Montilla cerró octubre con un aumento del paro del 0,77%

Montilla cerró octubre con 1.049 personas paradas registradas, ocho más que en septiembre, lo que supone un incremento mensual del 0,77 por ciento, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El municipio ha encadenado así dos meses de leves aumentos del desempleo, aunque ha logrado mantener un descenso interanual de 279 personas respecto a octubre de 2025.La subida del último mes afectó tanto a hombres como a mujeres. El paro masculino pasó de 383 a 385 personas, dos más que en septiembre, con un incremento del 0,52 por ciento. Entre las mujeres, el número de desempleadas aumentó de 658 a 664, seis más, lo que representa una subida del 0,91 por ciento.Las mujeres concentraron el 63,30 por ciento del paro registrado en Montilla durante octubre, frente al 36,70 por ciento correspondiente a los hombres. De las ocho personas en las que aumentó el desempleo durante el último mes, seis fueron mujeres.La evolución de las personas demandantes de empleo fue distinta. Este indicador, que incluye también a quienes asisten a cursos de formación y a quienes cobran el subsidio agrario, se situó en 2.535 personas, frente a las 2.554 de septiembre. La reducción fue de 19 personas, equivalente al 0,74 por ciento.El descenso de la demanda de empleo se produjo íntegramente entre los hombres, cuyo número pasó de 887 a 868, una caída del 2,14 por ciento. Las mujeres mantuvieron la misma cifra que en septiembre, con 1.667 demandantes. De este modo, representaron el 65,76 por ciento del total, mientras que los hombres supusieron el 34,24 por ciento.En términos interanuales, Montilla contabilizó 279 personas paradas menos que en octubre de 2025, cuando el registro ascendía a 1.328. La reducción durante los últimos doce meses fue del 21,01 por ciento. El desempleo masculino bajó de 434 a 385 personas, mientras que el femenino descendió de 894 a 664.La serie anual recoge una bajada del paro durante los dos últimos meses de 2025, hasta las 1.300 personas de noviembre y las 1.269 de diciembre. Enero de 2026 interrumpió esa evolución con un aumento hasta las 1.284 personas, al que siguieron siete descensos mensuales consecutivos entre febrero y agosto.Durante ese periodo, el paro pasó por las 1.262 personas de febrero, las 1.221 de marzo y las 1.138 de abril. La reducción continuó en mayo, con 1.120 personas; junio, con 1.103; y julio, con 1.090, hasta alcanzar en agosto las 1.040, el menor registro de la serie facilitada. Septiembre sumó una persona más y octubre añadió otras ocho.En el conjunto de la provincia, la evolución mensual fue diferente. Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de España, Córdoba cerró octubre con 45.620 personas desempleadas, 583 menos que en septiembre, y registró el mayor descenso del paro de todo el territorio español durante el mes.Los datos publicados este miércoles por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reflejan que el desempleo solo descendió en Córdoba, Sevilla y Ceuta, con reducciones de 583, 405 y 151 personas, respectivamente. Los mayores aumentos se produjeron en Barcelona, con 4.869 personas paradas más; Madrid, con 4.071; y Alicante, con 3.400.La provincia cordobesa contabilizó 6.764 personas desempleadas menos que en octubre de 2025, cuando había 52.384, una reducción cercana al 13 por ciento. Las 45.620 personas registradas este octubre constituyen, además, la cifra más baja para este mes desde el inicio de la serie histórica en 2005.El desempleo provincial se concentró especialmente entre las mujeres y las personas mayores de 45 años. Del total de personas paradas, 28.299 fueron mujeres y 17.321 hombres, mientras que el grupo de mayores de 45 años reunió a 25.367 personas. El sector servicios concentró dos de cada tres personas desempleadas y, entre las mujeres, 20.952 procedían de esta actividad.El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Raúl Tirado, mostró su satisfacción por el descenso provincial, aunque advirtió de las características del empleo generado. “Cualquier bajada del paro es positiva, pero un mes más, vemos que el mercado laboral cordobés se sigue rigiendo por los mismos parámetros: alta temporalidad, alta rotación de contratos y colectivos vulnerables condenados al desempleo, por no mencionar la situación de las mujeres, que de nuevo representan más del 62 por ciento de las personas desempleadas en la provincia”, apuntó.Tirado atribuyó la bajada al inicio de la campaña de verdeo de la aceituna, a la campaña de otoño-invierno en el comercio y a la buena marcha del turismo durante el puente del Día de la Hispanidad y el buen tiempo de octubre. El responsable sindical remarcó que “todo esto son circunstancias puntuales que generan movimiento en el mercado laboral, pero no empleo estable y, sobre todo, empleo de calidad”.Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valoró la reducción del paro y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en Córdoba, aunque vinculó esas contrataciones al carácter cíclico del mercado laboral provincial. El sindicato situó los principales movimientos en el campo, por el inicio de las campañas del olivar y los cítricos, y en los servicios, por los primeros empleos relacionados con las próximas campañas comerciales y turísticas.Su máximo responsable provincial señaló que “el actual clima de polarización política existente, que se ha acrecentado debido a las elecciones general del 29 de noviembre, no contribuye en absoluto a crear un clima adecuado para la generación de empleo”. Por ello, reclamó a los partidos políticos el mayor consenso posible, “algo que beneficiará, sin duda, al conjunto de la ciudadanía”.