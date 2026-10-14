Montilla conquista 20 podios en la XXI Legua Villa de Fernán Núñez



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

Los atletas montillanos firmaron una sobresaliente actuación en la XXI Legua Villa de Fernán Núñez, donde 36 deportistas de la localidad sumaron veinte puestos de podio –11 medallas de oro, una de plata y ocho de bronce– en una prueba organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Fernán Núñez e incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba.La cita, que alcanzó su vigesimoprimera edición y figuró como la prueba número 41 del circuito provincial, volvió a reunir a numerosos corredores en torno a una carrera ya consolidada en el calendario cordobés. Con un recorrido de algo más de cinco kilómetros, articulado en tres vueltas a un circuito de cerca de dos kilómetros, la competición absoluta tuvo como vencedores a Redouan Nouini y a la montillana María del Mar Marqués Córdoba.En la prueba masculina, Redouan Nouini, del Virgen de Belén y reciente vencedor de la Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río, cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 16:33. Apenas un segundo después llegó el montillano Samuel Ruiz Herrador, del Cueva de Nerja, que fue segundo de la clasificación general y, además, primero en la categoría sub-20-23 masculina.La tercera posición absoluta correspondió también a otro montillano, Jesús Alguacil Barba, del Trotasierra, que detuvo el cronómetro en 17:07 y se proclamó vencedor de la categoría sénior masculina. Carlos Barbero, del Atletismo Cordobés, terminó cuarto con 17:54.Por su parte, María del Mar Marqués Córdoba protagonizó uno de los resultados más destacados de la representación montillana al imponerse en la clasificación general femenina. La corredora del Cueva de Nerja completó el recorrido en 21:24 y, además de adjudicarse la victoria absoluta, ocupó la primera posición en la categoría sénior femenina. Almudena Lorente, del Club Indea, fue segunda con 22:35, mientras que Rafi Mengual acabó tercera con 23:21 y Yolanda Bretón fue cuarta con 23:47.Además, la cantera dejó numerosos puestos destacados desde las primeras categorías. En sub-8 femenina, Martina Díaz Cerezo, del Club Atletismo Montilla, terminó tercera de la clasificación general. En sub-8 masculina llegó la primera victoria de la jornada para los más pequeños gracias a Miguel Márquez Gallegos, del Atlético Gran Capitán, que fue primero de la general. Alejandro Jordano Jiménez, del Club Atletismo Montilla, concluyó sexto, mientras que su compañero Lucas Perea Castro finalizó octavo.De igual modo, la categoría sub-10 aportó otros dos podios para Montilla. Paula Cárdenas Algaba, del Club Atletismo Montilla, obtuvo el triunfo en sub-10 femenina y fue segunda de la general, mientras que David Castillo Yataco, también integrante del Club Atletismo Montilla, ocupó la tercera plaza en sub-10 masculina y terminó cuarto de la clasificación general.En sub-12 femenina, Julia Vera Muñoz, del Club Atletismo Montilla, dominó su carrera con una primera posición en la general. Berta López Cruz, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, subió igualmente al podio al terminar tercera de la general.Carmen Perea Castro, por su parte, cerró su participación en la duodécima posición de la categoría y en la decimoctava de la general. Entre los corredores de sub-12 masculina, Martín Espejo Adamuz, del Club Atletismo Montilla, conquistó el tercer puesto de su categoría y fue séptimo de la clasificación general.La sucesión de resultados destacados continuó en sub-14. María Marqués Casado, del Club Atletismo Montilla, logró el triunfo en la categoría femenina y concluyó cuarta de la general, mientras que Noa Berrocal Ramos fue tercera de su categoría y octava de la clasificación general.En la competición masculina se produjo un doblete del Club Atletismo Montilla: Manuel Espejo Adamuz obtuvo la victoria absoluta y de su categoría, seguido por Sergio Perea Castro, que fue segundo tanto en la categoría como en la general.También hubo victoria montillana en sub-16 masculina. Igor Ruiz Herrador, del Club Atletismo Montilla, se impuso con autoridad en la clasificación al ocupar la primera posición, sumando otro oro al amplio balance conseguido por los representantes locales en Fernán Núñez.Por otro lado, entre los participantes sub-20-23, Elena Marqués Córdoba, del Club Atletismo Montilla, consiguió la tercera posición en la categoría femenina y terminó en el puesto 155 de la clasificación general. En la prueba masculina, al segundo puesto absoluto y victoria de categoría de Samuel Ruiz Herrador se añadió la actuación de Pablo García Marqués, del Atlético Gran Capitán, que acabó decimocuarto de su categoría y en la posición 170 de la general.En categoría sénior femenina, junto al triunfo absoluto y de categoría de María del Mar Marqués Córdoba, Cristina Algaba Ruz obtuvo la quinta posición de su grupo y la 93 de la clasificación general. En sénior masculina, Jesús Alguacil Barba completó una de las actuaciones más relevantes de la carrera con su primer puesto de categoría y su tercera posición absoluta.En las categorías máster también hubo una nutrida representación montillana. María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, terminó tercera en Máster A femenina y ocupó la posición 91 de la general. Rocío Leal Sierra, del Club Atletismo Montilla, fue cuarta y 113.ª de la general; Ana Isabel Adamuz Panadero concluyó sexta y 160.ª; y Lorena Jiménez, igualmente del Club Atletismo Montilla, terminó séptima de su categoría y 186.ª de la clasificación general.En Máster A masculina, Agustín García Cañero, del Club Atletismo Montilla, consiguió la cuarta plaza de su categoría y la decimoctava de la general. En Máster B masculina, Francisco José Perea Raigón, del Club Atletismo Montilla, terminó decimosexto de su categoría y en la posición 161 de la clasificación general.En Máster C masculina, Nicolás Córdoba Luque, del Atlético Gran Capitán, obtuvo el octavo puesto de su grupo y el 55 de la general; Juan Muñoz Baena, también del Atlético Gran Capitán, fue decimoctavo y 138.º, respectivamente; mientras que Francisco Javier Marqués López, del Club Atletismo Montilla, terminó decimonoveno de su categoría y en el puesto 164 de la general.La categoría Máster D volvió a proporcionar dos triunfos para la representación local. María Dolores Castellano Zamorano, de Los Califas-UCO, se impuso en Máster D femenina y terminó en la posición 69 de la general. Entre los hombres, Juan Moreno Repiso, del Club Atletismo Montilla, consiguió igualmente el primer puesto de su categoría y la decimoquinta plaza absoluta, mientras que Francisco Luque Osuna, del mismo club, fue undécimo de su categoría y terminó en la posición 88 de la general.Finalmente, Ana Herrador Luque, del Club Atletismo Montilla, completó el podio de Máster E femenina al obtener la tercera posición de su categoría y el puesto 105 de la general. En Máster E masculina, Rafael Marqués Sánchez terminó décimo y 163.º de la clasificación general, mientras que Manuel Panadero Pedraza fue decimocuarto de la categoría y ocupó la posición 216. Ambos representaron al Club Atletismo Montilla.En conjunto, los deportistas montillanos dejaron un balance de 20 puestos de podio: 11 primeros puestos, una segunda plaza y ocho terceros puestos. Una cosecha especialmente relevante por su amplitud, ya que los resultados se repartieron desde las categorías de iniciación hasta las pruebas máster y se completaron con tres montillanos entre los tres primeros puestos de las dos clasificaciones absolutas: María del Mar Marqués Córdoba como vencedora femenina, Samuel Ruiz Herrador como segundo masculino y Jesús Alguacil Barba como tercero.La XXI Legua Villa de Fernán Núñez llegó después de que el circuito provincial celebrase el domingo el Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota, configurando así un intenso tramo del calendario para los atletas populares. La competición fernannuñense volvió a aprovechar la festividad de Nuestra Señora del Pilar para reunir a corredores de diferentes categorías en una de las pruebas clásicas de la provincia.Tras la cita de Fernán Núñez, el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba continuará el próximo domingo con la vigesimoséptima edición de la Ruta de la Miel de Hornachuelos. La siguiente prueba llevará a los participantes a un recorrido de más de 16 kilómetros con llegada en el Complejo Deportivo de Las Erillas.