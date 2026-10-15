Rafa Aguilar | El tapiz de La Pasión

Las manos que sembraron La Pasión

El pulso y la precisión de Pepe Ferreira

Del mosaico de plata al escenario

La Pasión a vista de pájaro

Gorras para el sol. La resistencia del anonimato

El instante de la verdad. Cuando el sueño se hizo cifra

Caminando juntos se conquistó la plaza

MIGUEL AGUILAR PORTERO

FOTOGRAFÍA: RAFA AGUILAR

La mañana del 16 de febrero de 1992, la Plaza de la Rosa, donde late el corazón de nuestro pueblo, se fue tejiendo una alfombra imposible, un tapiz nacido de la voluntad colectiva y del tintineo de miles de bolsillos. Todo comenzó como un sueño audaz en el seno de la Agrupación de Cofradías, presidida por Rafael Delgado Luque-Romero.A finales de 1990, la intención de escenificar, inspirada endel padre José Julio Martínez, exigía un esfuerzo que trascendía lo artístico; se necesitaba un milagro financiero para transformar el Pabellón Polideportivo Municipal en el escenario de la Pasión. La respuesta fue una gesta de ingeniería popular: un mosaico de 591.873 monedas de cinco pesetas.Aquel día, el "duro" dejó de ser calderilla para convertirse en pigmento. Moneda a moneda, los montillanos dibujaron una extensión de plata que culminaba en su centro con el emblema de "Montilla’92", perfilado por el color dorado de las nuevas piezas de cinco pesetas, de reciente acuñación en aquellos años. No era solo una colecta: era una declaración de identidad. La hazaña fue tal, que los ecos de la plaza llegaron hasta las páginas del, dejando constancia de que la fe y la unión pueden cubrir de brillo hasta el suelo que pisamos.Ese tapiz de metal fue el cimiento sobre el que, apenas dos meses después, el 11 de abril de 1992, se levantó el telón en el Pabellón Polideportivo. Aquel Sábado de Pasión, ante dos mil espectadores, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús cobró vida.Lo que empezó como una alfombra de plata en una plaza pública, terminó siendo el alma de una representación que, desde entonces, permanece grabada en la memoria cultural de Montilla. El tapiz de monedas no fue solo una estrategia financiera; fue el catalizador que transformó a un grupo de vecinos, en una comunidad con una misión compartida. El impacto social en Montilla trascendió lo numérico para instalarse en el orgullo colectivo.El verdadero hito no radicó solo en las 591.873 piezas de cinco pesetas, sino en cómo esas monedas movilizaron al pueblo. El proyecto denació en un contexto de incertidumbre económica, pero la iniciativa del tapiz logró que cada ciudadano se sintiera mecenas de su propia cultura. Desde las huchas repartidas por los comercios, hasta las donaciones anónimas, el tapiz del duro se convirtió en un símbolo de resistencia y fe colectiva.Aquel 16 de febrero, la Plaza de la Rosa se convirtió en un hormiguero de actividad. El impacto de entrar en el, puso a Montilla en el mapa internacional por una razón insólita: su capacidad de organización popular.El impacto más profundo fue el generacional. La movilización de 1992 sembró el germen de lo que hoy es una tradición arraigada. El proceso de recaudación y montaje creó espacios de unión entre hermandades, vecinos y ayuntamiento. Logró que la representación dramática no fuera un evento externo, sino un "hijo" del pueblo financiado por el esfuerzo de todos.En el centro de este torbellino de voluntades y monedas, hay que destacar a Rafael Delgado Luque-Romero y un grupo de colaboradores, entre los que, por citar algunos, nombraremos a Pepe Leiva y Pepe Ferreira, que consiguieron que la propuesta del tapiz dejase de ser una quimera, para transformarse en un proyecto estratégico. Fueron un grupo numeroso de personas que, codo con codo, trabajaron incansablemente para que el brillo de los "duros" se tradujera en focos, vestuario, decorados…Todos entendieron que, para levantar, primero había que levantar el ánimo de los montillanos. Y su impulso fue el motor que coordinó el esfuerzo de hermandades y voluntarios, logrando que el récord Guinness fuera el trofeo a una gestión impecable y apasionada. Gracias a su tenacidad y a su capacidad, Montilla no solo consiguió una cantidad significativa para la representación, sino que creyó en la grandeza de su gente, antes de que la primera moneda tocara el suelo de la Plaza de la Rosa.El legado de Rafael y su equipo de colaboradores reside en haber demostrado que la cultura de un pueblo es capaz de sostenerse sobre sus propios hombros. Aquel tapiz de monedas, más que un récord efímero, fue la primera piedra de una institución que hoy enorgullece a Montilla; un testimonio de cómo la visión de un líder, respaldada por la fe de su comunidad, puede transformar el simple metal en una tradición imperecedera. Gracias a ese impulso fundacional,no es solo una obra de teatro, sino el espejo donde Montilla se mira cada año para recordar que, cuando un pueblo se une tras un ideal, su brillo es capaz de quedar grabado en la historia.Esta fotografía, centrada en esas manos anónimas que avanzan milímetro a milímetro, captura mucho más que un simple montaje decorativo; captura el nacimiento de un sueño colectivo. El protagonismo de la imagen no recae en un rostro, sino en unas manos. Son manos trabajadoras, curtidas, que depositan una a una las monedas de cinco pesetas con una precisión casi sagrada. Esa repetición incansable simboliza el esfuerzo individual puesto al servicio de una causa mayor. No hay nombres propios, solo la voluntad de un pueblo que se arrodilla en la Plaza de la Rosa para levantar un proyecto común.Cada moneda colocada en febrero de 1992, era un grano de arena para financiar lo que entonces era una apuesta incierta:. La imagen es, en ese sentido, un testimonio de que las grandes tradiciones también se construyen desde abajo, con pequeñas aportaciones y mucha voluntad.Al mirar hoy esta fotografía, se siente una profunda gratitud. Esas manos anónimas que vemos en la imagen son las que permitieron que, décadas después,siga viva, con un éxito y una participación que no deja de crecer. Aquel panel de monedas no solo financió las primeras túnicas y maderas; compró el orgullo de un pueblo que, treinta años después, sigue emocionándose cada Sábado de Pasión.En esta imagen, el tiempo parece detenerse en las manos de Pepe Ferreira, figura imprescindible e hilo conductor en la memoria de. Es la mañana del domingo 16 de febrero de 1992 y la Plaza de la Rosa se ha convertido en un lienzo de plata.La fotografía captura mucho más que el simple gesto de colocar monedas de cinco pesetas: retrata la esencia misma del proyecto. En la concentración de Pepe, arrodillado sobre el suelo de la plaza, se refleja el compromiso de todo un grupo de colaboradores que no escatimó en horas ni en esfuerzos. Cada “duro” que sus manos sitúan con precisión quirúrgica, es un ladrillo invisible de lo que, meses después, sería el escenario del Pabellón Polideportivo.Pepe Ferreira representa aquí a la "infantería" de la ilusión: ese equipo humano que, bajo el impulso de Rafael Delgado Luque-Romero, transformó el frío metal en un récord Guinness y, lo que es más importante, en un orgullo compartido. Verle en plena faena es recordar que las grandes tradiciones no nacen solas; se construyen pieza a pieza, “duro a duro” y voluntad a voluntad.Bajo el sol de aquel domingo de febrero de 1992, la cámara captura un momento de entrega colectiva que trasciende la simple colaboración. Y en primer plano vemos a Rafael Delgado Ruz, hermano de la Santa Cena, colocando monedas de cinco pesetas junto a las decenas de montillanos, que aportaron su tiempo y su trabajo para reunir los fondos necesarios y hacer posible la puesta en marcha deVer a Rafael Delgado Ruz, codo con codo junto a decenas de colaboradores, es entender queno comenzó en el escenario, sino en la resistencia de esas rodillas cansadas y en la precisión de esas manos castigadas por el sol. Su figura personifica el espíritu de la Agrupación de Cofradías: la transición perfecta entre el hermano que trabaja por su pueblo y el actor que presta su voz a la fe. En ese mosaico de plata, cada “duro” colocado fue un gesto de devoción que ayudó a cimentar el éxito de una gesta inolvidable.Esta perspectiva cenital, capturada desde las alturas del edificio de La Tercia, nos ofrece la verdadera magnitud de la iniciativa. Desde esta altura, la Plaza de la Rosa se transforma en un lienzo de plata, donde cientos de montillanos se afanan por cubrir cada centímetro de suelo con el brillo de los “duros”.El encuadre es un diálogo entre el pasado y el presente de Montilla. El antiguo Teatro Garnelo y la centenaria ermita de la Rosa son testigos de piedra de una historia que se está escribiendo a sus pies. En el corazón del tapiz, que ya avanza imparable hacia los bordes de la plaza, emerge con nitidez el lema "Montilla'92". Escrito con el brillo de los “duros dorados”, el nombre del programa municipal resplandece en el centro del mosaico, simbolizando el foco de todas las miradas.La imagen revela la coreografía perfecta de la colaboración ciudadana. Es la visión de un sueño que dejó de ser una idea para convertirse en una feliz realidad, en la que Montilla demostró que no había meta que no pudiera alcanzar unida.La foto captura un instante de esfuerzo colectivo en la Plaza de la Rosa, un acto de unión vecinal bajo el sol de febrero. La escena está dominada por la figura de decenas de colaboradores anónimos que, de rodillas sobre el pavimento, llevan horas entregados a una tarea minuciosa. El detalle de las gorras, utilizadas para protegerse de la claridad del sol invernal, subraya que el éxito del proyecto dependió de la resistencia de los colaboradores.El centro del panel destacaba por el texto "Montilla'92", confeccionado con monedas doradas de 5 pesetas (las del modelo más reciente en aquel entonces), que contrastaban con el resto del mosaico para hacerlo legible desde las alturas.Más que un simple récord o un montaje efímero, la foto inmortaliza la paciencia y la generosidad de un pueblo, permitiendo recordar aquella jornada y poner el foco en quienes hicieron posible el proyecto desde el trabajo colectivo. Así la Plaza de la Rosa se pudo convertir en el lugar donde, moneda a moneda, se fue dando forma a una iniciativa que acabaría ocupando un lugar destacado en la historia reciente de Montilla.Esta fotografía captura el momento en que la fe y el esfuerzo popular se encuentran con el rigor de la ley y la técnica. Es el instante de la verdad, donde el sueño de un pueblo se traduce en cifras oficiales, bajo la mirada atenta y necesaria de la fe pública.En la imagen, el notario de Montilla, Joaquín Zejalbo, asume el papel de garante de la historia, dando fe con su firma y presencia de que los "duros" extendidos sobre la Plaza de la Rosa suman la cifra exacta que permitían alcanzar la gloria del récord Guinness. A su lado, Pepe Portero observa con satisfacción que el esfuerzo de meses está a punto de quedar sellado para la posteridad.Pero un tapiz de esta magnitud requería algo más que voluntad; exigía precisión. La foto nos muestra la colaboración técnica de primer nivel que respaldó el proyecto: los ingenieros Miguel Martínez y José María Navarro y el perito aparejador José Rubio. Ellos fueron los encargados de la compleja labor de valoración y cálculo, aportando la métrica necesaria para que el mosaico de plata fuera incontestable ante los ojos del mundo.Es una estampa de seriedad y éxito compartido: el rigor del notario, la solvencia de los técnicos y el corazón de los colaboradores unidos para certificar que Montilla, aquel 16 de febrero de 1992, había logrado lo que parecía imposible.Esta es la fotografía del triunfo, el instante exacto en que la tensión de meses se disuelve en un abrazo de victoria. El tapiz ya está completo, el metal brilla de extremo a extremo de la plaza y el objetivo está cumplido. En el centro de la imagen, Rafael Delgado y Pepe Leiva, dos de los grandes capitanes de este barco, se felicitan con la alegría de quienes saben que han hecho historia. Sus rostros no solo reflejan el éxito del récord Guinness, sino el alivio de ver cómo una idea que parecía una locura se ha convertido en orgullo de Montilla.Pero esta foto es, sobre todo, el retrato de una piña humana. Rodeando a Pepe y Rafael vemos a varios colaboradores del proyecto: Rafael Castro, Ramón Lara, José Antonio Urbano, Manolo Ruz... montillanos que, junto a tantos otros, no solo pusieron monedas, sino que entregaron su tiempo y su energía para que la ciudad brillara.La foto rememora además el momento en que un grupo de amigos y colaboradores se dio cuenta de que, cuando se camina juntos, no hay sueño demasiado grande ni plaza demasiado ancha para ser conquistada. Es una estampa de hermandad pura. En sus sonrisas se puede adivinar el preludio de lo que se viviría semanas después en el Polideportivo Municipal: el nacimiento de