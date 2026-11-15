Aureliano Sáinz | Albert Camus y el valor de educar

Sé que la segunda parte del título de este artículo coincide con el de un libro de Fernando Savater (); pero no importa, puesto que no voy a hablar de este escritor, sino de la indignación que me provocan las imágenes que hemos podido ver recientemente del trato que reciben los docentes de la enseñanza pública que llevan semanas manifestándose para que sean recibidos por la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Y como alternativa a esta funesta situación, creo oportuno traer a colación lo que para Albert Camus supuso tener un gran maestro en su infancia.Y es que, tras cinco décadas de trabajo en la universidad formando futuros docentes, estoy convencido de que el laborioso trabajo de la educación es indispensable para construir una sociedad con ciudadanos responsables y críticos, por lo que hay que desplegar un enorme esfuerzo por parte de quienes ejercen esta profesión, pues no solo se abordan los conocimientos de las distintas disciplinas, sino que también, en ocasiones, los maestros se convierten en modelos que se recuerdan a lo largo de la vida.Relacionado con lo expuesto, quisiera indicar que hace poco volví a leerde Albert Camus, libro autobiográfico centrado en el padre que no llegó a conocer. Pero lo más interesante desde el punto de vista de lo que significa el valor de la educación es la carta que se adjunta al final del libro y que estaba dirigida a su querido maestro, Louis Germain, al que nombró cuando le fue concedido el Premio Nobel de Literatura en 1957.Recordemos que, obra póstuma de Camus, fue encontrada intacta e inacabada en su maletín cuando tuvo un accidente mortal, el 4 de enero de 1960, tras haber mantenido un almuerzo en el campo con varios de sus amigos y su editor Michel Gallimard.Era Gallimard el que conducía un Facel Vega. Tras el tremendo choque contra un árbol, fallece el escritor y su editor. Sobreviven Janine, la mujer de Gallimard, y la hija de Janine. El perro de ambos, Floc, desaparece.Hasta 1994 no se llegaron a publicar esas páginas manuscritas de Camus, que, a fin de cuentas, resultaban ser la “búsqueda del tiempo perdido” de un niño pobre sin la figura paterna, puesto que su padre fue un, es decir, un francés que trabajaba en Argelia, aunque casado con una argelina descendiente de españoles.La temprana pérdida del padre, llamado a filas para defender a Francia contra las tropas alemanas en los inicios de la Primera Guerra Mundial, fue compensada por el cariño y protección que recibió de su maestro, que lo acogió como si fuera un padre.Esta es la carta que Camus le envió a su maestro tras la concesión del mayor galardón de las letras que se concede internacionalmente.Como respuesta, desde Argelia y con fecha de 30 de abril de 1959, recibió una extensa carta, de la que hago un extracto del comienzo.Estas impresiones me las dabas en clase. El pedagogo que quiere desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y estas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada son ampliamente reveladores. Creo conocer bien al simpático hombrecito que eras y el niño, muy a menudo, contiene en germen al hombre que llegará a ser. El placer de estar en clase resplandecía en tu persona. Tu cara expresaba optimismo.Y estudiándote, nunca sospeché la verdadera situación de tu familia. Solo tuve una impresión en el momento en que tu madre vino a verme para inscribirte en la lista de candidatos a las becas. Pero eso fue, por lo demás, en el momento en que ibas a abandonarme. Hasta entonces me parecía que tu situación era la misma que la de todos tus compañeros. Siempre tenías lo que te hacía falta. Como tu hermano, estabas agradablemente vestido. Creo que no puedo hacer mejor elogio de tu madre (…).Recuerda que, aunque no escriba, pienso con frecuencia en todos vosotros.Mi señora y yo os abrazamos fuertemente.Germain LouisCreo que son lo suficientemente elocuentes estas palabras que se intercambian el antiguo alumno y su maestro para que entendamos que la educación, una buena educación, puede marcar el futuro de quien la recibe. Pero para que esta relación pueda germinar, es necesario que la figura y el prestigio del maestro no se vean dañados, sino todo lo contrario: que la estimación hacia el trabajo que se le encomienda recupere el crédito que tiempo atrás tenía y con el que, en la actualidad, algunos parecen empeñados en acabar.