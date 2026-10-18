El Club de Lectura de Montilla incorpora obras de autoras locales a su nueva edición



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través del Área de Igualdad, ha puesto en marcha una nueva edición de su Club de Lectura, una de las actividades más consolidadas de este departamento municipal, que durante este curso reúne ya a más de 30 mujeres distribuidas en dos grupos. La iniciativa combina la lectura individual de las obras seleccionadas con encuentros quincenales para compartir impresiones, profundizar en los contenidos y conocer diferentes puntos de vista en torno a los libros.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló que el objetivo principal de esta propuesta es “fomentar la lectura y fomentar una lectura comprensiva”, de manera que las participantes puedan ir más allá de la lectura de cada obra y profundizar en sus contenidos a través del intercambio de opiniones con el resto de integrantes del club.En este sentido, Bujalance afirmó que “la lectura tiene que ser uno de los hábitos mejor y mayor implantado entre la ciudadanía”, dentro de una actividad que vuelve a apoyarse en los libros como herramienta de formación, participación y encuentro entre las mujeres que toman parte en ella.La nueva edición incorpora, además, una novedad en la selección de títulos prevista para este curso, ya que algunas de las obras elegidas serán de autoras locales. La responsable municipal de Igualdad destacó la importancia de “conocer qué es lo que se produce de la literatura de nuestra localidad” y, con ello, poner en valor la creación literaria realizada por mujeres del entorno.La coordinadora del Club de Lectura, Ana Cobos, explicó que la programación busca ofrecer variedad de géneros y permitir que las participantes se aproximen a títulos y autoras diferentes a los que suelen encontrar habitualmente. De este modo, la selección pretende ampliar las propuestas de lectura que llegan a cada uno de los grupos a lo largo del curso.Los ejemplares necesarios para el funcionamiento de la actividad se obtienen a través del Centro Andaluz de las Letras y la Biblioteca Provincial, organismos que facilitan los libros con los que trabajan las participantes. Este sistema permite desarrollar las distintas lecturas programadas y disponer de los títulos seleccionados para los encuentros del club.El funcionamiento de la iniciativa se articula a partir de la lectura individual y de reuniones con una periodicidad quincenal. En esos encuentros, las mujeres ponen en común sus impresiones sobre las obras, comparten sus diferentes perspectivas y profundizan colectivamente en los contenidos abordados en cada libro.La programación no se limita, sin embargo, a las sesiones centradas en las lecturas. Durante el curso también está previsto desarrollar actividades complementarias vinculadas al club, entre ellas cine, encuentros con escritoras y visitas culturales, que se incorporarán al desarrollo de la iniciativa.Ana Cobos destacó igualmente la dimensión de convivencia que mantiene esta actividad y señaló que el club permite “que las mujeres encuentren un lugar de convivencia en torno a los libros”. Junto a ese componente de encuentro, la propuesta favorece también el conocimiento y el desarrollo del espíritu crítico a través de las lecturas y del intercambio entre las participantes.El Club de Lectura afronta así un nuevo curso con más de 30 mujeres organizadas en dos grupos y con una programación que combina diferentes géneros, nuevas autoras, obras de escritoras locales y propuestas complementarias. El Ayuntamiento de Montilla mantiene de este modo una actividad con una alta demanda que utiliza la lectura como espacio de formación, participación y convivencia entre mujeres.