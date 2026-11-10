Del dominó al mus: los juegos de cartas y mesa que han marcado la sociabilidad en los pueblos andaluces

En la España de los pueblos, el bar ha sido durante generaciones algo más que un establecimiento de hostelería. Ha sido el parlamento informal de la comunidad, el lugar donde se negociaban las diferencias antes de que existieran mecanismos institucionales para hacerlo, el espacio donde los hombres, y en menor medida las mujeres, pasaban las horas libres que el trabajo agrícola o el comercio local no reclamaba. Y en ese bar, sobre una mesa de madera con las patas desiguales y a la sombra de un cartel de una marca de anís ya desaparecida, los juegos de cartas y de dominó estructuraban el tiempo y la conversación con una regularidad que las generaciones más jóvenes ya no conocen de primera mano pero que aparece en los relatos de los mayores como uno de los elementos más constantes del tejido cotidiano de la vida en los pueblos andaluces. Esos juegos no eran simples pasatiempos: eran rituales de sociabilidad con reglas propias, con jerarquías implícitas entre los jugadores más habilidosos y los menos, con conversaciones que bajo la apariencia del juego trataban de todo lo que importaba en la vida del pueblo, y con una capacidad para articular la vida social de las comunidades pequeñas que ninguna otra actividad de ocio de la época podía igualar.
La presencia de los juegos de mesa y de cartas en los pueblos andaluces no fue nunca uniforme ni estática. Hubo momentos históricos en que determinados juegos estuvieron prohibidos por la autoridad civil o eclesiástica, episodios que en los pueblos se recuerdan como intentos de regular algo que la necesidad de sociabilidad hacía inevadible: la gente jugaba de todas formas, con más discreción y en espacios más privados cuando la presión era mayor, pero jugaba. Hubo también variaciones geográficas significativas: el dominó tuvo mayor penetración en el sur y el levante de España, mientras el mus, juego de origen navarro o vasco según la versión que se consulte, alcanzó una gran popularidad en amplias zonas del centro y norte peninsular sin que esa expansión territorial siguiera una lógica completamente explicable desde los vectores habituales de la difusión cultural. Y hubo transformaciones generacionales dentro de los propios juegos: las variantes del juego de la brisca que se practicaban en los pueblos de Jaén no eran exactamente las mismas que las de Huelva, con diferencias en las reglas secundarias, en las apuestas habituales y en los rituales que rodeaban la partida que se transmitían oralmente de jugador a jugador y que constituían una especie de cultura local del juego que era al mismo tiempo parte del juego y parte de la identidad del pueblo.
El dominó llegó a España a través de las rutas del comercio mediterráneo, probablemente desde Italia o desde el norte de África, y encontró en los pueblos andaluces un terreno especialmente fértil para su arraigo. La sencillez material del juego, que no requería más que las fichas y una superficie plana, y la posibilidad de jugar en parejas con reglas que podían aprenderse en una tarde pero que admitían años de refinamiento táctico, lo convirtieron en el juego de bar por excelencia en buena parte de Andalucía durante el siglo veinte. En los pueblos pequeños, la partida de dominó del domingo por la tarde era un acontecimiento social con el que competían pocas actividades alternativas: los hombres que no jugaban observaban, los que no observaban escuchaban, y la mesa de dominó era el nodo alrededor del cual la conversación del pueblo se organizaba durante horas. La táctica del dominó, mucho más sofisticada de lo que su aparente sencillez sugiere, requiere memoria, cálculo de probabilidades implícito y una lectura del juego del compañero de pareja que genera una comunicación no verbal entre jugadores que los mejores dominicales del pueblo desarrollaban durante años de partidas y que constituía una forma de inteligencia social específicamente adaptada a ese contexto.
El dominó también tenía una dimensión económica que en los pueblos estaba presente aunque raramente se reconociera de forma explícita. Las apuestas en las partidas de bar, modestas en su cuantía pero significativas en su función social, añadían una tensión al juego que lo hacía más interesante y que establecía una jerarquía de habilidad entre los jugadores que el pueblo conocía y reconocía. El jugador que ganaba sistemáticamente era respetado con una mezcla de admiración y recelo que tenía algo de la misma ambivalencia con la que los pueblos han tratado siempre a los que destacan en una habilidad que no todos tienen: era bienvenido en la mesa pero sometido a un escrutinio que los perdedores habituales no compartían. Esa dimensión competitiva del dominó en los pueblos andaluces no es anecdótica: es parte de la función que el juego cumplía en la estructura social de las comunidades, donde los mecanismos de diferenciación y de nivelación social operaban simultáneamente sobre la misma mesa.
Si el dominó es el juego de la observación y del cálculo silencioso, el mus es el juego de la palabra y del engaño consentido. Las señas del mus, el sistema de comunicación cifrada entre compañeros de pareja que es parte esencial del juego, construyen una complicidad entre jugadores que tiene algo de lenguaje privado dentro del lenguaje compartido: dos jugadores que llevan años de partidas juntos pueden comunicar con un gesto de los ojos, una pausa en la respiración o una forma particular de colocar las cartas sobre la mesa información que sus rivales no pueden descifrar aunque vean exactamente los mismos signos. Esa dimensión criptográfica del mus lo convierte en un juego cuyo dominio completo requiere años y que recompensa la continuidad de las parejas con una profundidad de comunicación que los jugadores que cambian de compañero con frecuencia nunca pueden alcanzar. El mus también tiene una dimensión retórica que el dominó no comparte: las apuestas del mus se hacen verbalmente, con órdenes y contraórdenes que forman parte de la táctica pero que están sometidas a las reglas de la conversación, de la persuasión y del farol, y que hacen del juego una actividad que combina el cálculo matemático con la psicología social de forma que pocos otros juegos de cartas igualan.
La brisca, más sencilla en sus reglas pero igualmente rica en sus variantes regionales, fue posiblemente el juego de cartas más extendido en los pueblos andaluces durante el siglo veinte. Su sencillez relativa la hacía accesible a jugadores de cualquier edad y nivel de habilidad, y su versión individual, sin la complejidad de las señas entre compañeros que caracteriza al mus, la convertía en una opción habitual donde los jugadores se conocían poco o el tiempo disponible era limitado. En muchos pueblos, la brisca de la tarde era el preludio de la cena, un modo de llenar las horas de inactividad que el ciclo agrario dejaba entre el trabajo del día y el descanso de la noche, con una combinación de entretenimiento, compañía y, a veces, una apuesta modesta. Los juegos de cartas han tenido también su traslado al entorno digital: existen hoy versiones en línea de muchos juegos de mesa, y el juego regulado con dinero real se ofrece a través de operadores como los de casino en vivo con licencia de la DGOJ en España, sujetos a requisitos de verificación de identidad y restringidos a personas mayores de edad. Es una diferencia relevante respecto a la brisca de pueblo: aquella se jugaba en un entorno de conocidos y con apuestas limitadas, mientras que el juego online regulado se rige por un marco normativo específico que incluye herramientas de juego responsable. Los juegos de cartas cambian de soporte, pero siguen combinando habilidad, azar y sociabilidad en proporciones distintas según el contexto.
Los juegos de cartas y de dominó no han desaparecido de los pueblos andaluces, pero su presencia ha cambiado de forma y de función. El dominó y el mus siguen jugándose en los bares de muchos municipios, pero los jugadores son mayoritariamente personas mayores, y la intensidad y frecuencia de las partidas ha descendido respecto a las generaciones anteriores. Los jóvenes que crecen en los pueblos andaluces tienen acceso a un universo de entretenimiento digital que hace difícil la comparación con lo que sus abuelos tenían disponible, y la partida de bar compite con el teléfono móvil, con las plataformas de juego online y con una oferta de ocio que habría resultado incomprensible para las generaciones que hicieron del dominó y del mus los ejes del tiempo libre. Esa competencia no es solo cuantitativa, en términos de número de alternativas disponibles: es también cualitativa, porque los juegos digitales ofrecen estímulos diseñados específicamente para ser atractivos, con retroalimentación inmediata, con niveles de dificultad adaptados y con elementos sociales que reproducen en entornos virtuales algunas de las funciones de sociabilidad que los juegos tradicionales cumplían en los entornos físicos.
Lo que los juegos digitales no pueden reproducir, al menos no en la misma forma, es la dimensión territorial de los juegos tradicionales del pueblo: el hecho de que la partida de dominó era también una forma de estar en el pueblo, de compartir un espacio físico con otros miembros de la comunidad, de ver y ser visto en el contexto de la vida cotidiana compartida. Esa dimensión, que los sociólogos llaman capital social y que los habitantes de los pueblos reconocerían simplemente como la vida del pueblo, es la que la despoblación ha erosionado de forma más profunda y la que ninguna tecnología digital ha encontrado todavía la forma de reemplazar de manera satisfactoria. Los juegos de cartas y de dominó en los bares andaluces son hoy una forma de resistencia cultural, tan valiosa precisamente porque lo que resiste no es solo un pasatiempo sino una manera de estar juntos que el mundo que viene no ofrece garantías de preservar.
La presencia de los juegos de mesa y de cartas en los pueblos andaluces no fue nunca uniforme ni estática. Hubo momentos históricos en que determinados juegos estuvieron prohibidos por la autoridad civil o eclesiástica, episodios que en los pueblos se recuerdan como intentos de regular algo que la necesidad de sociabilidad hacía inevadible: la gente jugaba de todas formas, con más discreción y en espacios más privados cuando la presión era mayor, pero jugaba. Hubo también variaciones geográficas significativas: el dominó tuvo mayor penetración en el sur y el levante de España, mientras el mus, juego de origen navarro o vasco según la versión que se consulte, alcanzó una gran popularidad en amplias zonas del centro y norte peninsular sin que esa expansión territorial siguiera una lógica completamente explicable desde los vectores habituales de la difusión cultural. Y hubo transformaciones generacionales dentro de los propios juegos: las variantes del juego de la brisca que se practicaban en los pueblos de Jaén no eran exactamente las mismas que las de Huelva, con diferencias en las reglas secundarias, en las apuestas habituales y en los rituales que rodeaban la partida que se transmitían oralmente de jugador a jugador y que constituían una especie de cultura local del juego que era al mismo tiempo parte del juego y parte de la identidad del pueblo.
El dominó: geometría social sobre la mesa del bar
El dominó llegó a España a través de las rutas del comercio mediterráneo, probablemente desde Italia o desde el norte de África, y encontró en los pueblos andaluces un terreno especialmente fértil para su arraigo. La sencillez material del juego, que no requería más que las fichas y una superficie plana, y la posibilidad de jugar en parejas con reglas que podían aprenderse en una tarde pero que admitían años de refinamiento táctico, lo convirtieron en el juego de bar por excelencia en buena parte de Andalucía durante el siglo veinte. En los pueblos pequeños, la partida de dominó del domingo por la tarde era un acontecimiento social con el que competían pocas actividades alternativas: los hombres que no jugaban observaban, los que no observaban escuchaban, y la mesa de dominó era el nodo alrededor del cual la conversación del pueblo se organizaba durante horas. La táctica del dominó, mucho más sofisticada de lo que su aparente sencillez sugiere, requiere memoria, cálculo de probabilidades implícito y una lectura del juego del compañero de pareja que genera una comunicación no verbal entre jugadores que los mejores dominicales del pueblo desarrollaban durante años de partidas y que constituía una forma de inteligencia social específicamente adaptada a ese contexto.
El dominó también tenía una dimensión económica que en los pueblos estaba presente aunque raramente se reconociera de forma explícita. Las apuestas en las partidas de bar, modestas en su cuantía pero significativas en su función social, añadían una tensión al juego que lo hacía más interesante y que establecía una jerarquía de habilidad entre los jugadores que el pueblo conocía y reconocía. El jugador que ganaba sistemáticamente era respetado con una mezcla de admiración y recelo que tenía algo de la misma ambivalencia con la que los pueblos han tratado siempre a los que destacan en una habilidad que no todos tienen: era bienvenido en la mesa pero sometido a un escrutinio que los perdedores habituales no compartían. Esa dimensión competitiva del dominó en los pueblos andaluces no es anecdótica: es parte de la función que el juego cumplía en la estructura social de las comunidades, donde los mecanismos de diferenciación y de nivelación social operaban simultáneamente sobre la misma mesa.
El mus y la brisca: conversación, farol y complicidad
Si el dominó es el juego de la observación y del cálculo silencioso, el mus es el juego de la palabra y del engaño consentido. Las señas del mus, el sistema de comunicación cifrada entre compañeros de pareja que es parte esencial del juego, construyen una complicidad entre jugadores que tiene algo de lenguaje privado dentro del lenguaje compartido: dos jugadores que llevan años de partidas juntos pueden comunicar con un gesto de los ojos, una pausa en la respiración o una forma particular de colocar las cartas sobre la mesa información que sus rivales no pueden descifrar aunque vean exactamente los mismos signos. Esa dimensión criptográfica del mus lo convierte en un juego cuyo dominio completo requiere años y que recompensa la continuidad de las parejas con una profundidad de comunicación que los jugadores que cambian de compañero con frecuencia nunca pueden alcanzar. El mus también tiene una dimensión retórica que el dominó no comparte: las apuestas del mus se hacen verbalmente, con órdenes y contraórdenes que forman parte de la táctica pero que están sometidas a las reglas de la conversación, de la persuasión y del farol, y que hacen del juego una actividad que combina el cálculo matemático con la psicología social de forma que pocos otros juegos de cartas igualan.
La brisca, más sencilla en sus reglas pero igualmente rica en sus variantes regionales, fue posiblemente el juego de cartas más extendido en los pueblos andaluces durante el siglo veinte. Su sencillez relativa la hacía accesible a jugadores de cualquier edad y nivel de habilidad, y su versión individual, sin la complejidad de las señas entre compañeros que caracteriza al mus, la convertía en una opción habitual donde los jugadores se conocían poco o el tiempo disponible era limitado. En muchos pueblos, la brisca de la tarde era el preludio de la cena, un modo de llenar las horas de inactividad que el ciclo agrario dejaba entre el trabajo del día y el descanso de la noche, con una combinación de entretenimiento, compañía y, a veces, una apuesta modesta. Los juegos de cartas han tenido también su traslado al entorno digital: existen hoy versiones en línea de muchos juegos de mesa, y el juego regulado con dinero real se ofrece a través de operadores como los de casino en vivo con licencia de la DGOJ en España, sujetos a requisitos de verificación de identidad y restringidos a personas mayores de edad. Es una diferencia relevante respecto a la brisca de pueblo: aquella se jugaba en un entorno de conocidos y con apuestas limitadas, mientras que el juego online regulado se rige por un marco normativo específico que incluye herramientas de juego responsable. Los juegos de cartas cambian de soporte, pero siguen combinando habilidad, azar y sociabilidad en proporciones distintas según el contexto.
La transformación contemporánea: qué queda y qué ha cambiado
Los juegos de cartas y de dominó no han desaparecido de los pueblos andaluces, pero su presencia ha cambiado de forma y de función. El dominó y el mus siguen jugándose en los bares de muchos municipios, pero los jugadores son mayoritariamente personas mayores, y la intensidad y frecuencia de las partidas ha descendido respecto a las generaciones anteriores. Los jóvenes que crecen en los pueblos andaluces tienen acceso a un universo de entretenimiento digital que hace difícil la comparación con lo que sus abuelos tenían disponible, y la partida de bar compite con el teléfono móvil, con las plataformas de juego online y con una oferta de ocio que habría resultado incomprensible para las generaciones que hicieron del dominó y del mus los ejes del tiempo libre. Esa competencia no es solo cuantitativa, en términos de número de alternativas disponibles: es también cualitativa, porque los juegos digitales ofrecen estímulos diseñados específicamente para ser atractivos, con retroalimentación inmediata, con niveles de dificultad adaptados y con elementos sociales que reproducen en entornos virtuales algunas de las funciones de sociabilidad que los juegos tradicionales cumplían en los entornos físicos.
Lo que los juegos digitales no pueden reproducir, al menos no en la misma forma, es la dimensión territorial de los juegos tradicionales del pueblo: el hecho de que la partida de dominó era también una forma de estar en el pueblo, de compartir un espacio físico con otros miembros de la comunidad, de ver y ser visto en el contexto de la vida cotidiana compartida. Esa dimensión, que los sociólogos llaman capital social y que los habitantes de los pueblos reconocerían simplemente como la vida del pueblo, es la que la despoblación ha erosionado de forma más profunda y la que ninguna tecnología digital ha encontrado todavía la forma de reemplazar de manera satisfactoria. Los juegos de cartas y de dominó en los bares andaluces son hoy una forma de resistencia cultural, tan valiosa precisamente porque lo que resiste no es solo un pasatiempo sino una manera de estar juntos que el mundo que viene no ofrece garantías de preservar.