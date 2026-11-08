La Primitiva deja más de medio millón de euros en Montilla

La suerte ha vuelto a sonreír a Montilla. Un boleto de La Primitiva sellado en el estanco de la Avenida de Andalucía, situado frente al Centro de Salud, ha resultado agraciado con un premio de 523.239,77 euros en el sorteo celebrado ayer sábado 7 de noviembre. Así lo ha confirmado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que ha informado de la existencia de dos boletos acertantes de Primera Categoría, correspondientes a seis aciertos.El premio ha recaído en el despacho receptor número 28.295, ubicado en el número 16 de la Avenida de Andalucía, justo en la confluencia con la calle Pepe Cobos. Se trata de un establecimiento que vuelve a repartir un importante premio después de haber entregado casi tres millones de euros en un sorteo de la Bonoloto celebrado en mayo del pasado año.En esta ocasión, el boleto validado en Montilla ha sido uno de los dos únicos acertantes de Primera Categoría registrados en toda España. El otro ha sido sellado en la Administración de Loterías número 1 de Lloseta, en las Islas Baleares, situada en el número 17 de la calle Mestre Antoni Vidal. Cada uno de los dos boletos premiados recibirá 523.239,77 euros.La combinación ganadora del sorteo de ayer estuvo formada por los números 25, 09, 13, 19, 30 y 26, mientras que el número complementario fue el 34 y el reintegro correspondió al 4. Por su parte, el número agraciado en el sorteo de El Joker fue el 5497624, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.La recaudación total de La Primitiva alcanzó los 10.124.149,00 euros. En cuanto al reparto de premios, no se registró ningún boleto acertante de Categoría Especial, reservada a quienes consiguen los seis números de la combinación ganadora y el reintegro. Por este motivo, el bote generado permitirá que, en el próximo sorteo, un único acertante de Primera Categoría que también obtenga la Categoría Especial pueda ganar 5.700.000 euros.Por otro lado, el sorteo dejó cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría, correspondientes a cinco aciertos más el número complementario, premiados con 42.424,85 euros cada uno. Estos boletos fueron validados en las administraciones de loterías número 2 de Burriana (Castellón), número 1 de Arrecife (Las Palmas) y número 2 de Cartagena (Murcia), así como en el despacho receptor número 61.010 de Palma de Mallorca (Islas Baleares).En Tercera Categoría, correspondiente a cinco aciertos, se contabilizaron 301 boletos premiados, con una cuantía de 1.033,61 euros cada uno. Asimismo, 13.609 apuestas acertaron cuatro números y recibirán 33,25 euros, mientras que los 215.943 boletos de tres aciertos obtendrán 8 euros. Por último, el reintegro correspondió a 1.009.965 apuestas, con un premio unitario de un euro.El premio concedido ayer amplía el historial de este despacho receptor de la Avenida de Andalucía, que ya había protagonizado otros dos importantes episodios relacionados con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. El, cuando el sorteo de la Bonoloto dejó en este mismo establecimiento un premio de Primera Categoría, correspondiente a los seis números acertados, por valor de casi tres millones de euros.Con anterioridad, el estanco situado frente al Centro de Salud ya había repartido suerte en el. En concreto, el estanco de la Avenida de Andalucía vendió, a través de su terminal, un décimo del número 88.979, agraciado con uno de los ocho quintos premios de aquel sorteo, dotado con 6.000 euros por décimo.