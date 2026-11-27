

FOTOGRAFÍA: GRUPO DE TEATRO SAN FRANCISCO SOLANO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: GRUPO DE TEATRO SAN FRANCISCO SOLANO

El Teatro El Silo de Pozoblanco acogerá mañana, a partir de las 18.00 de la tarde, la representación de la obra, a cargo del Grupo de Teatro San Francisco Solano, vinculado a la Parroquia de El Santo de Montilla. La función, que tendrá carácter solidario, contará con una treintena de actores de diferentes edades y destinará íntegramente su recaudación al Proyecto AUPA.La compañía montillana llevará hasta el escenario de Pozoblanco una propuesta teatral centrada en la vida de san Francisco de Asís, con una puesta en escena que combina interpretación, música y recursos audiovisuales. La representación tendrá una duración aproximada de dos horas y media y ofrecerá al público un recorrido por la figura del santo, sus experiencias y su manera de entender la relación con los demás y con el mundo que lo rodeaba.Uno de los elementos destacados de la producción es la participación de una treintena de intérpretes de distintas edades, que darán vida a los personajes que acompañaron a Francisco de Asís a lo largo de su trayectoria. La obra incorpora numerosos momentos musicales, especialmente en aquellos pasajes que tienen una mayor relevancia dentro del relato, así como una pantalla LED que permitirá reforzar visualmente la narración y acercar al espectador a los escenarios vinculados con la tradición franciscana.La representación tiene también una finalidad benéfica. Las entradas tendrán un precio de 10 euros y la totalidad de los fondos recaudados se destinará al Proyecto AUPA, de modo que la función combinará la actividad cultural del grupo montillano con una iniciativa de carácter solidario.La obrafue concebida con motivo del octavo centenario de la celebración de la Navidad de 1223 en el Santuario de Greccio, situado entre Roma y Asís. Aquel acontecimiento sirvió de punto de partida para que el Grupo de Teatro San Francisco Solano preparase una producción dedicada a mostrar la vida y el pensamiento del santo, con especial atención a su espiritualidad y a las personas que compartieron su camino.Con motivo de su representación en Montilla, celebrada en diciembre de 2023 en el Teatro Garnelo, el Obispado de Córdoba explicó que el montaje pretendía acercar al público tanto a la figura de Francisco de Asís como a los lugares relacionados con su historia. "Con esta obra, el público podrá conocer mejor a Francisco y se acercarán a los lugares franciscanos a través de una pantalla LED con música en directo y una buena recreación del siglo XIII", detalló entonces la institución diocesana.La directora del Grupo de Teatro San Francisco Solano, Gloria Velasco, también destacó en aquella ocasión el sentido de la propuesta escénica, que trasciende el relato cronológico de los principales episodios de la vida del santo. "Contar la vida de Francisco de Asís no es contar una biografía sin más: él es un camino, una forma de vivir en paz en este mundo y con los que nos rodean", manifestó la responsable de la compañía.En esa misma línea, la directora relacionó el contenido de la representación con la celebración de aquella primera Navidad en Greccio, en la que se experimenta que “cuando el alma está en paz puedes adorar al Niño y dejarte acariciar por su ternura”.La historia que presenta el grupo montillano también concede protagonismo a Clara y a los hermanos de Francisco de Asís, que lo acompañan y respaldan en su recorrido. A través de estos personajes, la representación muestra las dificultades y los desafíos que afrontaron juntos, así como su decisión de cuestionar determinadas convenciones de la sociedad de su tiempo.En palabras de Gloria Velasco, los protagonistas se enfrentan a “pilares establecidos y romperán barreras, ejemplo que nos invita a ser valientes y a seguir nuestro corazón”. La directora invitó entonces al público a "descubrir una vida que te enseña a vivir y morir sintiéndote uno con todo lo creado”.El Grupo de Teatro San Francisco Solano cuenta con una trayectoria de diez años desde sus primeros pasos, vinculados a la Jornada Mundial de la Juventud. Según la información facilitada por la compañía, su actividad comenzó cuando el obispo les pidió que narrasen la vida de Jesús de Nazaret a través de la música y la expresión corporal, una experiencia que marcó el inicio de este proyecto teatral.