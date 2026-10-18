IU presenta a Francisco Javier Córdoba como candidato para las elecciones municipales

Francisco Javier Córdoba Sánchez encabezará la candidatura de Izquierda Unida (IU) en Montilla para las elecciones municipales de 2027. Así acaba de decidirlo la militancia de la organización, que ha celebrado una asamblea abierta en su sede de la calle Fuentes y se ha decantado finalmente por un perfil que atesora 25 años de militancia tanto en IU como en el Partido Comunista de España (PCE).La asamblea ha contado con la participación de Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU, y de Rosa Rodríguez, parlamentaria andaluza de Por Andalucía. En su intervención, Francisco Javier Córdoba ha explicado los motivos que le han llevado a asumir esta responsabilidad, su manera de entender la política municipal y la intención de abrir el proyecto a personas con diferentes posiciones políticas.El candidato a la Alcaldía de Montilla ha señalado que “tomar esta decisión no ha sido algo que haya hecho a la ligera: presentarse para encabezar una candidatura municipal significa poner tu nombre, tu tiempo y tu vida personal a disposición de un proyecto. Y eso exige responsabilidad”. En ese contexto, ha recordado unas palabras de Antonio Carpio, que afirmaba que “ser candidato no es ningún regalo”.Córdoba ha situado el origen de su decisión en una pregunta sobre lo que puede aportar a su municipio. “¿Qué puedo hacer yo por Montilla?”, ha planteado, antes de afirmar que “la respuesta ha sido clara: dar un paso adelante”. A continuación, ha explicado su apuesta por la implicación colectiva. “No porque piense que una sola persona pueda cambiar las cosas; sino porque creo que las cosas cambian cuando hay personas dispuestas a implicarse”, ha defendido.Con todo, Francisco Javier Córdoba ha querido dejar claro que “antes de ser candidato, soy vecino. Y eso, para mí, es fundamental”. También ha explicado que conoce Montilla “no solamente desde la política, sino desde la vida cotidiana: desde sus calles, desde sus problemas, desde sus virtudes; desde las conversaciones que tenemos todos los días con nuestras vecinas y vecinos y, también, desde las preocupaciones que tiene cualquier persona que vive aquí”.Entre las cuestiones que le han llevado a presentarse como candidato a la Alcaldía de Montilla ha mencionado el futuro de la juventud, las oportunidades de la ciudad, el cuidado de los barrios y la mejora de los servicios públicos. Esas preocupaciones han dado paso a una declaración sobre la presencia que quiere mantener en el municipio. “Hay algo que tengo muy claro: no quiero ser un candidato que aparezca solamente cuando llegan las elecciones. No quiero que la política sea una fotografía, un cartel o un mitin”, ha manifestado.Córdoba ha defendido el contacto con personas que compartan las posiciones de Izquierda Unida y con quienes discrepen de ellas. “Quiero estar en la calle. Quiero escuchar. Quiero hablar con las personas que piensan como nosotros y también con personas que piensan diferente. Quiero conocer los problemas antes de decir cómo solucionarlos. Y quiero explicar las cosas con claridad”, ha expresado.En relación con esa claridad, ha rechazado las promesas que pretenden abarcarlo todo y ha defendido que los representantes políticos expliquen qué actuaciones pueden acometer, cuánto cuestan, qué tiempo requieren y cuáles no pueden realizar. Su planteamiento de la política municipal se ha articulado en torno a cuatro tareas: escuchar, trabajar, tomar decisiones y responder por ellas.El candidato de IU ha señalado que “gobernar no consiste solo en tener buenas ideas: también consiste en hacerlas realidad. Y cuando una decisión no salga bien, habrá que explicarlo. Y cuando salga bien, habrá que reconocer que se ha conseguido gracias al trabajo de muchas personas”. Sobre esa concepción de la responsabilidad pública, ha añadido que “yo entiendo la política de esa manera, como servicio público, no como una profesión de poder”.Francisco Javier Córdoba también ha recurrido a una reflexión del sacerdote Diamantino García, fundador del Sindicato de Obreros del Campo, para explicar su posición. Y es que el conocido comosostenía que “los dirigentes políticos deben ser los primeros en el sacrificio y los últimos en el beneficio”.La decisión de Francisco Javier Córdoba de encabezar el proyecto desde IU responde, según ha explicado, a una forma de entender la política que sitúa a las personas en el centro, defiende los servicios públicos y la igualdad de oportunidades, concede a los barrios la misma importancia que al centro y pone el Ayuntamiento al servicio de sus vecinos. “No escondo de dónde vengo. Al contrario: estoy orgulloso de hacerlo desde Izquierda Unida”, ha afirmado.Al mismo tiempo, ha defendido que “una candidatura municipal tiene que mirar mucho más allá de sus propias siglas. Porque Montilla es de todas y todos los que habitamos en ella”. Entre sus próximas prioridades ha situado el diálogo con quienes tradicionalmente han votado a Izquierda Unida, quienes lo hicieron en alguna ocasión, quienes nunca la han respaldado, quienes todavía no han decidido su voto y quienes discrepan profundamente de la formación.Ese propósito de dirigirse al conjunto del municipio ha quedado recogido en uno de los compromisos de su intervención. “Porque si algún día tengo la responsabilidad de gobernar, no gobernaré solo para quienes me hayan votado: gobernaré para toda Montilla”, ha manifestado.En ese sentido, el candidato a la Alcaldía de Montilla ha señalado que quiere que la próxima candidatura de IU pueda escuchar más allá de su propio espacio político y recibir tanto las preocupaciones y las críticas como las valoraciones favorables de la ciudadanía.Córdoba ha defendido, además, que la aspiración de Izquierda Unida debe superar su mera presencia institucional. “Tenemos por delante un reto importante y no quiero ocultarlo. Si damos este paso es porque creemos que Izquierda Unida tiene que aspirar a algo más que a estar presente: tenemos que aspirar a tener capacidad para transformar, a tener capacidad para decidir y a tener capacidad para gobernar”, ha afirmado.Para alcanzar ese objetivo, ha incidido en la necesidad de un trabajo colectivo y sostenido. “Pero eso no lo consigue únicamente con un candidato, ni con una campaña. Se consigue trabajando juntas y juntos durante mucho tiempo”, ha señalado. A continuación, ha concretado ese esfuerzo en escuchar, construir propuestas, sumar personas y demostrar capacidad para asumir responsabilidades.El candidato ha expresado su disposición a afrontar ese reto acompañado por su organización y por más personas que se incorporen al proyecto. “Hoy doy un paso adelante, pero este paso no tiene sentido si lo doy solo. Quiero darlo acompañado de Izquierda Unida y quiero que, a partir de ahora, sean muchas más personas las que se incorporen a este camino”, ha manifestado.En el tramo final de su discurso, Córdoba ha evitado presentar esta nueva etapa como una propuesta con todas las respuestas resueltas. “No quiero empezar esta etapa prometiendo que tenemos todas las soluciones. Quiero empezarla diciendo que tenemos ganas de trabajar, que tenemos ganas de escuchar, que tenemos ganas de construir y que tenemos ganas de demostrar que otra forma de hacer política municipal es posible”, ha afirmado.Su intervención ha concluido con el propósito de ganarse la confianza de los vecinos mediante el trabajo previo a las elecciones. “A partir de hoy empieza un camino, un camino que quiero recorrer por Montilla y con Montilla”, ha finalizado.Nacido en Montilla el 16 de junio de 1981, Francisco Javier Córdoba Sánchez es electricista y actualmente desempeña funciones de electromecánico. Alumno del CEIP San Francisco Solano, obtuvo el título de Técnico Especialista en la rama de Electricidad y Electrónica en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda.Padre de una niña de 12 años y de un niño de 9, a sus 25 años de militancia en IU y en el PCE se suma su experiencia como concejal en el Ayuntamiento de Montilla, que ha valorado de forma positiva. “A nivel general puedo decir que ha sido una experiencia muy positiva. Obviamente, la política tiene sus momentos amargos, pero ver cómo se resuelven los problemas de nuestras vecinas y vecinos hacen que se olviden pronto”, ha señalado.De trato cercano y afable, Francisco Javier Córdoba se ha mostrado además muy comprometido con la recuperación de la memoria democrática. No en vano, ha sido el artífice de los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años en la fosa común del Cementerio Municipal de San Francisco Solano, donde podrían hallarse los restos de hasta 70 personas represaliadas, procedentes de municipios como Montilla, Fernán Núñez, Castro del Río, Doña Mencía, Nueva Carteya o Santa Cruz.Por su parte, la parlamentaria andaluza de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha destacado que Francisco Javier Córdoba “es, ante todo, una excelente persona: un padre ejemplar y cariñoso y un amigo de sus amigos y amigas. Su cercanía, amabilidad y empatía son su carta de presentación y todas esas cualidades son indispensables para toda persona, pero mucho más cuando se dedica a la política”.Rodríguez también ha subrayado la trayectoria política y la coherencia del candidato. “Su compromiso militante desde que era adolescente, cuando ya militaba en las Juventudes Comunistas, muestra su lealtad no solo a la organización a la que pertenece, sino a sus propios principios, que han permanecido inquebrantables a lo largo de toda su vida”. Para Rosa Rodríguez, “su coherencia es su carta de presentación, ya que dice, hace y siente al unísono y, si tiene la razón, no hay manera de que ceda en su posición, lo cual muestra su seguridad”.La parlamentaria montillana ha valorado, además, la experiencia de trabajar junto a Francisco Javier Córdoba. “Para mí ha sido todo un privilegio trabajar con él, he aprendido muchísimo de su experiencia, de sus anécdotas, de su historia y, sobre todo, de su trabajo, porque tiene una gran capacidad de trabajo y de ir a lo mollar de cada asunto, sin perderse en lo superfluo”, ha asegurado.En cuanto a su aportación a Izquierda Unida, Rodríguez ha señalado el papel del candidato en la modernización y en la apertura de la organización. “Desde mi punto de vista, ha modernizado esta organización introduciendo elementos del siglo XXI, como las redes sociales, y la ha abierto al resto de la ciudadanía”, ha expresado.Rodríguez ha mostrado su confianza en las cualidades de Francisco Javier Córdoba para encabezar la candidatura de IU y asumir la Alcaldía de Montilla. “Sin duda, es un excelente candidato y será un mejor alcalde para esta ciudad porque cuenta con una gran vocación de servicio público, capacidad de diálogo y grandes dotes de liderazgo, además de ser generoso y honrado”, ha concluido.