Dany Ruz acerca a Montilla la vida cotidiana de Ghana con una exposición de 35 fotografías

La Oficina de Turismo de Montilla acoge hasta el próximo 29 de noviembre una exposición de Dany Ruz que acerca al público a la vida cotidiana, la cultura y las celebraciones de Ghana. La muestra reúne 35 fotografías realizadas durante el viaje del autor al país africano en 2024 y recoge escenas de convivencia, retratos y encuentros comunitarios.
El fotógrafo presentó la exposición junto a la concejala de Cultura, Soledad Raya, quien destacó durante la inauguración la capacidad de las imágenes para acercar otras realidades a los visitantes. “Vemos, a través de las diferentes imágenes, a la gente, la cultura y la forma de vida de allí”, señaló la responsable municipal.
Raya subrayó también la fuerza expresiva de los retratos y afirmó que “hay algunas que, si te paras a contemplarlas, te atraviesan”. La concejala agradeció a Dany Ruz que comparta con Montilla parte de su experiencia e invitó a la ciudadanía a recorrer una muestra que permite conocer “un pedacito de Ghana” a través de su mirada.
Para el autor, aquel viaje de 2024 fue su primera estancia en Ghana y también su primera visita al continente africano. La cámara le acompañó durante una experiencia en la que encontró situaciones que despertaban su atención, aunque para quienes las protagonizaban formaban parte de su día a día. “Para ellos es su normalidad; para nosotros es una mirada totalmente ajena”, expresó.
Esa diferencia de perspectivas está presente en una exposición con la que Ruz invita a ampliar la visión que habitualmente se tiene de África. El color, las sonrisas y las miradas ocupan un lugar central en las fotografías seleccionadas, con especial atención a la vida en comunidad. “A mí lo que me fascina es la parte comunitaria que ellos tienen”, afirmó.
Las imágenes recogen fiestas de fin de curso, reuniones navideñas y comidas compartidas. En esos momentos de encuentro y celebración, el fotógrafo encuentra la esencia de su trabajo y una manera de trasladar al visitante parte de lo vivido durante su estancia en el país.
Ruz explicó, además, que viajar acompañado de personas locales y participar en acciones sociales le permitió acercarse a entornos y experiencias a los que resulta más difícil acceder durante una visita turística. El contacto con la población fue fundamental para conocer su cotidianidad y construir la mirada que ahora comparte en Montilla. La exposición puede visitarse en el horario de apertura de la Oficina de Turismo y permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre.
Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora ocho años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos Cuentismo –que hace ocho años obtuvo el Premio Córdoba Joven 2017 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical Soma Club Band, una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.
Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positiva Ru7a.
Productor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala", así como en el IES Emilio Canalejo Olmeda, ambos en Montilla.
Dany Ruz es autor también de los cortometrajes Boutade, Lobas y All You Need Is Love todos ellos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de los Premios LGTB Andalucía 2019 o el Premio Especial del Público del 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN). A su vez, con All you need is love ha acumulado más de sesenta selecciones en festivales y cerca de cincuenta premios, entre ellos, el prestigioso Premio Carmen al Mejor Cortometraje.
Asimismo, en mayo de 2020 presentó 'El ciprés', un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.
Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el Soma Club Festival, Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el Soma Club Film, que celebró su primera edición el año 2019. A su vez, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como Turno de Noche, cortometraje ganador del festival de Casares. En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado varios discos –el primero, bautizado como Tótem– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco, Baile Nómada de Mali, un proyecto de improvisación musical y audiovisual.
El fotógrafo presentó la exposición junto a la concejala de Cultura, Soledad Raya, quien destacó durante la inauguración la capacidad de las imágenes para acercar otras realidades a los visitantes. “Vemos, a través de las diferentes imágenes, a la gente, la cultura y la forma de vida de allí”, señaló la responsable municipal.
Raya subrayó también la fuerza expresiva de los retratos y afirmó que “hay algunas que, si te paras a contemplarlas, te atraviesan”. La concejala agradeció a Dany Ruz que comparta con Montilla parte de su experiencia e invitó a la ciudadanía a recorrer una muestra que permite conocer “un pedacito de Ghana” a través de su mirada.
Para el autor, aquel viaje de 2024 fue su primera estancia en Ghana y también su primera visita al continente africano. La cámara le acompañó durante una experiencia en la que encontró situaciones que despertaban su atención, aunque para quienes las protagonizaban formaban parte de su día a día. “Para ellos es su normalidad; para nosotros es una mirada totalmente ajena”, expresó.
Esa diferencia de perspectivas está presente en una exposición con la que Ruz invita a ampliar la visión que habitualmente se tiene de África. El color, las sonrisas y las miradas ocupan un lugar central en las fotografías seleccionadas, con especial atención a la vida en comunidad. “A mí lo que me fascina es la parte comunitaria que ellos tienen”, afirmó.
Las imágenes recogen fiestas de fin de curso, reuniones navideñas y comidas compartidas. En esos momentos de encuentro y celebración, el fotógrafo encuentra la esencia de su trabajo y una manera de trasladar al visitante parte de lo vivido durante su estancia en el país.
Ruz explicó, además, que viajar acompañado de personas locales y participar en acciones sociales le permitió acercarse a entornos y experiencias a los que resulta más difícil acceder durante una visita turística. El contacto con la población fue fundamental para conocer su cotidianidad y construir la mirada que ahora comparte en Montilla. La exposición puede visitarse en el horario de apertura de la Oficina de Turismo y permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre.
Un palmarés cargado de éxitos
Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora ocho años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos Cuentismo –que hace ocho años obtuvo el Premio Córdoba Joven 2017 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical Soma Club Band, una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.
Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positiva Ru7a.
Productor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala", así como en el IES Emilio Canalejo Olmeda, ambos en Montilla.
Dany Ruz es autor también de los cortometrajes Boutade, Lobas y All You Need Is Love todos ellos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de los Premios LGTB Andalucía 2019 o el Premio Especial del Público del 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN). A su vez, con All you need is love ha acumulado más de sesenta selecciones en festivales y cerca de cincuenta premios, entre ellos, el prestigioso Premio Carmen al Mejor Cortometraje.
Asimismo, en mayo de 2020 presentó 'El ciprés', un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.
Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el Soma Club Festival, Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el Soma Club Film, que celebró su primera edición el año 2019. A su vez, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como Turno de Noche, cortometraje ganador del festival de Casares. En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado varios discos –el primero, bautizado como Tótem– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco, Baile Nómada de Mali, un proyecto de improvisación musical y audiovisual.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA