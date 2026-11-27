

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, el Foro Económico Alemán de Andalucía y la Asociación de Empresarios de Montilla (ADEMO) celebraron ayer en el Castillo del Gran Capitán el II Encuentro Córdoba–Alemania, una jornada que reunió a una veintena de empresas alemanas y montillanas con el objetivo de compartir servicios, establecer contactos profesionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración empresarial. La iniciativa permitió dar continuidad a las relaciones establecidas durante la primera edición,, y abordar cuestiones relacionadas con la disponibilidad de suelo industrial y la atracción de nuevas inversiones al municipio.El encuentro estuvo impulsado por la Concejalía de Desarrollo Económico, que dirige el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, junto al delegado en Córdoba del Foro Económico Alemán de Andalucía, Johannes Ebermann, y contó con la colaboración de ADEMO. En la bienvenida institucional participaron el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el presidente del Foro Económico Alemán de Andalucía, Fernando Frühbeck, y el presidente del colectivo empresarial montillano, José Márquez.La jornada dio continuidad al primer encuentro empresarial Córdoba–Alemania, que tuvo lugar también en Montilla en mayo del pasado año y del que surgieron relaciones comerciales y proyectos conjuntos. En esta segunda edición, la programación incluyó un desayuno de trabajo y una ronda de presentaciones en la que los representantes de las empresas y entidades participantes pudieron dar a conocer sus respectivas actividades, los servicios que prestan y sus propuestas de cooperación.Entre los asistentes se encontraba el periodista y escritor alemán Rainer Uphoff, colaborador dey experto en transporte sostenible, innovación y movilidad no metropolitana, además de especialista en la articulación territorial a través de las infraestructuras ferroviarias.Durante su intervención, Rafael Llamas agradeció a Fernando Frühbeck su implicación con Montilla y puso de relieve la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con ADEMO para favorecer la continuidad de estos contactos empresariales. En este sentido, el alcalde señaló que “siempre que personas emprendedoras, en este caso empresas alemanas y empresas montillanas, se encuentran, siempre surgen muchísimas ideas y oportunidades”.El regidor montillano defendió, asimismo, la necesidad de que las relaciones surgidas durante este tipo de jornadas se mantengan más allá de su celebración. Para ello, reconoció la capacidad del Foro Económico Alemán de Andalucía para establecer conexiones entre empresas alemanas y españolas, así como el trabajo desarrollado conjuntamente con la Delegación de Desarrollo Económico para consolidar una iniciativa orientada al intercambio de propuestas y al conocimiento mutuo entre los participantes.Por su parte, Fernando Frühbeck expresó su satisfacción por regresar a Montilla y destacó algunos de los resultados derivados del primer encuentro. Entre ellos, mencionó la colaboración establecida con Bodegas Robles en el proyecto Camporo, una iniciativa vinculada a las estancias en espacios como bodegas y entornos de viñedo, así como los contactos encaminados a favorecer la comercialización de los vinos de esta firma montillana en Alemania.En referencia a las posibilidades de cooperación empresarial, el presidente del Foro Económico Alemán de Andalucía afirmó que “lo que hay que hacer es colaborar, intentar sacar proyectos adelante”, una declaración con la que incidió en la importancia de transformar los contactos profesionales en iniciativas compartidas.La ronda de presentaciones permitió conocer las actividades y los servicios que ofrecen las empresas participantes en sectores como los recursos humanos, las viviendas para personas mayores, el acompañamiento estratégico, la abogacía y el asesoramiento especializado para la implantación de empresas alemanas en España.También estuvieron representadas actividades industriales relacionadas con la fabricación de equipos de climatización, el corte metálico y la gestión del ciclo integral del agua. A estas intervenciones se sumó la participación de la Cámara de Comercio de Córdoba, que presentó sus posibilidades de colaboración en materia de formación y conexión con profesionales.La diversidad de actividades representadas permitió que las empresas alemanas y montillanas compartieran información sobre sus respectivos ámbitos de trabajo, identificaran servicios de interés y establecieran contactos con otros participantes. De este modo, la jornada combinó la presentación de iniciativas empresariales con el intercambio directo entre representantes de distintos sectores económicos.Uno de los asuntos abordados durante el encuentro fue la estrategia municipal para reforzar el papel de Montilla dentro del eje industrial Córdoba–Málaga. El alcalde recordó la reciente jornada promovida por ADEMO sobre este corredor y destacó las posibilidades que ofrecen la ubicación geográfica del municipio, sus comunicaciones y sus infraestructuras para favorecer la llegada de actividad empresarial.En este contexto, Rafael Llamas anunció avances para iniciar el desarrollo industrial del polígono del Pico El Cigarral. Entre los aspectos que centraron su intervención figuró la necesidad de disponer de infraestructuras eléctricas adecuadas y de garantizar un suministro suficiente para atender el crecimiento de este espacio destinado a nuevas actividades económicas.El alcalde también señaló que el equipo de gobierno del Ayuntamiento continúa trabajando en el proyecto de urbanización del polígono de Las Canteras de Santa María, otra de las actuaciones municipales relacionadas con la disponibilidad de suelo industrial en Montilla.Ambos proyectos forman parte del trabajo que desarrolla el Consistorio para facilitar nuevas implantaciones empresariales y ofrecer oportunidades de crecimiento tanto a las firmas establecidas en la localidad como a posibles iniciativas procedentes del exterior. En este sentido, Llamas vinculó la preparación de estos espacios industriales con la importancia de mantener una interlocución continuada con el tejido empresarial y con entidades capaces de acercar nuevos proyectos al municipio.La programación del II Encuentro Córdoba–Alemania incluyó también una visita a distintos enclaves turísticos de Montilla y al Museo Juan Colín de la firma, una de las empresas representativas de la producción oleícola de la localidad.La visita permitió a los participantes conocer el modelo de turismo experiencial desarrollado por Aceites Bellido en el Molino Juan Colín, una almazara centenaria situada en la Sierra de Montilla. Este espacio combina la actividad relacionada con la elaboración de aceite de oliva virgen extra con propuestas dirigidas a acercar a los visitantes el patrimonio oleícola y las características del cultivo del olivar.Entre las experiencias que ofrece el molino figuran los recorridos por olivares ecológicos, las catas sensoriales y las visitas a un museo dedicado al olivo. El complejo dispone también de un Jardín de Olivos Centenarios, integrado en una propuesta turística en la que la familia montillana responsable de la firma desempeña un papel central en la acogida de los visitantes.Este modelo recibió distintos reconocimientos durante 2025. Entre ellos, el primer premio al Mejor Patio Ornamentado en el Concurso Patios de Bodega y una distinción concedida por la Asociación Española de Municipios del Olivo por su labor de difusión cultural.La incorporación de estas visitas a la programación del encuentro empresarial permitió ampliar el conocimiento de los participantes sobre el patrimonio turístico y la actividad productiva de Montilla, al tiempo que facilitó la continuidad de los contactos profesionales establecidos durante la jornada.