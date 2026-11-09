Jornada de transición

C.D. Rayo Sanluqueño 1 -- 1 Montilla C.F.

Club Deportivo Rayo Sanluqueño: Iván, Cristian, José, Alberto, Henri, Parada, Antonio Jesús, Adri Romero, Adri Molina, Lolo y Robe. También jugaron: Matito, Pepe, Rafa y Josemi.

Iván, Cristian, José, Alberto, Henri, Parada, Antonio Jesús, Adri Romero, Adri Molina, Lolo y Robe. También jugaron: Matito, Pepe, Rafa y Josemi.

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Rafa Alcaide, Iván Sánchez, Tena, Amara, Pedro Zurera, Yeye y Abraham Nelson. También jugaron: Agudo, Antonio, Alvarito y Fran Cano.

Rafa Martínez, Fraile, Alfonso Carraña, Antonio Pino, Rafa Alcaide, Iván Sánchez, Tena, Amara, Pedro Zurera, Yeye y Abraham Nelson. También jugaron: Agudo, Antonio, Alvarito y Fran Cano.

Goles: 0-1 Alberto, en propia puerta (min. 15). 1-1 Adri Molina (min. 27).

Alberto, en propia puerta (min. 15). Adri Molina (min. 27).

Árbitro: Alejandro Martín Mora (Huelva). Amonestó por los locales a Antonio Jesús. En el bando visitante fueron amonestados Iván Sánchez y Abraham Nelson.

Alejandro Martín Mora (Huelva). Amonestó por los locales a Antonio Jesús. En el bando visitante fueron amonestados Iván Sánchez y Abraham Nelson.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio El Picacho ante unos 100 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol sumó al mediodía de ayer un trabajado punto en su visita a Sanlúcar de Barrameda al igualar a un tanto ante el Rayo Sanluqueño. En un partido igualado y con opciones para sendos contendientes, los montillanos tuvieron sus mejores momentos en el inicio y los últimos veinte minutos del encuentro.Así, los primeros compases vislumbraron a un cuadro auriverde atrevido, buscando el juego por los costados y encontrando espacios entre la defensa local. Tras varios acercamientos despejados por la retaguardia sanluqueña, el Montilla obtuvo la recompensa a los 15 minutos de partido. Una galopada de Pedro Zurera permitió al atacante realizar un pase dentro del área que Alberto, en propia puerta, introdujo en la meta defendida por Iván.El tanto dio alas a los vinícolas, dominadores del esférico en los minutos posteriores, presionando la salida de balón de su rival y con presencia en ataque. Pese a ello, las acciones ofensivas no eran lo suficientemente contundentes para ampliar el marcador.Como consecuencia de ello, el Rayo Sanluqueño se mantuvo en el partido hasta que, pasado el ecuador del primer acto, inició su mejor fase hasta el momento. Varias jugadas por los costados de Robe y Cristian ponían en alerta a los visitantes.A los 27 minutos de partido, se sucedieron una serie de saques de esquina sobre la meta auriverde que, a la postre, serían la antesala del tanto sanluqueño. En el último de estos córneres, un balón peinado en el primer palo trajo un esférico suelto que Adri Molina empujó a la red pese al intento de la defensa vinícola por sacar el cuero.Con tablas en el marcador, el Rayo Sanluqueño volteó la dinámica del choque mostrándose más incisivo sobre la meta defendida por Rafa Martínez. Los duelos en la zona media eran ganados por el cuadro local y el Montilla tiró de trabajo colectivo para alejar el peligro de su meta. Varios contragolpes bien hilvanados por los vinícolas hicieron retroceder la ofensiva local. Con esta perspectiva, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, ambos contendientes iniciaron unos minutos de lucha en la medular y poca fluidez en el juego, no atisbándose un dominador claro. Isaac de la Cuesta realizó una serie de cambios en busca de alternativas, dando entrada a Fran Cano, Agudo, Antonio y Alvarito.Estas sustituciones dieron mayor consistencia a los montillanos, más compactos en el centro del campo y conectando mejor la zona de medios con el ataque. Fruto de ello, un disparo del propio Fran Cano a las manos del guardameta junto a una acción combinativa entre Agudo y Antonio Pino estuvieron cerca de dar la oportunidad de volver a adelantarse a los vinícolas.Estas acciones las contrarrestó el Rayo Sanluqueño con un balón en profundidad a la espalda de la defensa que Robe interceptó para realizar un centro al área que Adri Molina conectó con un lanzamiento raso que sacó por bajo la defensa auriverde.Ya en la recta final del encuentro, el Montilla Club de Fútbol dio un paso al frente en busca del tanto. La más clara fue para Amara, que, con un centro chut desde el costado del área, estrelló el esférico en el larguero a los 83 minutos de juego.Por desgracia para los intereses vinícolas, los intentos de ver portería no obtuvieron resultado y el marcador no se declinó para los visitantes. La próxima cita para los pupilos de Isaac de la Cuesta será este domingo, a las 17.00 de la tarde, ante el Cádiz C, en el Estadio Miguel Navarro Polonio.