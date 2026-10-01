El Ayuntamiento de Montilla formará en sistemas informáticos a 15 jóvenes menores de 30 años



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido impulsar la formación y la incorporación al mercado laboral de 15 jóvenes menores de 30 años a través de un nuevo Programa de Empleo y Formación especializado en sistemas informáticos. La iniciativa tendrá una duración de doce meses y combinará clases teóricas con trabajo efectivo en distintas áreas municipales, con remuneración para el alumnado desde el inicio.El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de formación en alternancia con el empleo y cuenta con una subvención de 324.895,82 euros de la Junta de Andalucía, concedida mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. El Consistorio complementará esta aportación y asumirá los conceptos que no cubra la ayuda autonómica. Además de las plazas del alumnado, el programa genera tres puestos de trabajo vinculados a la dirección, la administración y la docencia.Las clases teóricas se impartirán en el Edificio Solera y permitirán obtener dos certificados de profesionalidad. El primero, Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos (IFCT0108), corresponde al nivel 1 y comprende 290 horas. El segundo, Operación de sistemas informáticos (IFCT0210), es de nivel 2 y tiene una duración de 560 horas.El director del programa, José Luis Hurtado, explicó que los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos mediante tareas informáticas reales en diferentes áreas del Ayuntamiento. Esta actividad les permitirá adquirir experiencia profesional mientras completan su formación.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, definió la iniciativa como "una apuesta clara y decidida del Ayuntamiento para el empleo, para la formación y para la juventud". El responsable municipal señaló que el objetivo es que el alumnado disponga de "las herramientas de máxima calidad" cuando se incorpore al mercado laboral, de manera que pueda optar a un empleo de calidad.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que "Montilla sigue trabajando por la formación y el apoyo principalmente a los jóvenes en esa búsqueda de empleo". El regidor vinculó este trabajo con la generación de oportunidades laborales que permitan fijar población y facilitar que las personas jóvenes desarrollen su proyecto profesional en el municipio.Llamas destacó también la vertiente práctica del programa y afirmó que "no solamente tienen una formación, sino que tienen la oportunidad también de desarrollar esos conocimientos en distintas áreas de nuestro Ayuntamiento". Según explicó, esta combinación permite cualificar a los participantes y reforzar, al mismo tiempo, áreas municipales para prestar mejores servicios a la ciudadanía.El alcalde incidió en la necesidad de facilitar la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral. El nuevo programa combina cualificación, experiencia profesional y remuneración durante sus doce meses de duración con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo de sus 15 participantes.