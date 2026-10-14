El Ayuntamiento analiza las barreras urbanas para definir las prioridades de su Plan de Accesibilidad



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla dio ayer un nuevo paso en la elaboración de su Plan de Accesibilidad con un encuentro abierto a la ciudadanía celebrado en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, una iniciativa destinada a incorporar las experiencias, necesidades y propuestas de las personas que utilizan a diario las calles y los espacios públicos de la localidad.El proceso de participación ciudadana, que se desarrolló una vez ha sido completada la fase de diagnóstico técnico, permitirá completar un documento con el que el Consistorio pretende identificar las principales necesidades de Montilla y establecer prioridades de actuación para avanzar hacia una ciudad más cómoda e inclusiva. De este modo, desde el Ayuntamiento se había invitado a los asistentes a señalar las barreras que encuentran en su vida cotidiana y a plantear las mejoras que consideran necesarias en materia de accesibilidad.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que la accesibilidad está directamente relacionada con la calidad de vida y la convivencia. En este sentido, afirmó que “si tuviésemos que medir el nivel de calidad de vida en una ciudad, creo que tendríamos que medirlo por el nivel de convivencia”, al referirse a la importancia de mejorar tanto los espacios públicos como los edificios municipales en los que las personas se relacionan y comparten su día a día.El Plan de Accesibilidad también servirá para analizar el reparto del espacio urbano y buscar un equilibrio entre las superficies destinadas a peatones y vehículos. Llamas explicó que “a veces, para aumentar la superficie que ocupa el peatón hay que disminuir la superficie que le damos a los vehículos. ¿Dónde está el punto medio? Pues donde se establecen esos equilibrios, donde convivimos también con los vehículos”.El documento incorporará las aportaciones realizadas por la ciudadanía y por los grupos políticos municipales con el propósito de ordenar las prioridades de actuación y completar el análisis técnico realizado hasta ahora. De este modo, el proceso busca que las decisiones sobre las intervenciones necesarias tengan en cuenta tanto las mediciones efectuadas como la experiencia cotidiana de quienes utilizan los distintos espacios de Montilla.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que la accesibilidad constituye una de las cuestiones que preocupan a la ciudadanía y que el equipo de gobierno considera necesario abordar para adaptar la ciudad a las diferentes realidades físicas y sensoriales.Lidia Bujalance afirmó que “uno de los propósitos era hacer de Montilla una ciudad más cómoda para vivir y eso es lo que venimos hoy a ver”, en referencia al trabajo desarrollado dentro del proceso de elaboración del Plan de Accesibilidad.La fase técnica ha contado con la colaboración de Mariela Fernández, experta en accesibilidad de Code Ingeniería, y ha incluido el análisis de los espacios urbanos mediante herramientas de inteligencia artificial, además de la revisión de los edificios municipales. Una vez realizado este diagnóstico, el proceso incorpora ahora la participación ciudadana para detectar necesidades y barreras que pueden no quedar reflejadas únicamente a través de las mediciones técnicas.El plan contempla diferentes dimensiones de la accesibilidad, entre ellas la física, la sensorial y la cognitiva. Esta última se plantea como una herramienta destinada a facilitar la orientación y la comprensión de los espacios por parte de quienes los utilizan.Fernández señaló que las mejoras relacionadas con la accesibilidad no benefician exclusivamente a las personas con discapacidad, sino también a quienes utilizan carritos infantiles o de la compra, a los repartidores y a las personas que necesitan orientarse cuando se encuentran en una ciudad que no conocen.Para ampliar las posibilidades de participación, el Ayuntamiento de Montilla ha habilitado una encuesta ciudadana que puede cumplimentarseo en formato papel. El Consistorio anima a los vecinos a trasladar sus propuestas para contribuir a que el documento responda a las necesidades reales del municipio.La información obtenida a través de este proceso permitirá completar el diagnóstico del Plan de Accesibilidad y establecer prioridades de actuación para mejorar la relación de la ciudadanía con su entorno cotidiano, con actuaciones orientadas a avanzar hacia una Montilla más accesible y habitable para todas las personas.