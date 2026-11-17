

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla inició ayer una nueva edición de los Plenos Infantiles, una iniciativa que permite a los escolares de la localidad trasladar directamente sus inquietudes, preguntas y propuestas a la Corporación Municipal. La primera sesión se celebró en el salón de Plenos del Consistorio con la participación del alumnado del CEIP Beato Juan de Ávila.Estos encuentros se desarrollarán durante toda la semana, con la participación de escolares del conjunto de los centros educativos montillanos, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre. La actividad ofrece a los niños y niñas la oportunidad de dialogar con sus representantes municipales y recibir respuestas a las cuestiones que plantean sobre la ciudad.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de estos encuentros para garantizar el derecho de los menores a expresar sus opiniones y ser escuchados por las instituciones. “La infancia tiene derecho a manifestar y a ser escuchada, y, sobre todo, a recibir respuesta. En esto consisten los Plenos Infantiles: en escuchar a nuestros colegios, a sus alumnos y alumnas, y ofrecerles las explicaciones necesarias y oportunas sobre las cuestiones que nos planteen”, señaló.Durante su intervención, el primer edil recordó que los niños y niñas forman parte de la vida cotidiana de Montilla, ya que utilizan sus calles, parques, instalaciones y actividades municipales. Por este motivo, subrayó la importancia de conocer sus opiniones acerca de los espacios y servicios públicos, así como los aspectos que consideran que deberían mejorarse.En este sentido, durante la primera sesión, los escolares plantearon diferentes cuestiones relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los parques de Montilla, especialmente de las zonas de juego. También trasladaron inquietudes sobre la seguridad en los caminos y otros espacios del entorno rural, entre las que figuró la necesidad de mejorar la iluminación en la carretera de Fuente Álamo.Además de abordar cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos, el alumnado compartió diversas iniciativas para ampliar la oferta de actividades de la localidad. Entre ellas destacó la posibilidad de organizar una fiesta medieval vinculada al Castillo de Montilla y a la figura del Gran Capitán, una propuesta que, según explicó Rafael Llamas, será escuchada y valorada por la Corporación Municipal.La celebración de los Plenos Infantiles se enmarca en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Infancia y está relacionada con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de los menores a expresar libremente sus opiniones y a que estas sean tenidas en cuenta.De esta forma, el Ayuntamiento de Montilla mantiene un espacio de participación directa para que la población escolar pueda compartir sus necesidades y propuestas con los representantes municipales. Asimismo, estos encuentros permiten a los estudiantes conocer el funcionamiento de la Administración local y plantear personalmente sus preguntas sobre los servicios, instalaciones y actividades que forman parte de su vida cotidiana.