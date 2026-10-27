Manuel Cantos Rodríguez logra la plata para el Montilla-Córdoba Triatlón en Utrera



FOTOGRAFÍA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón consiguió una medalla de plata y situó a dos representantes entre los doce primeros del Campeonato de Andalucía de Duatlón Cros Infantil durante el III Duatlón Cros de Menores "Ciudad de Utrera", celebrado el pasado sábado, 24 de octubre. Manuel Cantos Rodríguez alcanzó el segundo puesto en Alevín Masculino, mientras que Mario Mesa Revuelta y Francisco Solano Cantos Rodríguez finalizaron sexto y duodécimo, respectivamente, en Infantil Masculino.La competición se desarrolló en el entorno del Polideportivo Municipal "Periodista Pepe Álvarez" de la localidad sevillana y estuvo organizada por el Ayuntamiento de Utrera y el Club Deportivo Poseidón, con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. La cita reunió a deportistas de distintas categorías de menores en una jornada que acogió la disputa de los títulos autonómicos infantiles.Manuel Cantos Rodríguez protagonizó el resultado más destacado de la representación montillana al conquistar la plata en Alevín Masculino. El deportista del Montilla-Córdoba Triatlón compartió podio con Ignacio Peña, del Club Deportivo Galosport, que obtuvo la victoria, y Roberto López, del Grupo Serman Triatlón Marbella, que ocupó la tercera posición.En Infantil Masculino, Mario Mesa Revuelta terminó en sexta posición y Francisco Solano Cantos Rodríguez fue duodécimo. Ambos ocuparon esos mismos puestos en la clasificación específica del Campeonato de Andalucía de Duatlón Cros Infantil, disputado dentro de la prueba utrerana. Los participantes de esta categoría afrontaron un primer segmento de un kilómetro de carrera a pie, seguido de cuatro kilómetros de bicicleta de montaña y otros 500 metros a pie hasta la meta.La jornada era puntuable para la VIII Copa de Andalucía de Duatlón Cros de Menores y, en la categoría infantil, para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón. Además, puso el cierre al VII Circuito Sevillano de Triatlón de Menores 2026, después de una temporada de competiciones por la provincia.El título andaluz Infantil Masculino fue para Iván Montoro, del Club Deportivo Triclub Babyschool, que se impuso en una carrera en la que los tres primeros clasificados quedaron separados por apenas seis segundos. El vencedor aventajó en cinco segundos a Ismael Peña, del C.T. Coín, mientras que Alejandro Tapia, del C.T. Torremolinos, logró el bronce a un segundo de la plata.En Infantil Femenino, Blanca García, del C.D.T. Triolalla Nosolorodamientos, se proclamó campeona de Andalucía tras cruzar la meta en solitario. Claudia Peña, del Club Deportivo Galosport, obtuvo la plata a 38 segundos de la vencedora, y María Mateos, compañera de club de la campeona, completó el podio a un minuto. Martina Pérez y Marta Parrado cerraron las cinco primeras posiciones del campeonato.El programa también incluyó las pruebas juveniles, cadetes, alevines y benjamines, con recorridos adaptados a las edades de los participantes. Ángela Fernández y Darío Martín vencieron en Juvenil Femenino y Juvenil Masculino, respectivamente, mientras que Sophie Roberts y Hugo Sánchez se adjudicaron las victorias cadetes.En Alevín Femenino, Natalia García encabezó un podio que completaron Martina Gómez y Bianca Jiménez. Por su parte, Jimena Pérez ganó en Benjamín Femenino, por delante de Anais Dolukhanian y Sofía Dolukhanian. En Benjamín Masculino, Alonso Domínguez consiguió la primera posición, seguido de Yeiko Mateos y Leonardo Molino.La VIII Copa de Andalucía de Duatlón Cros de Menores continuará el próximo 7 de noviembre en Coín, donde se disputará el Campeonato de Andalucía Cadete. Posteriormente, el calendario llevará la competición hasta Chiclana el 21 de noviembre.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.