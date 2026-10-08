El Montilla-Córdoba Triatlón suma seis medallas entre las pruebas de Vera y Marbella

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón saldó con seis medallas su participación en las dos competiciones celebradas el pasado domingo en Vera y Marbella, donde sus deportistas lograron un oro, cuatro platas y un bronce en sus respectivas categorías. La jornada dejó presencia del conjunto montillano en los puestos de honor tanto en distancia olímpica como en sprint, con resultados destacados en las clasificaciones masculina y femenina.El VI Triatlón Ciudad de Vera reunió el pasado domingo a 259 deportistas en el entorno del Playazo de Vera. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Vera con la colaboración del Club Tribaria, la Diputación de Almería y la Federación Andaluza de Triatlón, constituyó la novena parada del V Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería 2026 y contó con dos distancias: una olímpica, con 1.500 metros de natación, 41 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie, y otra sprint, con 750 metros de natación, 22 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros a pie.En la distancia olímpica masculina, David Villen Ramiro firmó uno de los principales resultados para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón al terminar segundo tanto en la clasificación general como en la categoría absoluta masculina. La victoria correspondió a Bienvenido Balleter, del C.T. Tragamillas-Viator-Mercaluz, que se impuso después de marcar el mejor parcial en la carrera a pie, mientras que Daniel Soriano, del C.D. TriClub BabySchool, completó el podio.La carrera había comenzado con Daniel Soriano al frente después del segmento de natación, con otros aspirantes al triunfo como Miguel Largo y Bienvenido Balleter en la persecución. El ciclismo permitió a David Villen recuperar terreno en solitario y llegar a la segunda transición con opciones de disputar las posiciones de honor. En los diez kilómetros finales, Balleter consiguió separarse de sus rivales y alcanzar la meta en primera posición, con Villen segundo y Soriano tercero.La prueba olímpica femenina tuvo un desarrollo distinto, con Inés Fernández, del Club Triatlón Murcia Ailimpo, al frente desde el inicio hasta conseguir la victoria. Marina Inglés, también del Club Triatlón Murcia Ailimpo, fue segunda después de remontar durante el segmento ciclista y completar el mejor parcial en la carrera a pie, mientras que Ana Rodríguez, del C.D. Triatlón Guadiato, ocupó la tercera plaza.La distancia sprint volvió a dejar al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el podio absoluto. Rafael Arroyo Carmona terminó tercero tanto de la clasificación general como de la categoría absoluta masculina. Bartomeu Crespi, del Club Triatlón Murcia Ailimpo, se adjudicó la victoria después de firmar el mejor parcial a pie, por delante de Daniel Pla, también del Club Triatlón Murcia Ailimpo, mientras que Arroyo completó el podio.En categoría femenina, Ainhoa Pedrosa Berenguel consiguió otra plata para el conjunto montillano al finalizar segunda tanto de la general como de la categoría absoluta femenina. La victoria fue para Sue Castelló, del Deporama Triatlón Soriano, después de que ambas completaran juntas los dos primeros segmentos y decidieran la carrera en los cinco kilómetros a pie. Castelló terminó con 40 segundos de ventaja sobre Pedrosa, mientras que Erika Soto, del Club Triatlón Murcia Ailimpo, fue tercera.También destacó Rebeca Reguero Carmona, que terminó quinta de la clasificación general femenina y se proclamó vencedora de la categoría Sub-23 femenina. Su primer puesto supuso la única medalla de oro conseguida por los representantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón entre las dos competiciones del pasado domingo. En la propia prueba sprint de Vera, Reguero cerró además las cinco primeras posiciones de la general femenina.La participación en Vera se cerró, por tanto, con cuatro medallas en las respectivas categorías: un oro para Rebeca Reguero Carmona en Sub-23 femenina, dos platas para David Villen Ramiro en absoluta masculina de la distancia olímpica y Ainhoa Pedrosa Berenguel en absoluta femenina de la sprint, y un bronce para Rafael Arroyo Carmona en absoluta masculina de la sprint.El segundo escenario de la jornada fue el Triatlón Ciudad de Marbella, que regresó al calendario andaluz después de dos años sin celebrarse y alcanzó su vigesimoquinta edición en San Pedro de Alcántara. La prueba reunió a 204 deportistas entre sus dos modalidades y añadió a la tradicional distancia sprint una prueba supersprint. La cita estuvo organizada por el C.D. Triatlón Marbella con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, la Diputación de Málaga y la Federación Andaluza de Triatlón.La distancia sprint, puntuable como penúltima cita del XXVI Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga 2026, constó de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. En la competición masculina, Eduardo Guzmán Martínez volvió a situar al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el segundo escalón del podio al acabar segundo tanto de la general como de la categoría absoluta masculina.Victoriano Raso, del TriTrain4You Málaga, se adjudicó el triunfo después de completar una carrera en la que salió del agua en cabeza y se mantuvo en el grupo delantero durante el segmento ciclista. En la carrera a pie consiguió distanciarse definitivamente y cruzó la meta con un tiempo de 58 minutos y 35 segundos. Eduardo Guzmán terminó a casi un minuto y medio del vencedor, mientras que Christian Villazala, del C.P. Mijas Triatlón, remontó hasta alcanzar la tercera posición después de marcar el mejor parcial de los cinco kilómetros finales.En la prueba femenina, Blanca Berlanga Aznar consiguió la segunda medalla de plata del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en Marbella. La deportista terminó segunda de la clasificación general y de la categoría absoluta femenina en una carrera en la que solo 33 segundos separaron a las tres primeras clasificadas y únicamente un segundo decidió la segunda y la tercera plaza.Blanca Berlanga había sido la más rápida en el agua y obtuvo aproximadamente medio minuto de ventaja sobre sus principales rivales. Julie Balcarova, del Triatlón Inforhouse Santiago, recortó esa diferencia sobre la bicicleta y ambas alcanzaron juntas la segunda transición. Balcarova consiguió después abrir distancia en la carrera a pie para hacerse con la victoria, mientras que Berlanga conservó la segunda posición y Sonia Vázquez, del C.T. Costa del Sol, completó el podio.Jesús Robles Pérez también figuraba inscrito con el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en la distancia sprint de Marbella, aunque no tomó la salida. Por este motivo, no obtuvo puesto en su categoría ni en la clasificación general y no computó en el balance de medallas del equipo.La jornada marbellí había comenzado con la nueva distancia supersprint, compuesta por 300 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie. Carolina Santana, del C.T. Torremolinos, ganó la prueba femenina después de ser la más rápida en los tres segmentos, por delante de Martina García, del C.D. 361-Wahooligan, y Mirjam Steunebrink, del C.P. Mijas Triatlón. En la competición masculina, Hugo Sánchez, del C.T. Torremolinos, consiguió la victoria con 16 segundos de ventaja sobre Mario Chaves y 30 sobre Pablo Resa, ambos del Grupo Serman Triatlón Marbella.El balance conjunto de las dos citas dejó seis medallas para los deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón: un oro, cuatro platas y un bronce. Rebeca Reguero aportó el primer puesto; David Villen, Ainhoa Pedrosa, Eduardo Guzmán y Blanca Berlanga consiguieron sendas segundas posiciones en sus categorías, y Rafael Arroyo completó el medallero con un tercer puesto.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.