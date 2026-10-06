La Ruta del Vino Montilla-Moriles lanza un pasaporte turístico con cinco recorridos



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (Avintur), entidad gestora de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, ha puesto en marcha un Pasaporte Turístico que propone recorrer sus establecimientos y recursos, acreditar cada experiencia con un sello y acceder a premios al completar los itinerarios.La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba a través del Patronato Provincial de Turismo, permanecerá activa hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca dar a conocer la oferta enoturística del territorio y fomentar nuevas visitas.El proyecto dispone de 2.500 ejemplares impresos, repartidos en cinco modalidades de 500 unidades cada una. Los recorridos incluyen a los 58 socios públicos y privados de la Ruta, que abarca 17 municipios junto con la capital cordobesa. Su distribución combina diferentes localidades, tipos de establecimientos y experiencias para favorecer los desplazamientos y acercar al visitante a la diversidad de recursos de Montilla-Moriles.Los pasaportes ya pueden recogerse en cualquiera de los establecimientos asociados al realizar la primera visita. A partir de ese momento, cada participante podrá completar a su ritmo las ubicaciones indicadas en el documento y obtener un sello después de realizar la visita o experiencia correspondiente, sin necesidad de concentrar todo el recorrido en un único viaje.Completar íntegramente una de las modalidades permite acceder a un primer premio de la Ruta del Vino. Quienes finalicen las cinco podrán optar a un reconocimiento adicional que incluirá vinos y otros productos vinculados al territorio. El sistema pretende premiar la fidelidad de los participantes y ofrecerles motivos para regresar y conocer nuevos establecimientos y municipios.El gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Cabello, explicó que “no hemos querido que sea un folleto más, sino un documento vivo”. En ese sentido, señaló que “los 58 socios se han distribuido entre los cinco pasaportes para que cada recorrido incluya diferentes tipos de establecimientos, municipios y recursos turísticos y consiga que el visitante se mueva por el territorio”.La propuesta conecta bodegas y lagares con restaurantes, tabernas, alojamientos, museos, oficinas de turismo, paisajes y otras experiencias. Esta configuración busca distribuir los flujos de visitantes entre distintas zonas y recursos, además de vincular la cultura del vino con la gastronomía y el patrimonio.La delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, destacó que “la iniciativa permite dar visibilidad y dinamizar a los socios de la Ruta, incentivar que el visitante recorra diferentes puntos del territorio y repartir también el impacto turístico y económico entre los distintos municipios y establecimientos”. El proyecto se enmarca en la promoción del enoturismo como uno de los recursos estratégicos para diversificar la oferta turística provincial.El público de proximidad también forma parte de los destinatarios del Pasaporte Turístico. Ruiz recordó que la propuesta “no está dirigida únicamente a quienes llegan desde fuera, sino también a los propios cordobeses, que tienen en su provincia numerosos recursos que merece la pena conocer”.Cabello coincidió en este objetivo y advirtió que “muchas veces tenemos el territorio muy cerca y no terminamos de conocerlo”. El gerente resumió la filosofía del proyecto al asegurar que “el mayor premio de este pasaporte es conocer el territorio”.La vicepresidenta de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, incidió en la implicación de las entidades locales. La representante municipal señaló que “para los ayuntamientos que formamos parte de la Ruta del Vino es una prioridad mantener nuestro compromiso con un proyecto que está incorporando nuevas iniciativas y nuevas formas de acercar el territorio al visitante”. Carmona destacó además “el impulso y la innovación que se están dando a la Ruta” y definió el Pasaporte Turístico como “un motivo más para seguir confiando y reforzando nuestro compromiso con este proyecto”.La presentación contó también con la participación de Antonio López, de Bodegas del Monte, y Rafael Gavilán, de Taberna La Montillana, como representantes de los establecimientos privados integrados en la Ruta. López defendió la oportunidad de acercar la cultura del vino a nuevos públicos desde una perspectiva que incluya su elaboración y su vinculación con el entorno.El representante de Bodegas del Monte sostuvo que “tenemos que cambiar también la perspectiva desde la que entendemos el consumo de vino y mostrar todo lo que existe detrás de una botella: el paisaje, la elaboración, la economía que genera y el valor de su origen”.Para López, este acercamiento puede contribuir a que “los públicos más jóvenes conozcan y valoren los vinos que se están haciendo hoy y, a partir de ahí, comprendan también el patrimonio enológico que representan vinos con veinte, treinta o incluso cien años”.Cada pasaporte incorpora un código QR que da acceso al espacio digital de la iniciativa, donde se pueden consultar su funcionamiento, los establecimientos participantes, los premios y las bases legales. La información está