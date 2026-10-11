Tres podios para el Montilla-Córdoba Triatlón en el I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha cerrado su participación en el I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores con tres puestos de podio en las clasificaciones finales, entre ellos, el triunfo de Elena Mesa Revuelta en Alevín Femenino y las terceras posiciones de Jaime Morales Guijarro y Nuria Ariza Benítez en Infantil Masculino e Infantil Femenino, respectivamente.La primera edición de este circuito autonómico se ha desarrollado a lo largo de seis pruebas celebradas entre junio y agosto en distintos puntos de Andalucía y ha exigido completar al menos cuatro de ellas para poder formar parte del ranking definitivo.El mejor resultado para la entidad llegó en Alevín Femenino, categoría en la que Elena Mesa Revuelta se proclamó campeona del circuito. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón terminó en primera posición con 5 puntos después de computar cuatro participaciones, situándose por delante de Natalia García, del C.D. Galosport, y Julia Vera, también integrante del C.D. Galosport, que completaron el podio de la categoría.El club montillano consiguió otros dos puestos entre los tres primeros en las categorías infantiles. En Infantil Masculino, Jaime Morales Guijarro finalizó tercero con 14 puntos después de computar cuatro pruebas. El deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón compartió el podio final con Lorenzo Ippolito, del Grupo Serman Triatlón Marbella, que se proclamó campeón, y Rubén Sánchez, del C.D. Galosport, que ocupó la segunda posición.También en Infantil Masculino, Mario Mesa Revuelta logró finalizar en cuarta posición. El representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cerró el circuito con 17 puntos y se quedó inmediatamente después de las tres primeras posiciones de la clasificación definitiva.En Infantil Femenino, Nuria Ariza Benítez consiguió el tercer puesto de la clasificación final con 13 puntos. La deportista montillana completó un podio encabezado por Marta Valverde, del CNB VAS Project, mientras que Aitana Gallego, del C.D. Galosport, concluyó en segunda posición. De esta forma, Ariza Benítez aportó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón el segundo tercer puesto de la competición.La representación del club en esta misma categoría se completó con Iria Jiménez Novoa, que terminó sexta con 17 puntos después de disputar cinco pruebas. El balance final deja, por tanto, cinco deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón incluidos en las clasificaciones facilitadas: Elena Mesa Revuelta, Jaime Morales Guijarro, Mario Mesa Revuelta, Nuria Ariza Benítez e Iria Jiménez Novoa.En conjunto, los resultados de estos cinco deportistas se traducen en tres puestos de podio: un primer puesto y dos terceros. Elena Mesa Revuelta obtuvo el primer puesto en Alevín Femenino, mientras que Jaime Morales Guijarro y Nuria Ariza Benítez fueron terceros en Infantil Masculino e Infantil Femenino.El I Circuito Andaluz de Acuatlón de Menores comenzó el 14 de junio en Albolote, en la provincia de Granada, con el IV Acuatlón de Menores de Albolote, que acogió también el Campeonato de Andalucía Cadete. La segunda prueba se disputó el 20 de junio en Cuevas del Almanzora, en Almería, con el II Acuatlón de Menores Lunar Cable Park y el Campeonato de Andalucía Infantil, mientras que el calendario continuó el 27 de junio en Chiclana, en Cádiz, con el XII Acuatlón de Menores «Playas de Chiclana», que fue sede del Campeonato de Andalucía Alevín.Después de varias semanas de descanso, la competición regresó el 26 de julio con el XII Acuatlón de Menores Villa de Torrox, en Málaga. La quinta cita tuvo lugar el 1 de agosto en Sevilla, donde el V Acuatlón de Menores Isla de la Cartuja albergó además el Campeonato de Andalucía Juvenil. Finalmente, el III Acuatlón de Menores Úbeda, celebrado en Jaén el 8 de agosto, puso el punto final a las seis pruebas que integraron esta primera edición.Las clasificaciones definitivas permitieron conocer también a los primeros campeones de la historia del circuito en todas las categorías. Noel Ibáñez encabezó el ranking de Juvenil Masculino y Marta Rodríguez hizo lo propio en Juvenil Femenino. Lucas Jony Milla se impuso en Cadete Masculino y Carolina Santana terminó primera en Cadete Femenino, mientras que Lorenzo Ippolito y Marta Valverde fueron los vencedores de Infantil Masculino e Infantil Femenino, respectivamente.En las categorías restantes, Leonardo Ippolito consiguió el primer puesto en Alevín Masculino, mientras que Elena Mesa Revuelta dio al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón la victoria en Alevín Femenino. Alonso Domínguez fue el vencedor en Benjamín Masculino y Jimena Pérez se proclamó campeona en Benjamín Femenino. La participación en un mínimo de cuatro pruebas fue el requisito establecido para aparecer en estas clasificaciones finales.La primera edición del circuito también ha reconocido la constancia de los deportistas que consiguieron completar las seis citas del calendario. Albert Dolukhanian, Anais Dolukhanian, Daniel Souto, Mateo Vázquez, Sara Souto y Sofía Dolukhanian fueron los seis participantes que alcanzaron la condición de. De ellos, tres pertenecen al C.T. Torremolinos y dos al C.T. Adra.Aunque la competición deportiva ya ha concluido, el circuito tendrá todavía una última cita en la Gala Anual de la Federación Andaluza de Triatlón. Durante este encuentro se entregarán los premios correspondientes a las clasificaciones finales y los reconocimientos a los deportistas que completaron las seis pruebas, cerrando así la primera edición de este nuevo circuito incluido en el calendario autonómico de menores.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.