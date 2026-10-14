Manhattan School abre sus nuevos cursos para preparar los niveles B1, B2 y C1 de inglés

La academiapondrá en marcha el próximo mes de noviembre nuevos cursos de inglés para personas adultas y mayores de 16 años orientados específicamente a la preparación de los niveles B1, B2 y C1 y a la obtención de certificaciones oficiales. La academia, ubicada en el número 21 de la Avenida de Andalucía de Montilla, frente a la oficina del BBVA, ofrece preparación para las pruebas Aptis, de British Council, y Cambridge, con programas adaptados a quienes necesitan acreditar su nivel de inglés por motivos laborales, académicos o relacionados con oposiciones.La nueva convocatoria se dirige especialmente a personas que necesitan obtener una certificación oficial y disponen de un tiempo limitado para preparar el examen. Para ello, Manhattan School plantea cursos intensivos y semiintensivos con los que busca concentrar la preparación y optimizar las horas de trabajo antes de afrontar las correspondientes pruebas.La formación se centra de manera específica en las características de los exámenes y aborda las cuatro destrezas lingüísticas que deben acreditar los candidatos:. El objetivo es que cada alumno pueda trabajar de forma dirigida los distintos apartados de la prueba y orientar su preparación hacia la certificación concreta que necesita obtener.Los cursos están impartidos por profesores especializados en la preparación de exámenes oficiales, entre los que también se encuentran profesores nativos. A ello se suma la metodología propia desarrollada por Manhattan School, enfocada a que el alumnado aproveche al máximo las horas destinadas a la preparación y pueda concentrar el trabajo en los contenidos y destrezas que deberá demostrar durante el examen.Manhattan School destaca, sin duda, por su experiencia en este ámbito y por el alto índice de aprobados registrado en las últimas convocatorias. La academia montillana es, además, centro examinador oficial, uno de los elementos diferenciadores de su oferta de preparación para certificaciones de inglés.Otro de los aspectos sobre los que se articula la propuesta de Manhattan School es la formación en grupos reducidos, que permite ofrecer una atención personalizada durante el proceso de preparación. La finalidad es que el alumno pueda enfocar su esfuerzo hacia la acreditación que necesita y evitar dedicar tiempo y dinero a una formación que no esté directamente orientada a su objetivo.La puesta en marcha de estos nuevos grupos se enmarca en la propuesta que Manhattan School desarrolla en Montilla, centrada exclusivamente en la enseñanza del inglés. Su oferta abarca desde los primeros contactos con el idioma durante la infancia hasta la formación de adolescentes y personas adultas, con clases adaptadas a las necesidades, los conocimientos previos y los objetivos correspondientes a cada etapa.Los nuevos cursos comenzarán el próximo mes en las instalaciones de Manhattan School, situadas en la Avenida de Andalucía, 21, de Montilla, frente a la oficina del BBVA. Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono 635 015 454.