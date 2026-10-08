Imperio Reina reivindica la diversidad junto a la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El artista montillano José Manuel Reina Torres, conocido artísticamente como, fue protagonista el pasado jueves en Sevilla de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, donde compartió escenario con la Banda Sinfónica Municipal en el Hogar Virgen de los Reyes de la capital hispalense.En el marco de una jornada que reunió a más de 300 personas mayores y representantes de entidades sociales y vecinales de la capital hispalense, el artista montillano pudo interpretar dos conocidos temas líricos y situar el transformismo en un espacio cultural e institucional diferente de sus circuitos habituales.Imperio Reina interpretóacompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en una colaboración que Imperio Reina considera especialmente significativa dentro de su trayectoria. No en vano, reconoció que “se está dando importancia, reconocimiento y normalidad a que un cantante, que es drag, pueda actuar junto a una banda sinfónica”.La participación del artista montillano tuvo así un componente que trascendió la propia actuación musical. Imperio Reina destacó la posibilidad de introducir un “matiz de diversidad” dentro de la cultura y las artes escénicas y de mostrar que el transformismo puede tener cabida en escenarios, programaciones y públicos alejados de los espacios con los que tradicionalmente se ha relacionado este tipo de espectáculo.“Es bastante bonito que se cuente con una drag para una gala del mayor”, señaló Imperio Reina, que mostró su satisfacción por haber protagonizado la que podría tratarse de la primera actuación de una artista drag junto a una banda sinfónica.La colaboración con la formación sevillana supone un nuevo paso dentro de la relación de Imperio Reina con las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. El artista montillano ya había participado el pasado año en la programación municipal vinculada a esta celebración, aunque en esta ocasión la actuación incorporó como principal novedad el acompañamiento de la Banda Sinfónica Municipal.Para Imperio Reina, este hecho refuerza la posibilidad de que el arte drag encuentre espacios en propuestas culturales de características muy distintas. El artista montillano subrayó que “me siento muy orgullosa como drag de haber conseguido esta colaboración y de visibilizar, como hacen otras compañeras, que una drag puede tener espacio en diferentes tipos de circuitos”.La puesta en escena se completó con un diseño del cordobés Antonio Mancini, de la firma Mancini Costura, elegido para una actuación que Imperio Reina afrontó como una cita especialmente cuidada tanto desde el punto de vista musical como escénico.El acto celebrado en el Hogar Virgen de los Reyes reunió a más de 300 vecinos y representantes de entidades sociales y vecinales de Sevilla. La jornada estuvo concebida como un espacio de convivencia y reconocimiento y sirvió también para poner el foco sobre el envejecimiento activo, el bienestar de las personas mayores y la prevención y atención de la soledad no deseada.La actuación de Imperio Reina coincidió, además, con una etapa de intensa actividad profesional para el artista montillano. “Llevo un tiempo maravilloso, sin parar de trabajar por todos lados, tanto en televisión, por todos los pueblos y ciudades grandes de toda España”, señaló.A esta trayectoria se suma el próximo reconocimiento de Imperio Reina con uno de los Premios T 2026, unos galardones de ámbito nacional concedidos por la Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera a personas, entidades e instituciones vinculadas a la defensa de la dignidad y los derechos de las personas trans. Junto al artista montillano, entre las figuras reconocidas este año se encuentran Alba Flores, María Peláe, Falete, Satín Greco e Iván Gelibter, además de distintas entidades.