato y jornada deben consultarse en la candidatura. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/11/2026
Auxiliares de enfermería (Puente Genil)Se ofertan dos puestos de auxiliar de enfermería o auxiliar de enfermería para el municipio de Puente Genil mediante un contrato laboral temporal de noventa días de duración y jornada completa. Entre las funciones figuran realizar intervenciones de atención y cuidados a los residentes, mantener la higiene personal y cumplir los protocolos establecidos. El salario bruto mensual asciende a 1.425 euros con pagas extraordinarias prorrateadas, en turnos de mañana y tarde de 7:30 a 15:00 y de 14:30 a 21:00 horas. El plazo de inscripción para esta convocatoria finaliza el 16 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/11/2026
Administrativo/-a de tramitación (Córdoba)Se busca administrativo o administrativa para trabajar presencialmente a jornada completa, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00, con incorporación inmediata. Sus funciones incluyen gestionar avisos y partes, atender llamadas de clientes y compañías, organizar citas, coordinar técnicos y actualizar datos en programas de gestión. Se requiere soltura informática, habilidades comunicativas, organización y responsabilidad. No es imprescindible tener experiencia previa si se demuestra capacidad de aprendizaje. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/10/2026
Supervisor de producción (Montilla)Carrier incorpora supervisor de producción para trabajar presencialmente en Montilla los fines de semana, de 6:00 a 18:00. Coordinará un equipo de entre 20 y 30 operarios y supervisará los objetivos de producción, calidad, plazos y seguridad, impulsando mejoras de proceso. Se requiere Ingeniería Técnica Industrial o similar, entre dos y tres años de experiencia industrial, trayectoria gestionando equipos e inglés mínimo B1. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial, plan de desarrollo y beneficios para la plantilla. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/11/2026
Repartidores de butano (Córdoba)Se ofertan dos puestos de repartidor de butano a domicilio o repartidora de butano a domicilio para trabajar en el municipio de Córdoba. La contratación es de tipo laboral indefinido a jornada completa. Entre las funciones a realizar se incluyen el reparto de butano a domicilio y en puntos de venta, desempeñando las tareas propias del puesto. Para optar a la oferta se exige al menos un mes de experiencia, título de graduado escolar o equivalente y permiso de conducir B. El salario bruto mensual es de 1.472 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 21 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/11/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Mecánicos (Posadas)Se ofertan dos puestos de mecánico oficial de primera o mecánica oficial de primera en Posadas mediante contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales de la ocupación consisten en el diagnóstico y la reparación de averías, así como en la realización de revisiones y tareas de mantenimiento general en vehículos. La fecha prevista de incorporación para los seleccionados es el 5 de noviembre de 2026. Se ofrece una retribución bruta mensual de 1.550 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 13 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/10/2026
Técnico actividades acuáticas (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico deportivo de actividades acuáticas o técnica deportiva de actividades acuáticas en el municipio de Córdoba. La modalidad de contratación es laboral temporal de veinte días de duración para cobertura de incapacidad temporal, a jornada completa en horario de tardes de lunes a viernes. Las funciones incluyen la programación, organización e impartición de natación para menores y adultos. Se requiere titulación homologada, grado superior de formación profesional y tres meses de experiencia. El salario bruto mensual es de 1.426 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción en la oferta finaliza el 13 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/11/2026
Docente de electricidad y climatización (Montilla)Adecco busca docente para impartir formación teórica y práctica de electricidad, instalaciones, mantenimiento y equipos de frío y climatización en Montilla. Se requiere una de las titulaciones universitarias o técnicas admitidas en la ficha, incluido Grado Superior o certificado profesional de nivel 3 de Instalación y Mantenimiento. Además, es obligatorio tener formación docente equivalente a formador de formadores o acreditar al menos 600 horas de experiencia docente. La oferta publica contrato temporal a tiempo parcial y valora experiencia profesional en instalaciones. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/11/2026
Becario/-a de Ingeniería (Montilla)Carrier busca estudiantes de Ingeniería Industrial, Mecánica, Organización Industrial o titulaciones similares que estén en penúltimo o último curso. La persona seleccionada colaborará en la planificación de la producción, el análisis de procesos, la mejora continua y la elaboración de documentación técnica e indicadores. Se requiere inglés B2, disponibilidad mínima de 30 horas semanales y posibilidad de firmar un convenio de prácticas de al menos seis meses. El puesto es presencial y a jornada parcial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 18/10/2026
Responsable de proyectos formativos (Córdoba)Se oferta un puesto de responsable de proyectos formativos para trabajar en el municipio de Córdoba. La contratación es de tipo laboral indefinido a jornada completa. La persona seleccionada asumirá el liderazgo en el diseño, planificación, coordinación y seguimiento de proyectos de formación reglada, requiriéndose interlocución con administraciones y equipos de trabajo. Entre los requisitos exigidos figura una titulación universitaria de diplomatura o equivalente. El salario bruto mensual asciende a 2.090 euros con pagas extraordinarias prorrateadas. El horario laboral se desarrolla de 7:30 a 15:00 horas, y un día a la semana de 7:30 a 17:30 horas. El plazo de inscripción finaliza el 21 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/11/2026
Capataz de estructuras (Montilla)IMATHIA Construcción busca capataz de estructuras para un proyecto ferroviario en Montilla. Organizará los equipos y subcontratas, supervisará cimentaciones, encofrados, ferralla y hormigonado y controlará materiales, rendimientos y seguridad. Se requiere formación profesional relacionada con construcción u obra civil y una trayectoria de más de cinco años. Son necesarios conocimientos de planos y experiencia coordinando trabajos de campo. La oferta publica contrato indefinido a jornada completa, con salario pendiente de concretar durante la selección. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/11/2026
Técnico de inspección (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico de inspección con cámara robotizada y/o rehabilitación de tuberías sin obra en Córdoba mediante contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones abarcan la inspección de alcantarillado y la rehabilitación con encamisado. Como requisitos se exige graduado escolar o equivalente y permiso de conducir B. El horario es de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. La retribución bruta mensual asciende a 1.300 euros sin pagas extras prorrateadas, e incluye vehículo y móvil corporativos, cheques de comida y bonificaciones. El plazo de inscripción finaliza el 14 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/10/2026
Podólogo/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de podólogo o podóloga para trabajar en el municipio de Córdoba. La vacante contempla una modalidad de contratación laboral indefinido a jornada completa, con horario, tipo de contrato y sueldo a convenir con la empresa contratante. Las funciones asignadas consisten en tareas propias de podología. Para optar a esta oportunidad laboral se requiere acreditar una experiencia previa de al menos doce meses en la ocupación, así como contar con titulación universitaria de grado o diplomatura en Podología. El salario bruto mensual fijado es de 1.424 euros sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 21 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/11/2026
Chófer de asistencia en carretera (Baena)Se oferta un puesto de chófer de asistencia en carretera para Baena mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. La labor principal consiste en el traslado de vehículos accidentados o averiados. Para optar al empleo resulta imprescindible contar con el permiso C+CAP y tarjeta de tacógrafo, valorándose poseer experiencia como chófer de camión y la residencia en la localidad o sus alrededores. La ocupación exige disponibilidad horaria, distribuida en turnos de 8:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.600 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 14 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/10/2026
Operario de mantenimiento industrial (Santaella)El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) publica un puesto de mantenimiento para una línea de producción de congelación de verduras en Santaella. Se valoran conocimientos de electricidad, mecánica, neumática e hidráulica, experiencia con maquinaria y capacidad de diagnosticar y reparar averías. Se ofrece contrato temporal con una duración estimada de 60 días, a jornada completa. El trabajo se organiza en ciclos de dos mañanas, dos tardes, dos noches y dos días de descanso. El salario publicado es de 1.548 euros mensuales. El plazo de inscripción finaliza hoy, 11 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/10/2026
Instalador/-a de gas (Córdoba)Se oferta un puesto de instalador de gas o instaladora de gas para trabajar en el municipio de Córdoba. La vacante ofrece un contrato de tipo laboral indefinido a jornada completa con horario según convenio. Las funciones principales a desarrollar consisten en llevar a cabo las revisiones de gas atendiendo a la normativa vigente, realizar las instalaciones y cumplir con la agenda estipulada por la empresa. Como requisito indispensable se exige contar con el carnet de instalador en vigor. El salario bruto mensual es de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 20 de noviembre de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/11/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA
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