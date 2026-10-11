Francisco Solano Márquez Cruz repasa la trayectoria vital y profesional del doctor Concha

Un maestro del periodismo

El escritor y periodista montillano Francisco Solano Márquez Cruz publica con la editorial Almuzara, un libro que reconstruye la trayectoria del cirujano que realizó el primer trasplante de corazón en Andalucía. La obra, incluida en la colección, recoge las palabras escritas y habladas del médico para recorrer su vida, desde su infancia gaditana hasta su actividad profesional y su vinculación con la cultura y el vino. No en vano, fue pregonero de la Fiesta de la Vendimia de Montilla en 2009.Uno de los episodios centrales de esa trayectoria tuvo lugar el 10 de mayo de 1986 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Manuel Concha Ruiz tenía entonces 43 años y completó una intervención que supuso el primer trasplante cardíaco realizado en Andalucía. Cuatro décadas después, su experiencia reúne cerca de 350 trasplantes, muchos de ellos a niños.El libro se acerca también a las etapas que precedieron a aquel momento. Francisco Solano Márquez Cruz reconstruye la infancia de un niño gaditano que soñaba con el mar, su formación como residente junto a los pioneros de Puerta de Hierro y su trabajo como jefe de servicio en un hospital recién inaugurado, donde comenzó desde cero.Para trazar este recorrido, el reputado autor montillano se apoya en los testimonios del propio Manuel Concha, tanto escritos como orales. A esa labor biográfica se suma la amistad que une al escritor con el médico, cuya historia se cuenta a través de su dedicación a la cirugía y de los intereses que han acompañado su vida fuera del hospital.La escritura, la navegación y la tertulia forman parte de esas ocupaciones actuales. El volumen aborda, además, su labor de mecenazgo cultural entre Córdoba y Cádiz, dos ciudades vinculadas a su trayectoria. Su interés por el arte, con referencias a la pintura de Julio Romero de Torres, comparte espacio en estas memorias con la experiencia acumulada en la cirugía cardiovascular.El editor de Almuzara, Manuel Pimentel, expresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, resume así la contribución del protagonista del libro: "El doctor Concha salvó vidas, recuperó esperanzas y sonrisas, regaló años a quien todos los tenían perdidos y puso a Córdoba en la vanguardia europea de la cirugía cardiovascular".Nacido en Montilla el 15 de abril de 1944 y periodista jubilado, Francisco Solano Márquez disfruta escribiendo sobre asuntos de Córdoba, la ciudad en la que vive desde en 1964. Como prolongación de su actividad periodística ha publicado varios libros, entre ellos(1976);(1976);(1978);(1980);(1986),(1988);(2003);(2007) y(2008), así como guías turísticas.Ha dirigido obras enciclopédicas, entre otras,(1992-93) y(1994-95), para las que contó con la colaboración de destacados especialistas. Autor deen 2009 y de la mano de la editorial El Páramo, publicó, un extraordinario libro que reúne a lo largo de 350 páginas todas las historias ocultas, los episodios legendarios, las contradicciones y las paradojas que rodean la memoria de la capital de los califas y que se convirtió en un auténticoen 2015, Francisco Solano Márquez Cruzpara presentar, en junio de ese mismo año, su libro más íntimo,, un compendio de sus recuerdos de infancia, mucho de los cuales acontecieron en el itinerario diario hasta el Colegio Salesiano, donde cursó sus estudios antes de hacer por libre la carrera de Magisterio y poner rumbo definitivo a la capital cordobesa, allá por el año 1964.En 2023, y nueve meses después de recibir, de manos de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba,, el Ayuntamiento de Córdoba acordó conceder al periodista montillano la, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Córdoba, que solicitó al Pleno distinguir a "un periodista de vocación, escritor de prosa precisa y académico".Esa escritura entrañable y cristalina de la que Solano Márquez ha hecho gala en todos sus libros anteriores también está presente en, que no solo documenta un siglo de transformaciones urbanas, sino que invita a mirar la plaza con otros ojos, a escuchar lo que aún resuena bajo sus losas y a entender por qué, en ese espacio aparentemente cotidiano, late buena parte del alma cordobesa.