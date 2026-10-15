María Luisa Rodas encabeza la candidatura de Izquierda Unida al Senado

La montillana María Luisa Rodas, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla, encabeza la candidatura de IU Córdoba al Senado en las próximas elecciones generales, mientras que el actual coordinador provincial de la organización, Sebastián Pérez Gallardo, natural de Hinojosa del Duque, ocupará el primer puesto de la lista al Congreso de los Diputados.La aprobación de las candidaturas sitúa a Rodas al frente de la propuesta de Izquierda Unida para la Cámara Alta y refuerza su presencia en la estructura provincial de la formación, de cuya dirección colegiada forma parte como responsable de Acción Política."Agradezco la confianza de mi organización y es todo un honor", ha reconocido María Luisa Rodas a, a la vez que ha precisado que el primer puesto de la candidatura definitiva al Senado no está todavía decidido, ya que la configuración final de las listas debe someterse aún a un proceso de negociación con las distintas fuerzas políticas que integrarán la confluencia de izquierdas.Las listas aprobadas por Izquierda Unida cuentan con representación de las distintas comarcas cordobesas y, según la organización, combinan renovación y experiencia municipal a través de perfiles que conocen de “primera mano las dificultades de sus municipios”.Izquierda Unida Córdoba ha defendido que sus candidaturas están integradas por personas que “conocen la provincia porque viven en ella, trabajan en ella y comparten los problemas de sus vecinos y vecinas”. La organización sostiene que “no necesitamos que nadie nos explique lo que le pasa a Córdoba. Lo vemos cada día en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestras propias familias. Lo que queremos es llevar esa realidad a Madrid y pelear para que se nos escuche”.Junto a Sebastián Pérez, la candidatura al Congreso de los Diputados incluye a Ana Ramos, de Palma del Río; Rubén Bello, de Espejo; Natalia León, de Pozoblanco; Jesús David Sánchez, de Puente Genil, y Alba Uceda, de Fernán Núñez. En el caso del Senado, María Luisa Rodas estará acompañada por Miguel Ángel Peña y Luis Naranjo, de Córdoba capital, y Estrella Soriano, de Villa del Río.IU Córdoba considera que “Córdoba necesita representantes que no se acostumbren a escuchar siempre las mismas promesas mientras los problemas siguen sin resolverse”. En esa línea, la formación añade que “nuestra provincia no puede resignarse a perder población, oportunidades y servicios mientras otras avanzan. Hace falta gente que conozca lo que está pasando y que vaya a Madrid a dar la batalla”.Entre las prioridades que la organización pretende situar en la agenda se encuentran las conexiones ferroviarias, la llegada de industria que genere empleo estable, la creación de oportunidades para que la población joven pueda permanecer en sus municipios y la búsqueda de soluciones al problema del agua en el norte de la provincia. Para Izquierda Unida, se trata de cuestiones que “requieren compromisos e inversiones y no pueden seguir quedando relegadas”.La formación ha defendido igualmente que “en Córdoba sabemos lo que cuesta sacar adelante un negocio, encontrar un trabajo digno, pagar una vivienda o conseguir que nuestros pueblos tengan los servicios que necesitan. La política tiene que servir para cambiar esas cosas, y para eso hace falta gente que hable claro y que no pierda el contacto con la calle”.Con estas candidaturas, IU Córdoba pretende aportar “aire fresco a la representación política cordobesa y reivindicar una forma de hacer política inconformista, cercana y dispuesta a plantar cara cuando los intereses de la provincia quedan en segundo plano”.La designación de María Luisa Rodas como cabeza de lista al Senado se produce después de su incorporación, en julio del pasado año, a la renovada dirección provincial de Izquierda Unida, donde. Aquella dirección, encabezada también por Sebastián Pérez como coordinador provincial, comenzó su trabajo con la elaboración de un plan de acción política orientado a los siguientes procesos electorales.Nacida en Montilla en 1977 y madre de un hijo, Rodas cursó estudios de Historia en la Universidad de Córdoba antes de desarrollar su trayectoria profesional como auxiliar administrativa en una empresa constructora y, posteriormente, como correctora en una pequeña editorial local. Su actividad política y social se extiende durante más de dos décadas.Rodas es miembro activo de la Asamblea Feminista de Montilla desde el año 2000 y también ha desarrollado labores relacionadas con la cooperación internacional mediante su colaboración con la Asociación de Yachachiq Solcode en Piura, Perú.Su trayectoria institucional comenzó en el Ayuntamiento de Montilla, donde ejerció como concejala de Juventud, Infancia y Patrimonio Histórico entre 2003 y 2007, durante el último mandato de Antonio Carpio Quintero. Posteriormente, asumió la Delegación de Mujer y Patrimonio entre 2015 y 2018, dentro del primer Gobierno de coalición de la historia democrática de Montilla, y estuvo al frente del Área de Urbanismo entre 2018 y 2019, con Rafael Llamas como alcalde.Desde 2019 forma parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida como edil en la oposición. Dentro de la organización participa en el Consejo Local y en el Comité Local del Partido Comunista de Andalucía, donde es responsable de Políticas Feministas, y ejerce además como coordinadora comarcal desde ese mismo año.La dirección provincial en la que Rodas asumió la responsabilidad de Acción Política fijó entre sus líneas de actuación la defensa de los servicios públicos y planteó medidas relacionadas con la reducción de las listas de espera sanitarias, la atención pediátrica en todos los municipios y el acceso a las ayudas a la dependencia.IU Córdoba también ha defendido un modelo productivo basado en la industria y la diversificación económica, junto con sectores como la agricultura, la ciencia y la innovación, además de expresar su voluntad de trabajar junto a movimientos sociales, sindicales y vecinales.La aprobación de las candidaturas abre ahora una nueva fase para Izquierda Unida Córdoba, que abordará las posibles alianzas con otras organizaciones de izquierdas dentro del proceso de construcción de un frente amplio. La formación plantea contribuir a una candidatura unitaria que defienda los derechos de la mayoría social y sitúe las necesidades de la provincia de Córdoba en la agenda política estatal.