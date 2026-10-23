ADIF habilita un paso en la N-331 exclusivamente para vehículos agrícolas y de emergencia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha habilitado, en coordinación con la Unidad de Carreteras del Estado en Córdoba, un paso alternativo en la carretera N-331, a su paso por Montilla, para permitir la circulación de vehículos agrícolas y de emergencia durante las obras ferroviarias. La medida, anunciada por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, pretende facilitar los desplazamientos al Hospital Comarcal de La Retamosa y a las fincas que se encuentran en plena campaña de recolección de la aceituna.El paso discurre por la zona de obras y está regulado mediante semáforos. Su utilización queda reservada exclusivamente a los servicios de emergencia y a los vehículos agrícolas, por lo que se mantiene la restricción de circulación para el resto de los vehículos.La actuación responde a las necesidades de movilidad en la conexión entre Montilla y Aguilar de la Frontera, afectada por el corte de la N-331. Esta interrupción del tráfico obedece a los trabajos de sustitución del tablero de la estructura situada sobre el ferrocarril, cuya previsión de ejecución se extiende hasta marzo de 2027.La habilitación de este paso busca acortar los tiempos de desplazamiento y atender las necesidades del sector agrario de la zona ante la proximidad de la campaña de recogida de la aceituna. Además, permite facilitar el acceso de los servicios de emergencia en condiciones adecuadas de seguridad mientras se desarrollan los trabajos.La nueva subdelegada del Gobierno en Córdoba, la montillana Raquel Casado, ha mantenido el seguimiento de esta situación y la coordinación con los organismos competentes. Estas gestiones han tenido como objetivo favorecer una solución que permita compatibilizar las obras con las necesidades de movilidad de los vecinos y del sector agrícola de Montilla y Aguilar de la Frontera. La Subdelegación del Gobierno ha recordado que deben respetarse las restricciones de circulación vigentes y las indicaciones de seguridad establecidas en la zona de obras.