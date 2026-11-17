

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

El Frente Amplio presentó ayer por la tarde en Montilla sus principales propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, durante un multitudinario acto de campaña celebrado en el salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio. La coalición situó entre sus prioridades la defensa de los servicios públicos, la mejora de los salarios y de las pensiones y su aspiración de participar en el Gobierno de España para impulsar nuevas medidas legislativas.El acto público contó con las intervenciones del candidato a la Alcaldía de Montilla por Izquierda Unida (IU), Francisco Javier Córdoba; de la parlamentaria andaluza Rosa María Rodríguez; de la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, María Luisa Rodas —que figura como suplente en la candidatura de Frente Amplio al Senado—; y del coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez —que encabeza la candidatura cordobesa de esta coalición al Congreso de los Diputados—.Durante su intervención, María Luisa Rodas insistió en la voluntad de la coalición de asumir responsabilidades de gobierno y defendió la experiencia política de las organizaciones que integran Frente Amplio. En este sentido, aseguró que “esta fuerza se presenta a las elecciones para gobernar” y sostuvo que las formaciones que concurren bajo esta candidatura han demostrado su capacidad para intervenir en las decisiones políticas.La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla puso especial énfasis en la importancia de la actividad legislativa como instrumento para introducir cambios. Así, señaló que “no nos presentamos para gestionar, como dicen otros; la gestión la hacen los técnicos: nos presentamos para legislar”. En esta misma línea, añadió que el Boletín Oficial del Estado (BOE) “se cambia legislando a favor de la mayoría social”.María Luisa Rodas también se refirió a la experiencia de gobierno compartido con el PSOE durante el anterior mandato y defendió el papel desempeñado por las fuerzas que ahora integran el Frente Amplio. A su juicio, su participación resultó necesaria para impulsar y promover determinadas medidas, especialmente aquellas dirigidas a atender las necesidades de la mayoría social.La portavoz municipal de IU extendió sus reflexiones a la política internacional y reivindicó las actuaciones relacionadas con la solidaridad y la paz. En este apartado, criticó las políticas que identificó con el trumpismo y denunció el “genocidio que Israel está llevando a cabo con la población palestina”. Asimismo, defendió que “tenemos que continuar por esa senda y seguir siendo un ejemplo de paz para Europa y para el mundo”, al tiempo que mencionó a Sudáfrica entre los países que mantienen posiciones similares.Por su parte, el coordinador provincial de IU y cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, subrayó la importancia de Montilla dentro de la estrategia política de la coalición. El dirigente provincial afirmó que “Montilla es un eje fundamental en la provincia de Córdoba” y explicó que el Frente Amplio “es una coalición formada por más de diez organizaciones de la izquierda de este país”.Sebastián Pérez defendió la necesidad de construir un modelo político basado en el bienestar y el progreso social, frente a las propuestas que atribuyó a la derecha y la extrema derecha. Según argumentó, las políticas de estas formaciones persiguen convertir los servicios públicos en oportunidades de negocio, una orientación que rechazó por considerar que puede perjudicar a la ciudadanía.En particular, cuestionó las políticas del Gobierno andaluz y denunció los procesos de privatización que, a su juicio, afectan a servicios esenciales. El dirigente provincial de IU aseguró que “el modelo de la derecha y la extrema derecha es privatizar los servicios públicos” y expresó su preocupación por la creciente presencia de intereses económicos privados en ámbitos que considera fundamentales para el bienestar colectivo.En este contexto, Sebastián Pérez hizo referencia a diferentes problemas que, según denunció, afectan directamente a Montilla y a su entorno. Entre ellos, mencionó la situación del Hospital de Montilla, las dificultades de numerosas familias para acceder a las prestaciones de dependencia y las condiciones de algunos centros educativos.El candidato al Congreso criticó especialmente los retrasos que, según expuso, se producen en la atención a las personas dependientes, así como las dificultades que atraviesa el sistema sanitario. También recordó las reclamaciones relacionadas con la climatización de los colegios, especialmente durante los meses de más calor, y cuestionó que los escolares tengan que permanecer en las aulas sin disponer de aire acondicionado.Frente a esta situación, Sebastián Pérez sostuvo que las administraciones deben garantizar unos servicios públicos de calidad y evitar que su prestación quede subordinada a intereses empresariales. El representante de IU advirtió del papel de los grandes fondos de inversión en los procesos de privatización y defendió que la sanidad, la educación y la atención a la dependencia deben continuar siendo pilares esenciales del sistema público.Otro de los asuntos abordados durante su intervención fue el transporte ferroviario. Pérez destacó la importancia del tren para las comunicaciones de la provincia de Córdoba y, particularmente, para Montilla. En este sentido, señaló que “el tren es clave para vertebrar la provincia” y lamentó la falta de atención que, a su juicio, recibe una línea ferroviaria de especial relevancia para el municipio por parte de las diferentes administraciones.En materia económica y laboral, el candidato de Frente Amplio defendió nuevas mejoras salariales y reivindicó las medidas impulsadas durante la etapa de participación de IU en el Gobierno. En concreto, aseguró que “lo hemos hecho en el Gobierno durante este tiempo que hemos subido el salario mínimo de 700 a 1.286 euros”, una evolución que presentó como ejemplo de la capacidad de su espacio político para promover avances en las condiciones de vida de los trabajadores.Junto a los salarios, Sebastián Pérez situó las pensiones entre las principales preocupaciones de su candidatura. El coordinador provincial de IU defendió la necesidad de incrementar estas prestaciones y criticó las posiciones que atribuyó al Partido Popular y a Vox, a los que acusó de favorecer un modelo que permitiría convertir el sistema de pensiones en un ámbito de negocio.En la recta final de su intervención, Sebastián Pérez insistió en que el objetivo del Frente Amplio no consiste únicamente en influir sobre otras fuerzas políticas, sino en participar directamente en las decisiones del Ejecutivo. “Nosotros somos una izquierda que queremos gobernar”, afirmó el candidato.El coordinador provincial de Izquierda Unida también puso el acento en la importancia electoral de la provincia de Córdoba, donde considera que el Frente Amplio puede disputar un escaño al Partido Popular. En este sentido, aseguró que “si el Frente Amplio obtiene el escaño, se lo quitamos al Partido Popular” y sostuvo que ese resultado podría resultar determinante para la futura gobernabilidad del país.Sebastián Pérez defendió, además, la utilidad del voto a su candidatura para reforzar la representación parlamentaria de la izquierda y evitar un cambio político hacia las posiciones que identificó con el Partido Popular y Vox. El candidato vinculó esta posibilidad con la continuidad de las políticas sociales y con su propósito de impulsar nuevas medidas de bienestar y progreso.De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el coordinador provincial de IU expresó su confianza en las posibilidades electorales de la coalición y aseguró que “desde el Frente Amplio estamos convencidos de que el 29 de noviembre vamos a dar la sorpresa”. Asimismo, defendió que el resultado de las urnas puede permitir que España continúe avanzando en el reconocimiento de nuevos derechos sociales.